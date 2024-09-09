Успешные возвращения воспитанников в топ-клубы РПЛ. Какое было лучшим?

Эдгар Севикян вернулся в РПЛ. Он продолжит карьеру в «Локомотиве» — клубе, который его воспитал. В связи с этим вспомним успешные возвращения воспитанников в топ-клубы РПЛ (Севикяна это пока не касается).
Важный момент: мы учитывали первые клубы или академии футболистов. По этой причине в списке нет Андрея Аршавина или Владимира Быстрова, поскольку они начинали свой путь в «Смене», а не в «Зените». Плюс в рейтинге только футболисты, которые возвращались в родной клуб на условиях полноценного трансфера.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Футболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Далер Кузяев («Зенит»)
Сейчас Кузяев — один из легионеров в составе сборной России. До перехода в «Гавр» (лето 2023 года) Далер в течение нескольких лет играл за «Зенит». Итог: пять чемпионских титулов. Кузяев вернулся в «Зенит» в 2017 году — за его трансфер из «Терека» сине-бело-голубые заплатили € 4 млн. Пятью годами ранее полузащитник ушёл из второй команды «Зенита» в связи с истечением срока контракта. После возвращения в город на Неве Кузяев отбегал 183 матча в составе родного клуба (23 гола, 29 голевых передач), а затем уехал в один из ведущих европейских чемпионатов.
Александр Кержаков («Зенит»)
Кержаков начинал свой путь в школе «Зенита» и хорошо зарекомендовал себя в первой половине нулевых. Настолько хорошо, что его купила «Севилья». В составе испанского клуба нападающий стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также Кубка УЕФА. Правда, в Европе Кержаков задержался всего на год, после чего вернулся в Россию. Но не в «Зенит», а в московское «Динамо».
В 2010-м бело-голубые продали Кержакова в клуб из Санкт-Петербурга. Первые сезоны после возвращения получились для Александра результативными. А потом были потеря места в основном составе и снижение продуктивности. Тем не менее Кержаков собрал неплохую коллекцию наград — стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.
Александр Самедов («Спартак»)
«Спартак» вернул воспитанника спустя 12 лет, и Самедов был важной частью чемпионского состава красно-белых. После ухода из родного клуба в 2005-м Александр поиграл за несколько московских клубов. Он представлял ФК «Москва», «Динамо» и «Локомотив». Ради возвращения Самедова «Спартаку» пришлось раскошелиться на € 3,5 млн. А железнодорожники перед этим отстранили игрока от тренировок с основной командой. Самедов в течение полутора сезонов входил в основную обойму «Спартака», но в сезоне-2018/2019 его игровое время значительно сократилось. В начале 2019 года стороны расторгли контракт.
Михаил Кержаков («Зенит»)
Младший брат Александра, в отличие от брата, не играл в европейском чемпионате. Когда Михаил представлял вторую команду «Зенита», его нередко отпускали в аренду (ульяновская «Волга», «Волгарь», «Алания»). В 2011 году вратарь перебрался в нижегородскую «Волгу», а потом оказался в «Анжи». Возвращение в «Зенит» состоялось в 2015-м, и Михаил играет в Санкт-Петербурге до сих пор. В течение предыдущих сезонов Кержаков был основным вратарём сине-бело-голубых, пока они не купили прошедшим летом Евгения Латышонка. После возвращения в «Зенит» Михаил шесть раз побеждал в РПЛ.
Александр Селихов («Спартак»)
В начале 2009 года вратарь покинул академию «Спартака» ради академии «Зенита». Возвращение к красно-белым состоялось спустя восемь лет. За трансфер Селихова из «Амкара» московский клуб заплатил € 3,5 млн. Изначально Александр не был основным вратарём «Спартака» — в старте регулярно выходил Артём Ребров. Однако позднее тот травмировался, и Селихов получил статус первого номера команды. После возвращения в родной клуб Александр стал победителем РПЛ, обладателем Кубка России и Суперкубка страны. Селихов до сих пор играет за «Спартак». Правда, в этом сезоне он выходит на поле только в матчах Кубка России.
