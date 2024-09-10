В Турции до Осимхена играло много суперзвёзд. Но не все помнят, как это было

Чемпионат Турции всегда славился обилием звёзд: как постаревших, так и в расцвете сил (реже). Сейчас вот за «Бешикташ» Джованни ван Бронкхорста выступают Алекс-Окслейд Чемберлен, Габи Паулиста и Чиро Иммобиле. За «Фенербахче» Жозе Моуринью — Софьян Амрабат, Фред, Душан Тадич и Эдин Джеко. В «Галатасарае» же нет именитого тренера, зато собралась крайне мощная футбольная бригада: Давинсон Санчес, Лукас Торрейра, Керем Демирбай, Хаким Зиеш, Дрис Мертенс, Миши Батшуайи. Теперь к ним добавился ещё и Виктор Осимхен.

А помните именитых игроков, которые выступали в турецкой лиге раньше? Таких было слишком много. Вот некоторые из них, потому что перечислить всех — нереально. А кто-то и так плотно ассоциируется именно с Турцией — как проведший бо́льшую часть карьеры в «Бешикташе» Рикарду Куарежма.

Николя Анелька

Николя Анелька Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Команда: «Фенербахче»

Время: 2005-2006 годы

Статистика: 57 матчей, 16+15

Трофеи: чемпионство

Этот товарищ где только не играл, даже в Индии и Китае. Так что Турцией тут не удивить. В «Фенербахче» он провёл результативные полтора года и помог клубу оформить чемпионство, а затем признался, что не получает удовольствия от выступлений в турецкой лиге — типичный Анелька. В качестве бунта он пропустил несколько тренировок, и его-таки отпустили в «Болтон».

Франк Рибери

Франк Рибери Фото: Imago/TASS

Команда: «Галатасарай»

Время: 2005 год

Статистика: 17 матчей, 1+5

Трофеи: Кубок Турции

Именно в Турции техничный француз завоевал первый трофей в карьере. Но провёл там даже меньше пяти месяцев: быстро заскучал по родине и перебрался в «Марсель». Не исправила ситуацию даже народная любовь: болельщики «Галатасарая» впечатлились взрывной скоростью Франка и прозвали его Феррарибери. Один из немногих случаев, когда футболист прославился после турецкого трансфера, а не до.

Матея Кежман

Матея Кежман Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Команда: «Фенербахче»

Время: 2006-2008 годы

Статистика: 69 матчей, 30+11

Трофеи: чемпионство и Суперкубок Турции

Как раз с переезда в Турцию началось планомерное падение серба: ещё не топовый «ПСЖ», «Зенит», «Саут Чайна» из Гонконга, БАТЭ. Явно не такого карьерного пути от него ждали. Хотя в «Фенербахче» у Кежмана заиграть как раз получилось: в среднем оформлял больше полутора результативных действий за матч, забивал «Севилье» в ЛЧ и помог туркам дойти до четвертьфинала, что стало клубным рекордом. Ещё у него победный гол «Бешикташу» в Суперкубке. Турецким болельщикам он явно запомнился.

Роберто Карлос

Роберто Карлос Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Команда: «Фенербахче»

Время: 2007-2009 годы

Статистика: 104 матча, 10+10

Трофеи: два Суперкубка Турции

Казалось, что культовый бразилец с пушечным кручёным ударом приехал в Турцию доигрывать. Сам он был иного мнения: мало того что провёл там три года и вышел на поле более 100 раз, так ещё и за «Коринтианс» с «Анжи» поиграл. А завершил карьеру и вовсе только в 2016-м, в 43 года — когда после паузы примерил форму индийского «Дели Дайнамос». Вот кого надо было брать на главную роль сериала «Вечность».

Гути

Гути Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Команда: «Бешикташ»

Время: 2010-2011 годы

Статистика: 40 матчей, 12+14

Трофеи: Кубок Турции

В карьере испанского технаря до 33 лет был только «Реал». А потом он оказался не нужен мадридцам, зато пригодился «Бешикташу» — его как раз тренировал старый знакомый Бернд Шустер. Полузащитник не подвёл новую команду, постоянно забивая и раздавая ассисты. Однако надолго там не задержался, неожиданно завершив карьеру. Хотя сам признавался, что у него была уйма предложений. Ещё Гути, кстати, возвращался в «Бешикташ» и с 2018-го по 2019-й работал ассистентом тренера.

