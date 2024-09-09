«Зенит» расстался с джокером, «Локо» вернул воспитанника. Трансферы недели в РПЛ

Клубы РПЛ укрепляют составы, а до закрытия трансферного окна осталось совсем немного времени (оно захлопнется 12 сентября). На прошедшей неделе сделок было не так много, однако в каждой из них были задействованы топ-клубы РПЛ.

Артур Гомес: «Крузейро» → «Динамо» (€ 5 млн)

Артур Гомес Фото: fcdm.ru

Бело-голубые совершили самую дорогую для себя покупку в это трансферное окно. Ранее они укрепили состав футболистом олимпийской сборной Марокко Эль-Мехди Маухубом. Этот трансфер обошёлся «Динамо» в € 1,7 млн, а вот за флангового нападающего Гомеса пришлось заплатить в три раза больше. До этого 26-летний футболист играл исключительно в португалоговорящих странах (Бразилия, Португалия). Гомес выступал за «Крузейро» чуть больше года — он перешёл в этот клуб летом 2023-го. Артур отбегал за бразильский клуб 59 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. «Динамо» добилось успеха с трансфером Бителло. Как будет с Гомесом?

Иван Сергеев: «Зенит» → «Крылья Советов» (€ 2 млн)

Иван Сергеев (в центре) Фото: pfcks.ru

Нападающий вернулся в Самару спустя два с половиной года. За это время Сергеев выиграл семь трофеев. Трижды победил в РПЛ, трижды — в Суперкубке России, один раз — в Кубке страны. В нынешнем сезоне Сергеев отыграл всего 20 минут в чемпионате. Вряд ли ситуация изменилась бы в лучшую сторону, ведь ранее «Зенит» оформил переходы нападающих Лусиано Гонду и Александра Соболева. Конкуренция возросла ещё сильнее, и Сергеев принял решение вернуться в Самару. У «Крыльев» есть проблемы с атакой, ведь команда забивает меньше одного мяча в среднем за матч в РПЛ. В Санкт-Петербурге Сергеев нередко выступал в роли джокера, в Самаре же ему наверняка уготована роль в стартовом составе.

Роберт Ренан: «Зенит» → «Аль-Шабаб» (аренда за € 3 млн)

Роберт Ренан Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Бразилец выступал на родине за «Интернасьонал» на правах аренды. Несколько дней назад появилась информация, что клуб отстранил игрока. В чём причина? Ренан изъявил желание укатить в Саудовскую Аравию, где ему наверняка обещали больше денег. Через какое-то время «Зенит» объявил об уходе футболиста в «Аль-Шабаб» (аренда до конца нынешнего сезона). Аренда игрока в «Интернасьонал» обогатила российский клуб на € 1,5 млн, а временный отъезд Ренана в Саудовскую Аравию — на € 3 млн. Сейчас «Аль-Шабаб» занимает 10-е место в чемпионате, впрочем, там сыграно всего лишь два тура. Интересно, где Роберт окажется по окончании сезона?

Марио Митай: «Локомотив» → «Аль-Иттихад» (аренда за € 1,2 млн)

Марио Митай Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один переход защитника из топ-клуба РПЛ в чемпионат Саудовской Аравии. Летом Митай съездил на Евро-2024, где был основным футболистом сборной Албании. Правда, это не помогло ему закрепиться в стартовом составе «Локомотива». На старте сезона албанец отыграл всего лишь 10 минут в РПЛ. Зато он выходил на поле в каждом матче Кубка России. Теперь Митай попробует себя в одной команде с Каримом Бензема и Н’Голо Канте. «Аль-Иттихад» провалил прошлый сезон, а в нынешнем стартовал в чемпионате с двух побед.

Эдгар Севикян: «Ференцварош» → «Локомотив» (аренда за € 200 тыс.)

Эдгар Севикян Фото: fclm.ru

После возвращения в родной клуб Севикян признался, что у него с детства была мечта сыграть за «Локомотив». Эдгар прилично провёл первую половину прошлого сезона, после чего покинул России. Футболист сборной Армении из «Пари НН» перебрался в «Ференцварош». Однако надолго Севикян в Венгрии не задержался. Железнодорожники арендовали игрока до конца сезона с правом последующего выкупа. В Венгрии Севикян отыграл 17 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Будет ли статистика в «Локомотиве» лучше?

Антон Миранчук: «Локомотив» → «Сьон» (свободный агент)

Антон Миранчук Фото: ФК «СЬОН»

Ещё один российский футболист уехал в Европу. Предыдущим местом работы Миранчука был «Локомотив», который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока контракта. Теперь у Антона есть возможность проявить себя в европейском чемпионате, пусть и не в самом ведущем. Президент швейцарского клуба Кристиан Константин очень высоко оценил российского футболиста. Он назвал Антона игроком с чертами ван Бастена и Зидана. Миранчук подписал контракт на два года, его зарплата составит € 1,2 млн, а отступные — € 5,5 млн. У Миранчука были варианты с «Зенитом» и «Страсбургом». Антон не захотел переезжать в Санкт-Петербург, а французский клуб сделал выбор в пользу другого футболиста.

Бонус: Сесар Монтес: «Альмерия» → «Локомотив»

Сесар Монтес Фото: Rafa Babot/Getty Images

Этот трансфер ещё не подтверждён официально, однако, по всей видимости, о переходе объявят в ближайшее время. Ранее агент защитника сообщил, что его клиент прилетит в Москву 9 сентября. Если сделка состоится, то Монтес станет вторым мексиканцем в истории РПЛ. Первый — Луис Чавес из московского «Динамо». У 27-летнего Монтеса большой опыт игры в сборной (48 матчей). В последних встречах он выходит на поле с капитанской повязкой. До 2023-го Сесар выступал в родном чемпионате, а потом уехал в «Эспаньол». Год назад «Альмерия» купила его за € 14 млн.