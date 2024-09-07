«Краснодар» дважды пропустил от клуба Медиалиги! Но Смолов и Олусегун всё решили. Видео

До возобновления РПЛ осталась одна неделя. Клубы по-разному заполняют паузу на международные матчи. К примеру, «Краснодар» встретился на домашнем стадионе с ФК «10» (командой из Медиалиги).

Команды сыграли по правилам профессионального футбола. Никаких красных мячей, буллитальти, чистого времени и других фишек, к которым уже привыкли фанаты Медиалиги. «Краснодар» вышел на матч без группы футболистов, уехавших в сборные. Но стартовый состав всё равно выглядел прилично. Игровое время получили и ветераны (Юрий Газинский, Фёдор Смолов, Сергей Петров), и молодые (Данила Козлов). Плюс Мурад Мусаев выпустил на поле большую группу легионеров, включая Витора Тормену, Виктора Са и Жоау Батчи.

В составе ФК «10» выделялся защитник Брайн Идову. Тот самый, что играл за «Локомотив» и ездил на чемпионат мира в составе сборной Нигерии. Место в воротах занял победитель Кубка России в составе ЦСКА Евгений Помазан. Кроме того, в обороне играл экс-футболист «Динамо» Никита Чичерин, а в полузащите — бывший футболист «Ростова» Игорь Киреев. Тренирует эту команду Александр Нагорный — не чужой человек для «Краснодара». Ранее он работал в академии «быков», а потом — во второй команде.

Брайн Идову настраивает ФК «10» на матч с топ-клубом РПЛ Фото: ФК «10»

Кстати, пост президента ФК «10» занимает известный комик Азамат Мусагалиев. Перед матчем он рассказал о разговоре с владельцем «Краснодара».

«Во время переговоров по поводу организации матча у меня состоялся курьёзный диалог с Сергеем Николаевичем Галицким. Он мне сказал, что матч состоится на главной арене, и потом добавил, перед этим предупредив, чтобы я не обижался: «Азамат, ты понимаешь, что впервые в истории «Краснодар» сыграет против клоунов? Как ты это видишь?» Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил: «Кого ещё-то, кроме меня, можно назвать клоуном в моей команде?» Галицкий думал, что я тоже буду играть, но я ответил, что это не так, что у нас профессиональная команда. Я начал перечислять всех наших игроков, а когда дошёл до фамилии Идову, он удивился», — сказал Мусагалиев.

Футболисты «десятки» празднуют гол в ворота «Краснодара» Фото: ФК «10»

«Краснодару» потребовалось всего 13 минут, чтобы забить. Смолов открылся на линии офсайда (матч проводили без VAR), но не перебросил Помазана. Впрочем, нападающий не выключился из эпизода и ассистировал Мозесу Кобнану. Пожалуй, это самый лёгкий гол в карьере африканца — ему оставалось просто подставить ногу, находясь в паре метров от линии ворот.

Права на видео принадлежат РФС.

Если кто-то думал, что «Краснодар» быстренько разложит соперника, то он ошибся. «Десятка» отыгралась спустя всего две минуты после пропущенного мяча. Да, гостям повезло, ведь мяч влетел под перекладину после рикошета от Тормены. Но отметим классный проход Петра Тена со смещением в центр и пассивную игру в обороне от Жоау Батчи. Клуб Медиалиги забил команде РПЛ на стадионе в присутствии 20 тысяч человек. Сюжет! Пусть это и товарищеская игра.

Права на видео принадлежат РФС.

В целом первый тайм прошёл с преимуществом «Краснодара». И если Са и Батчи в створ не попали, то Смолов не простил соперника. Фёдор в касание переправил мяч в ближний угол после скидки головой от Козлова. Таким образом, нападающий набил 1+1 за первый тайм. «Краснодар» оформил второй гол как раз в тот момент, когда футболистам ФК «10» было максимально тяжело. Всё-таки они провели почти весь тайм без мяча.

Права на видео принадлежат РФС.

Начало второго тайма — кошмар для «Краснодара». Сначала Батчи задержался на дальнем фланге и позволил Кирееву избежать офсайда, а потом Джованни Гонсалес схватил соперника руками. И всё это в одной атаке! Возможно, футболист «десятки» немного дорисовал, но Павел Кукуян указал на «точку». Вышедший на замену в перерыве Юрий Дюпин не спас «Краснодар» после удара Киреева. Сам заработал — сам реализовал.

Права на видео принадлежат РФС.

И почти сразу после этого Киреев с линии вратарской запустил мяч выше ворот. А вот «Краснодар» наказал соперника. Олусегун прекрасно разобрался в чужой штрафной и протолкнул мяч мимо вратаря — 3:2. Олакунле забил ровно в тот момент, когда Мусаев готовил к выходу на поле девять молодых футболистов.

Права на видео принадлежат РФС.

Молодёжь «Краснодара» смотрелась очень прилично. Действовала активно, задорно, с настроем. Хотя по-другому, наверное, и быть не могло. Парни организовали симпатичную комбинацию, а в роли завершителя снова выступил Олусегун. На этот раз он спокойно пробил по пустым воротам, а ассистентом выступил 17-летний Кирилл Кистенев.

Права на видео принадлежат РФС.

Кажется, это тот случай, когда проигравших нет. «Краснодар» победил и порадовал публику, а клуб Медиалиги сыграл против команды РПЛ на крутом стадионе при внушительной аудитории.