Англия быстро забыла Саутгейта! С новым тренером даже забивают по-другому

Сборная Англии, вылетевшая по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций из первого во второй дивизион, стартовала в Лиге В с победы над Ирландией.

У матча на стадионе «Авива» была своя особая интрига из-за связей некоторых англичан с Ирландией. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли – экс-игрок национальной команды Ирландии. Полузащитник Деклан Райс и вингер Джек Грилиш поиграли в своё время за ирландскую молодёжку. Но затем оба выбрали Англию, так что их ждал в Дублине не самый тёплый приём. Добавлял перцу этой игре и ещё один факт. Коуч хозяев Хеймир Хадльгримссон (дожили, исландец тренирует британцев!) был тренером сборной Исландии, которая сенсационно победила англичан со счётом 2:1 в плей-офф Евро-2016.

Перед началом матча местные болельщики освистали гимн Англии, а Грилиш уже в самом дебюте игры едва не подрался на бровке с хавбеком «Вест Бромвича» Моламби. Этот эпизод продолжился угловым хозяев, после которого тот же Моламби мог забить быстрый гол. Англичане неудачно расставились на стандарте, прозевали заведённого ирландца, но тот пробил головой мимо цели.

Впрочем, надолго команды Хадльгримссона не хватило. Англичане поначалу разыгрывали мяч под давлением у своих ворот, вытаскивали соперника на прессинг. Таким образом хотели использовать свободное пространство на половине поля соперника. Грилиш получил любопытную роль в 4-3-3, фактически исполняя роль центрхава. Но при владении он был, по сути, свободным художником. Слева действовала связка Колвилл – Гордон. Забросы на скоростного вингера «Ньюкасла» стали одним из оружий сборной Англии.

Уже на 11-й минуте команда Карсли забила. Как раз прошла одна из передач на Гордона, тот убежал один на один, но бесхитростно ударил прямо в голкипера «Ливерпуля» Келлехера. Однако сам же подобрал мяч и сделал пас в центр штрафной на Кейна. У центрфорварда удар не получился, а вот Райс здорово прочитал эпизод – набежал, классно пробил верхом. После своего гола Деклан извинился жестами перед болельщиками, почти не праздновал.

Чувствуя, что их будут разрывать на скорости, ирландцы достаточно глубоко сели в оборону по схеме 5-4-1. Англичане имели огромное преимущество по владению, хорошо двигали мяч. По крайней мере, играли интереснее, чем при Саутгейте. Пару раз хозяев простил Кейн. На исходе получаса своих бывших огорчил и Грилиш. Очень красивая многоходовая комбинация удалась команде Карсли! С двумя стенками, умными открываниями. Грилиш нанёс точный удар низом в касание в дальний угол с паса Райса. Вот он-то отпраздновал гол как надо.

К перерыву ирландцы уступали по статистике попаданий в створ в пять раз – 1:5. Первый тайм сборная Англии выиграла нокаутом. Могла ещё и пенальти заработать после падения Кейна в штрафной Келлехера.

Сборная Ирландии, если забыть старт игры, совсем не выглядела командой, которая вышла давать бой. Хозяева уступали в единоборствах, а это должно быть их главным оружием. Не знали, что делать на мяче. Достаточно сказать, что к перерыву лидером по статистике касаний у парней в зелёном оказался голкипер Келлехер. То ли перегорели, то ли просто не поняли, чего от них требует исландский тренер. Во втором тайме матч продолжился в прежнем ключе. Англичане не спешили, спокойно контролировали ход игры. Но в какой-то момент стали терять концентрацию, недобегать – тогда ирландцы начали добираться до штрафной Пикфорда.

Внезапно футбол стал более сумбурным. Прежде всего из-за действий сборной Англии, у которой пропали связи между линиями. В переходных фазах против раскрывшихся ирландцев они могли создавать больше. Карсли начал играть заменами, наверное, даже чуть-чуть затянул с ними. В национальной команде дебютировали Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест» и Анхель Гомес из французского «Лилля». Ирландский огонь гости погасили, хозяева подустали. Но зрелищность игры англичан вернулась, к сожалению, на уровень Евро-2024.

Если вы не видели игру в Дублине и хотите посмотреть её в записи, то советуем вам ограничиться первыми 45 минутами, чтобы не тратить зря время. Тем не менее сборная Англии, сыграв сильно только тайм, одержала абсолютно заслуженную победу. Главными героями стали Грилиш и особенно Райс. То есть самые мотивированные игроки команды Карсли в этот вечер. Итоговая статистика ударов – 6:16 (в створ – 1:9). Во 2-м туре Лиги наций сборная Англии 10 сентября примет на «Уэмбли» Финляндию. Ирландцы в тот же день проведут ещё один домашний матч – с Грецией.