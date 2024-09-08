Худшие два месяца в карьере новичка «Зенита»

За это время Волков обидел «Краснодар», получил от Семака и теперь выбыл с тяжёлой травмой.

В середине июня Сергей Волков всё-таки подписал контракт с «Зенитом». По данным «Чемпионата», сумма сделки составила € 5 млн. Ещё € 2 млн «Краснодар» может получить в качестве бонусов. Да, некоторых удивило, что петербуржцы взяли игрока ротации у конкурента за такие серьёзные деньги. С другой стороны, все понимали: у чемпионов России проблема с позицией правого защитника. Давно прошли времена, когда она была лучшей в стране. Анюков в тренерском штабе, Смольников завершил карьеру, а теперь там играет Караваев. Но по разным причинам проводить весь сезон на высоком уровне ему тяжело.

А тут — молодой россиянин. Да, есть вопросы по уровню, но тренерский штаб для того и существует, чтобы его повышать. Рынок не такой насыщенный, чтобы выбирать. А переплатить за паспортиста — нормальная история для нашего времени. Так что с такими аргументами этот трансфер можно было объяснить. Но потом началось что-то непонятное.

Ещё до дебюта в официальном матче Волков умудрился испортить отношения с бывшими одноклубниками. Всё дело в реплике на его презентации. На прямой вопрос — хорошо ли, что «Зенит» обошёл «Краснодар» и стал чемпионом — Сергей ответил утвердительно. И даже не попытался подобрать более осторожное выражение.

А вскоре он приехал на Суперкубок в Волгоград, где получил ответочку. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян резко высказался об отношении к бывшему партнёру.

Эдуард Сперцян полузащитник «Краснодара» «Я с Волковым не общаюсь. И мне нечего ему сказать. Сейчас к нему нехорошо относятся в команде. Вы видели его интервью? Он некрасиво поступил по отношению к нам, к клубу, который его воспитал».



При этом в руководстве, вероятно, к Волкову относятся лучше. Да, не секрет, что он сам просил отпустить его в «Зенит». Но телеграм-канал «не советник Галицкого» утверждает, что как только владелец узнал, какую сумму готовы заплатить в Петербурге, то долго не думал. И сделку закрыли очень быстро.

Да и Мурад Мусаев не возражал. На пресс-конференции он сообщил, что условия выкупа полностью устроили клуб. Видимо, что-то знали.

Сергей Волков в «Краснодаре» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопросы к Сергею появились уже по ходу летнего товарищеского турнира. Он выпадал из игры, не давал объёма, к которому привыкли в «Зените», и не особо эффективно помогал атаке. В общем, не был похож на футболиста, который заменит Караваева. При этом в интервью сообщал, что понимает свои минусы, и рассчитывал, что тренерский штаб персонально с ним отработает проблемные моменты. Выглядело слегка наивно. 21-летний парень остался в запасе на Суперкубок, а дебютировал в матче с «Ростовом», выйдя на несколько минут. Потом — полноценные кубковые встречи с «Факелом» и «Рубином», где к нему не было так много внимания.

И, наконец, выход в основном составе на матч РПЛ. Это случилось в Химках, когда «Зенит» в концовке спас ничью. Правда, на тот момент Волкова уже не было на поле. А по оценкам портала Sofascore, он стал худшим игроком команды: 12 потерь, всего два выигранных единоборства. Но тогда Семак ничего не говорил персонально про Сергея.

Семак оставил цитаты на следующий матч со «Спартаком». Караваев снова не был готов, поэтому Волков вышел в основе. Но отыграл только первый тайм, после чего позицию правого защитника занял Эракович. Сергей вновь ошибался, терял позицию и мяч. А после игры Семак заявил: перестановка связана с тем, что сербский защитник лучше чувствует и понимает требования тренерского штаба. Не очень лестная оценка.

Через пару дней Волков снова вышел в основе на кубковый матч с «Акроном». И заработал нелепый пенальти. После чего его сразу убрали. В этот раз Семак выступил жёстче.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Мы меняем Волкова, потому что он выпадает из игры и, к сожалению, допускает много ошибок. Возможно, это связано с адаптацией, возможно, эмоциональное состояние сейчас не позволяет ему показывать качественный, надёжный футбол. Надо работать, трудиться, анализировать ошибки и двигаться вперёд».

Логично, что после этих слов Волков не сыграл в Нижнем Новгороде. Тем более после травмы восстановился Караваев. А теперь травма уже у самого Волкова — причём получена она на тренировке. И выбила Сергея из футбола как минимум до весны.

Волкова жаль. Такое начало в новом клубе — самый кошмарный вариант из всех возможных. Главное, чтобы он не сломался психологически. Иначе трансфер действительно станет провалом.