Успешные возвращения воспитанников в топ-клубы РПЛ. Какое было лучшим?

Эдгар Севикян вернулся в РПЛ. Он продолжит карьеру в «Локомотиве» — клубе, который его воспитал. В связи с этим вспомним успешные возвращения воспитанников в топ-клубы РПЛ (Севикяна это пока не касается).

Важный момент: мы учитывали первые клубы или академии футболистов. По этой причине в списке нет Андрея Аршавина или Владимира Быстрова, поскольку они начинали свой путь в «Смене», а не в «Зените». Плюс в рейтинге только футболисты, которые возвращались в родной клуб на условиях полноценного трансфера.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Футболисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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