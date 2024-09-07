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Армения — Латвия — 4:1, обзор матча Лиги наций, 1-й тур Лиги C, видео автогола Дубры, статистика, 7 сентября 2024

Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео
Георгий Илющенко
Армения — Латвия — 4:1
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Каспарс Дубра сыграл максимально неловко.

Армения убедительно разобралась на своём поле с Латвией в Лиге наций. Помог в том числе удивительный автогол соперника.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
4 : 1
Латвия
1:0 Бичахчян – 6'     1:1 Арутюнян – 9'     2:1 Дубра – 36'     3:1 Селараян – 38'     4:1 Сперцян – 86'    

Сами армяне, впрочем, тоже поразили собственные ворота: краснодарец Георгий Арутюнян боролся с латвийцем во время подачи углового и неудачно срезал мяч бедром. Но за минуту до этого с передачи Наира Тикнизяна мощным ударом открыл счёт Ваган Бичахчян. Так что команды быстро обменялись голами в начале игры и остались при своих.

Пока на 36-й минуте Каспарс Дубра не устроил изящный самострел: под прессингом захотел вернуть мяч вратарю и не рассчитал с силой и точностью передачи. Добро пожаловать в любые подборки курьёзнейших автоголов!

Права на видео принадлежат Okko.

Что-то подобное, кстати, недавно случилось в Первой лиге. Возможно, именно перформансом «Енисея» впечатлился Дубра — и захотел повторить.

Это было не менее эпично:
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Видео
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К счастью латвийского защитника, его автогол хотя бы не стал решающим. Во втором тайме сборная Латвии целиком растворилась, а перевес Армении не вызывал вопросов. Один только Лукас Селараян сперва поймал вынос защитника и увеличил преимущество, а следом вообще увидел далеко выбежавшего вратаря и со своей половины поля (!) зарядил с отскока от газона в перекладину. Жаль, шедевр не залетел — был бы явный претендент на премию Ференца Пушкаша.

Зато состоялся гол Эдуарда Сперцяна: полузащитник «Краснодара» выступил центрфорвардом и замкнул прострел Гранта-Леона Раноса. И даже непонятно, что будут обсуждать больше: разгром, дальнобойную пушку Селараяна или помутнение Дубры.

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