Дирк Кюйт

Дирк Кюйт Фото: Ben Radford/Corbis via Getty Images

Команда: «Фенербахче»

Время: 2012-2015 годы

Статистика: 130 матчей, 37+28

Трофеи: чемпионство, Кубок и Суперкубок

Нападающий-загадка с непонятной фамилией (Куйт, Кюйт, Кёйт, Кяут, Кайт, Куийт, Каут) в 32 года уже не тянул уровень «Ливерпуля». А вот чемпионат Турции был для него в самый раз — нидерландец отыграл в нём аж три сезона и собрал комбо из разных трофеев. Не просто так Дирка вызывали в сборную вплоть до ЧМ-2014: Нидерланды взяли бронзу, а Кюйт отбегал свыше 500 минут. После окончания контракта с «Фенербахче» он ещё и за «Фейеноорд» пару лет выступал.

Дидье Дрогба

Дидье Дрогба Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Команда: «Галатасарай»

Время: 2013-2014 годы

Статистика: 53 матча, 20+13

Трофеи: чемпионство, Кубок и Суперкубок

В 2012-м легендарный ивуариец уехал на заработки в ещё не тотально обогатившийся чемпионат Китая и провёл полгода в «Шанхай Шэньхуа», который сейчас тренирует Леонид Слуцкий. Мог бы и больше, однако быстро устал от непривычных условий (случалось, переставали платить зарплату) и сбежал в «Галатасарай». Где прилично собрал титулов и часто радовал местных болельщиков голами с ассистами. К примеру, трижды забивал в ЛЧ — «Копенгагену» и даже «Ювентусу» с «Реалом», дойдя до четвертьфинала. Единственный и победный мяч «Фенербахче» в Суперкубке — тоже его работа. Не зря же потом Дрогба вернул «Челси».

Уэсли Снейдер

Уэсли Снейдер Фото: VI Images via Getty Images

Команда: «Галатасарай»

Время: 2013-2017 годы

Статистика: 175 матчей, 45+44

Трофеи: два чемпионства, по три Кубка и Суперкубка

Уэсли перебрался в «Галатасарай» практически одновременно с Дрогба. Неудивительно, что та команда столького добилась, правда? Тот трансфер шокировал, ведь нидерландец был одним из лучших игроков мира, пусть и на спаде, плюс его хотели многие гранды.

Уэсли Снейдер бывший полузащитник «Галатасарая» «Ливерпуль» тоже мной интересовался, поэтому люди сильно удивились, когда я выбрал «Галатасарай». Почему? Я победитель. Играю ради трофеев. Посчитал, что здесь у меня больше шансов стать чемпионом».

У Снейдера те же скальпы в ЛЧ, что и у Дрогба, плюс гол «Арсеналу». А в Суперлиге он и вовсе был настоящим небожителем. Даже немного жаль, что в топ-чемпионатах полузащитник провёл всего несколько лет.

Робин ван Перси

Робин ван Перси Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images

Команда: «Фенербахче»

Время: 2015-2017 годы

Статистика: 87 матчей, 36+7

Трофеи: —

Именитый нидерландец перестал котироваться в «МЮ» и сменил Манчестер на Стамбул. Старт на новом месте получился успешным: Робин стал пятым бомбардиром турецкой лиги. Но вот потом его результативность снизилась, и он проиграл конкуренцию. Мешали и травмы, куда же без них. Ситуацией воспользовался «Фейеноорд», вернув ван Перси и продлив ему карьеру ещё на полтора года.

