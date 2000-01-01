Матч Бразилия — Эквадор начали позже из-за последней серии мыльной оперы
Оказалось, что телеканал не мог начать матч отбора на ЧМ-2026, пока не закончится последний эпизод сериал. Он имеет в стране колоссальный успех.
Что за мыльная опера?
«Ренасер» — феномен бразильского телевидения, захвативший внимание миллионов зрителей. Сюжет, покоривший бразильскую публику, напрямую повлиял на спортивные программы — это необычно для страны, где обожают футбол.
В Бразилии перенесли матч с Эквадором на 15 минут из-за последней серии мыльной оперы
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