Какой сборной Роналду забивал чаще? Крайне непростой тест

Без России, конечно, не обошлось!

Сборная Португалии сыграет во 2-м туре Лиги наций с Шотландией. Интересно, что капитан и форвард португальцев Криштиану Роналду за свою карьеру ни разу не забивал предстоящему сопернику. Правда, команды в XXI веке встречались всего однажды. В товарищеском матче Португалия обыграла Шотландию (3:1), а Роналду отсутствовал в заявке. Зато другие сборные 39-летний нападающий огорчал частенько.

Мы предлагаем проверить ваши знания и интуицию. Кому Роналду забивал чаще? В чьи ворота оформлял хет-трики? Желаем удачи в квизе!

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