Лукаш Подольски

Лукаш Подольски Фото: Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu Agency/Getty Images

Команды: «Галатасарай», «Антальяспор»

Время: 2015-2017, 2020-2021 годы

Статистика: 122 матча, 41+23

Трофеи: Кубок и Суперкубок Турции

На уровне сборных нападающий был куда успешнее, чем в клубах. Тем не менее в той же Турции он оставил о себе приятные воспоминания. В «Галатасарай» Подольски приехал после неудачного этапа в «Интере» и сразу включил режим терминатора: дважды вскрыл в ЛЧ «Бенфику», отличался чуть ли не в каждом втором матче чемпионата. Дальше результативность снизилась, да и «Виссел Кобе» крупный контракт принёс. После Японии Лукаш ещё немного побегал в турецкой лиге и вернулся на историческую родину в Польшу. Там до сих пор в 39 лет и выступает за «Гурник».

Самуэль Это'О

Самуэль Это'О Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Команда: «Антальяспор», «Коньяспор»

Время: 2015-2018 годы

Статистика: 91 матч, 50+16

Трофеи: —

Культовый камерунец пожаловал в Турцию уже на излёте карьеры. Причём даже далеко не в топ-команду. И всё равно по-настоящему царил: в скромном «Антальяспоре» стал вторым бомбардиром чемпионата, а затем — третьим. В тот момент «Галатасарай» и «Фенербахче» наверняка пожалели, что вовремя не подписали Сэма. И потом он действительно сменил команду, уйдя в столь же малоизвестный «Коньяспор». Всё-таки человеку исполнилось уже 37 лет. В общем, достойно сверкнул перед пенсией.

Пепе

Пепе Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Команда: «Бешикташ»

Время: 2017-2018 годы

Статистика: 52 матча, 7+3

Трофеи: —

Португалец только этим летом закончил с футболом, в 41 год съездив на Евро-2024 и достойно там отыграв. Он провёл много лет в «Реале» и «Порту», а между этим выступал в Турции. И однажды даже оформил дубль — «Партизану» в квалификации ЛЧ. Да и в целом частенько радовал результативными действиями, что свойственно далеко не всем центральным защитникам. Правда, многое испортили травмы. Возможно, как раз из-за них с Пепе не продлили контракт.

Эммануэль Адебайор

Эммануэль Адебайор Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Карьера «любимчика» болельщиков «Арсенала» пошла на спад: сперва его выгнали из «Тоттенхэма», затем — из «Кристал Пэлас». Полгода без футбола привели Адебайора в «Истанбул», и на новом месте он дал жару: дважды закинул по хет-трику не кому-нибудь, а «Галатасараю», да и в целом забивал много — вошёл в топ-4 бомбардиров турецкого чемпионата в сезоне-2017/2018. Но вот потом его настиг спад, что привело к статусу резервиста и переезду в «Кайсериспор». Там нападающий даже не провёл четырёх месяцев. Это был приговор: Парагвай, Того, прощание с игрой.

Дэниел Старридж

Дэниел Старридж Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Команда: «Трабзонспор»

Время: 2019-2020 годы

Статистика: 16 матчей, 7+4

Трофеи: —

Англичанин переехал в Турцию в 30 лет — возраст позволял ещё играть и играть. А вот травмы и проблемы с законом — нет. Пах, бедро, лодыжка, ахиллово сухожилие — ломалось всё. А в марте 2020-го Старриджа из-за ставок отстранили от любой футбольной деятельности. Дальше в его карьере был только австралийский «Перт Глори». Она получилась яркой, но, увы, быстротечной.

Радамель Фалькао

Радамель Фалькао Фото: BSR Agency/Getty Images

Команда: «Галатасарай»

Время: 2019-2021 годы

Статистика: 43 матча, 20+3

Трофеи: —

«Фалькао к нам не поедет» — культовая фраза Валерия Карпина спартаковского периода. В Россию колумбиец действительно не поехал, а вот в Турцию пожаловал. И сыграл на уровне: много забивал, когда был здоров. Случалось, правда, это не столь часто: из-за различных травм Радамель пропустил около 50 (!) матчей «Галатасарая». То есть больше, чем в итоге сыграл. Родным домом для него стал медпункт, а не местный стадион. Но, даже несмотря на проблемы со здоровьем, он до сих пор, в 38 лет, в деле: бегает в родном чемпионате за «Мильонариос».

