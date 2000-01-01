Клопп зажигает с фанатами «Боруссии». Видео

Юрген вернулся в «Боруссию» и произвёл фурор. Тренер принял участие в прощальной игре Якуба Блащиковского и Лукаша Пищека. Команда Клоппа выиграла 5:4, а потом Юрген зажёг с фанатами дортмундцев.