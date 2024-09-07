Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео

Армения убедительно разобралась на своём поле с Латвией в Лиге наций. Помог в том числе удивительный автогол соперника.

Сами армяне, впрочем, тоже поразили собственные ворота: краснодарец Георгий Арутюнян боролся с латвийцем во время подачи углового и неудачно срезал мяч бедром. Но за минуту до этого с передачи Наира Тикнизяна мощным ударом открыл счёт Ваган Бичахчян. Так что команды быстро обменялись голами в начале игры и остались при своих.

Пока на 36-й минуте Каспарс Дубра не устроил изящный самострел: под прессингом захотел вернуть мяч вратарю и не рассчитал с силой и точностью передачи. Добро пожаловать в любые подборки курьёзнейших автоголов!

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Что-то подобное, кстати, недавно случилось в Первой лиге. Возможно, именно перформансом «Енисея» впечатлился Дубра — и захотел повторить.

К счастью латвийского защитника, его автогол хотя бы не стал решающим. Во втором тайме сборная Латвии целиком растворилась, а перевес Армении не вызывал вопросов. Один только Лукас Селараян сперва поймал вынос защитника и увеличил преимущество, а следом вообще увидел далеко выбежавшего вратаря и со своей половины поля (!) зарядил с отскока от газона в перекладину. Жаль, шедевр не залетел — был бы явный претендент на премию Ференца Пушкаша.

Зато состоялся гол Эдуарда Сперцяна: полузащитник «Краснодара» выступил центрфорвардом и замкнул прострел Гранта-Леона Раноса. И даже непонятно, что будут обсуждать больше: разгром, дальнобойную пушку Селараяна или помутнение Дубры.