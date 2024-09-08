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Португалия — Шотландия, Лига наций УЕФА, каким сборным чаще забивал Криштиану Роналду, тест на знание, статистика

Какой сборной Роналду забивал чаще? Крайне непростой тест
Никита Паглазов
Какой сборной Роналду забивал чаще?
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Без России, конечно, не обошлось!

Сборная Португалии сыграет во 2-м туре Лиги наций с Шотландией. Интересно, что капитан и форвард португальцев Криштиану Роналду за свою карьеру ни разу не забивал предстоящему сопернику. Правда, команды в XXI веке встречались всего однажды. В товарищеском матче Португалия обыграла Шотландию (3:1), а Роналду отсутствовал в заявке. Зато другие сборные 39-летний нападающий огорчал частенько.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мы предлагаем проверить ваши знания и интуицию. Кому Роналду забивал чаще? В чьи ворота оформлял хет-трики? Желаем удачи в квизе!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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