Кевин-Принс Боатенг

Кевин-Принс Боатенг Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Команда: «Бешикташ»

Время: 2020 год

Статистика: 11 матчей, 3+1

Трофеи: —

Меньше, чем за «Бешикташ», ганец играл только в «Барселоне». И даже так ему доверили всего один полный матч. В Турции Боатенг провёл вторую половину сезона-2019/2020 в аренде из «Фиорентины». И временами был неплох. Так, впрочем, можно охарактеризовать всю его карьеру. Её он зафиналил в 2023 году в родной «Герте».

Ким Мин Джэ

Ким Мин Джэ Фото: ANP via Getty Images

Команда: «Фенербахче»

Время: 2021-2022 годы

Статистика: 40 матчей, 1+0

Трофеи: —

«Фенербахче» стал первым неазиатским клубом защитника, за которым впоследствии гонялись многие гранды. В Турции он сразу же ворвался в основу, и его надёжная игра привлекла «Наполи». Что было дальше, вам прекрасно известно. «Фенер» с Кимом не стал чемпионом, но при этом пропустил всего на два мяча меньше, чем «золотой» «Трабзонспор». Хотя в таблице команды разделили весомые восемь очков.

Месут Озил

Месут Озил Фото: ANP via Getty Images

Команда: «Фенербахче», «Истанбул»

Время: 2021-2023 годы

Статистика: 44 матча, 9+3

Трофеи: —

Этнический турок провёл под конец карьеры турне по исторической родине. Озил ушёл в «Фенербахче» после года простоя в «Арсенале» и заявил, что закончит с футболом именно там. Не получилось: Месут стал изгоем и в «Фенере», где его из-за конфликта с тренером вышвырнули из заявки, перебрался в «Истанбул», в том числе из-за травм провёл всего семь матчей с июля по март и только тогда решил — всё, хватит, наигрался. Турецкие болельщики явно ждали от него большего.

Леонардо Бонуччи

Леонардо Бонуччи Фото: Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

Команда: «Фенербахче»

Время: 2024 год

Статистика: 13 матчей, 0+1

Трофеи: —

Легендарный итальянский защитник за пределами родной страны нигде не заиграл: ни в берлинском «Унионе», ни в «Фенербахче». В Турции он толком не выходил на поле и закончил с футболом. Заодно испытав лютое невезение: его команда набрала 99 очков в лиге, но всё равно уступила «Галатасараю». В любой другой год это было бы гарантированное чемпионство.

Марио Балотелли

Марио Балотелли Фото: Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

Команда: «Адана Демирспор»

Время: 2021-2022, 2023-2024 годы

Статистика: 51 матч, 26+8

Трофеи: —

У Балотелли было два захода в «Адану». Второй как раз завершился этим летом — с июля Марио свободен. В Турции с ним случалось всякое. И хорошее: пента-трик в ворота «Гёзтепе» (один мяч он вколотил рабоной), несколько удачных серий с результативными действиями. И плохое: два удаления, жёсткий конфликт с Винченцо Монтеллой — тренер услышал оскорбление и кинулся на соотечественника с кулаками. Там, где этот нападающий, всегда весело.

Также упоминания достойны:

Джей-Джей Окоча, Владимир Бесчастных, Милош Красич, Бруну Алвеш, Эменике, Диего, Мартин Шкртел, Жулиано, Маурисио Исла, Виктор Мозес, Макс Крузе, Эннер Валенсия, (все — «Фенербахче»);

Георге Хаджи, Милан Барош, Горан Пандев, Бафетимби Гомис, (все — «Галатасарай»);

Угу Алмейда, Марио Гомес, Демба Ба, Вагнер Лав, Альваро Негредо, Гари Медель, Синдзи Кагава, Миралем Пьянич и Ваут Вегорст (все — «Бешикташ»);

Артём Дзюба («Адана Демирспор»)

Шота Арвеладзе, Марек Гамшик и Александр Сёрлот («Трабзонспор»).

Внушительный список, согласны?