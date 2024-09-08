Германия после Евро — мощь. И это несмотря на потерю четырёх звёзд!

Сборная Германии стартовала в Лиге наций с впечатляющей победы над Венгрией.

В основе немецкой сборной не оказалось нескольких игроков, без которых её невозможно было представить на Евро-2024. Нойер, Гюндоган и Кроос завершили карьеры в национальной команде (Тони вообще ушёл из футбола), Рюдигера нет в заявке на сентябрьские матчи Лиги наций – защитник «Реала» получил отдых. А в состав сборной Венгрии вернулся нападающий Варга, получивший жуткую травму как раз на чемпионате Европы в Германии.

На первых минутах игра шла скорее по плану итальянского тренера венгров Марко Росси. Гости начали с хорошего прессинга, на одном только Хаверце сфолили трижды подряд. А вот команда Юлиана Нагельсмана, поменявшая почти всю центральную ось, искала себя. С прессингом особо не рисковала, активнее включалась в высокий отбор сразу после потерь мяча на чужой половине поля. Сборная Венгрии первой создала момент благодаря своему молодому капитану Собослаи, а потом хавбек «Ливерпуля» здорово помог и в обороне – после углового немцев и удара выигравшего воздух Та он вынес мяч с линии ворот.

Полтайма потребовалось сборной Германии, чтобы соорудить настоящий голевой момент с игры. Его подарила ошибка одного из тройки центральных защитников венгров Балога, который сбросил мяч сопернику после длинной передачи от кого-то из немцев из глубины поля. Вирц, Мусиала и Фюллькруг втроём вываливались на ворота Гулачи, но центрфорвард хозяев ударил так, что оставил голкиперу «РБ Лейпциг» шанс на сейв ногой.

Казалось, в отсутствие своих бывших звёзд сборной Германии недостаёт скоростей и нестандартных действий. Но потом команда Нагельсмана поймала нужную волну, выдала сильный отрезок с владением мяча и забила на исходе получаса игры. Голевую атаку развил умным открыванием в правом полуфланге и ловким трюком с пробросом мяча Вирц, а Раум и Мусиала довели мяч до Фюллькруга. Нападающего оставили свободным прямо во вратарской, и на сей раз новичок «Вест Хэма» решил эпизод. Один из самых простых голов в карьере Фюллькруга.

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Разыгрался Мусиала – до перерыва сделал четыре паса под удар. В конце первого тайма немцы против раскрывшегося, подсевшего соперника создали ещё несколько моментов. Лучший – как раз с участием Мусиалы и Гроса, в которого в ходе этой атаки вселился Кроос. Хавбек дортмундской «Боруссии» положил мяч на голову Хаверцу, а тот пробил в перекладину. К счастью для венгров, мяч отлетел в поле. После 45 минут игры немцы превосходили команду Росси по ударам в три раза (9:3).

В дебюте второго тайма был относительно равный футбол, мяч застрял между штрафными. Но на исходе часа матча команды «взорвались». Момент за моментом! Сборная Германии опять едва не забила быстрый гол после наигранного стандарта. Затем хозяев спас от пропущенного мяча сумасшедшим подкатом опорник Андрих, когда Болла выходил один на один. Венгры заработали лишь стандарт и после подачи пропустили контрвыпад. Мусиала убежал с центра поля от двоих, в штрафной ловко расправился с догнавшим его Боллой и забил ударом низом. Какой же выдающийся талант этот Джамал!

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Команду Росси подбил второй пропущенный гол. Венгры как будто смирились с тем, что проиграют Германии на её территории, как и на Евро-2024. Только тогда было 2:0, а теперь немцы настреляли больше. Мусиала на кураже поучаствовал в третьем забитом хозяевами голе. Вирц пошёл в смелый проход с левого фланга в центр, почти потерял мяч, однако повезло с отскоком. Мусиала забрал мяч и великодушно вернул его хавбеку «Байера». Вирц пробил низом, точно между ног Орбану.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Потом сборная Германии куражилась и добивала потерявших баланс венгров. Невезучий Хаверц ещё раз попал в перекладину, а на 77-й минуте проводивший лишь второй матч за национальную команду полузащитник «Баварии» Павлович забил четвёртый мяч с передачи всё того же Мусиалы. Гол засчитали, хотя было подозрение на офсайд.

Голкипер немцев тер Штеген никак не мог получить шанса показать свой класс, заняв место Нойера. Однако при счёте 4:0 венгры наконец пробили в створ, и вратарь из «Барселоны» красивым сейвом потащил удар в упор. В концовке в составе сборной Германии дебютировал новичок Штиллер из «Штутгарта», а Хаверц с бог знает какой попытки забил. Форвард реализовал пенальти, назначенный за фол Орбана.

В следующем туре Германия сыграет 10 сентября на выезде с Нидерландами, а Венгрия в тот же день примет Боснию и Герцеговину.