Крышесносный гол в Первой лиге! Бывшая надежда ЦСКА идеально пробил с центра поля. Видео

«Матч жизни» прошёл в Ярославле 7 сентября. Игру «Шинника» и «Уфы» журналист Сергей Ильёв по праву назвал решающей как для главного тренера ярославцев Дмитрия Черышева, так и для тренера уфимцев Евгения Харлачёва.

И действительно. Обе команды находились внизу турнирной таблицы, поэтому поражение в сегодняшнем матче существенно сократило бы шансы тренеров сохранить работу.

«Шинник» дома сыграл уверенно, а «Уфа» приехала на матч без своего основного вратаря и лидера Олега Баклова, который вместе со сборной Таджикистана уехал на международный турнир. В ворота уфимцев встал Алексей Чернов. Для него этот матч стал первым в сезоне, а за прошлую регулярку таковых у голкипера накопилось лишь два. Вероятно, это и стало одной из причин поражения «Уфы» в Ярославле.

«Шинник» открыл счёт уже на 15-й минуте после гола Захара Фёдорова. Но настоящим украшением встречи стал мяч, который в концовке встречи положил нападающий ярославцев Тимур Жамалетдинов.

Экс-игрок «Уфы» и бывшая надежда ЦСКА получил передачу на подступах к центральному кругу и со своей половины поля отправил мяч за шиворот Чернову, который даже при росте в 197 сантиметров не смог дотянуться до мяча. Вот такой подарок от Жамалетдинова в ворота бывшей команды.

«Шиннику» победа досталась очень вовремя. Команда поднялась на 12-ю строчку, а вот «Уфа» продолжает тонуть — шесть очков после девяти туров и закономерное место в зоне вылета.