Тамерлан Мусаев (ЦСКА)
Девять лет назад нападающий сменил академию ЦСКА на академию «Локомотива». Естественно, Тамерлан так и не провёл ни одного матча за основную команду армейцев (тогда ему было всего 14 лет). В начале 2024 года ЦСКА вернул своего воспитанника, заплатив «Балтике» € 300 тыс. Любопытно, что это единственный случай, когда за трансфер Мусаева пришлось платить. До этого он менял клубы в статусе свободного агента. С того момент нападающий набил неплохую статистику — 11 голов и пять результативных передач в 27 матчах.
Антон Заболотный (ЦСКА)
Воспитанник академии ЦСКА покинул армейцев в 2013 году. Антон перешёл в «Уфу» в статусе свободного агента. После этого Заболотный также поиграл за «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи». Летом 2021 года нападающий вернулся в ЦСКА. На тех же условиях, что и уходил, а именно на правах свободного агента. Заболотный в течение трёх сезонов был основным нападающим московского клуба (104 матча, 22 гола, 11 результативных передач) и стал обладателем Кубка России. Правда, теперь Антон бегает за «Химки» — он перешёл туда в межсезонье.
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
Для возвращения воспитанника красно-зелёным пришлось заплатить в 10 раз больше, чем при продаже. Продали в «Рубин» в 2016 году за € 150 тыс., а купили через два года за € 1,5 млн. После возвращения в «Локомотив» Рифат дважды побеждал в Кубке России, один раз — в Суперкубке и трижды становился призёром РПЛ. Правда, теперь Жемалетдинов представляет другой клуб. По окончании прошлого сезона он стал свободным агентом, а потом заключил контракт с ЦСКА.
Тимур Сулейманов («Локомотив»)
Возвращение Тимура в родной клуб состоялось в сентябре 2023 года. Сначала «Локомотив» арендовал футболиста у «Пари НН», а потом Сулейманов стал полноценным игроком московского клуба. Тимур не является основным нападающим железнодорожников, но входит в обойму и регулярно появляется на поле. 42 матча, 14 голов, две результативные передачи — статистика Сулейманова в «Локомотиве». У Тимура амбициозные планы. Перед стартом нынешнего сезона он заявил, что готов стать лидером команды.
Дмитрий Скопинцев («Динамо»)
Скопинцев покинул академию «Динамо» летом 2014 года. Возвращение в состав бело-голубых состоялось в начале 2020-го. К тому моменту Дмитрий съездил в Германию и Австрию, поиграл за «Балтику», «Ростов» и «Краснодар». Теперь на его счету 153 матча в составе бело-голубых, шесть голов и 11 результативных передач. Скопинцев пока так и не выиграл ни одного трофея, но при этом дважды был бронзовым призёром чемпионата России. Помимо этого, дошёл до финала Кубка страны в 2022 году. А ещё дебютировал за сборную, пусть и в товарищеском матче.
Данил Круговой («Зенит»)
Летом 2018 года фланговый защитник сменил вторую команду «Зенита» на «Уфу». Правда, в Башкирии Данил задержался всего на один год — сине-бело-голубые вернули своего воспитанника. Ради этого пришлось заплатить в 15 раз дороже, чем при продаже. «Зенит» купил Кругового за € 2 млн, а «Уфа» годом ранее — за € 130 тыс. В составе клуба из Санкт-Петербурга Данил стал четырёхкратным чемпионом России и собрал ещё пять трофеев (четыре победы в Суперкубке, одна — в Кубке страны).
Правда, расставание с «Зенитом» вышло не очень красивым. Данил подписал контракт с ЦСКА за полгода до того, как стал свободным агентом. Сине-бело-голубым это не понравилось. Кругового сослали в дубль, где он и играл вплоть до перехода в армейский клуб.