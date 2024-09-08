Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Ак Барс», «Локо» — СКА и Лига наций УЕФА

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Посмотреть все события 9 сентября в Матч-центре
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 17:00: Вьетнам U21 — Россия U21, товарищеский матч
- 🏒 19:30: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:45: Израиль — Италия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 2-й тур
- ⚽️ 21:45: Франция — Бельгия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 2-й тур
- ⚽️ 21:45: Словения — Казахстан, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 2-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: казанцы остановят победную поступь омичей?
«Авангард» начал сезон дома и пока не знает поражений – были повержены «Сибирь» и «Нефтехимик». С учётом потерь Буше и Ткачёва – результат очень даже хороший. Перестроившийся в межсезонье «Ак Барс» в последнем матче сумел проявить характер и отыгрался у «Торпедо» со счёта 0:2. Первая тройка подопечных Гатиятулина пока оправдывает ожидания, продолжат ли они это делать в Омске?
⚽️ 17:00: Вьетнам U21 — Россия U21, товарищеский матч
Интрига: российская молодёжка снова разгромит Вьетнам?
Сборная России U21 в первом матче во Вьетнаме одержала победу — 3:0. С таким же счётом выиграла и основная команда. Но взрослая сборная России не встретится с Таиландом из-за погодных условий в Юго-Восточной Азии. А молодёжка осталась во Вьетнаме и готовится к реваншу. «Молодёжная сборная России продолжает оставаться в Ханое и готовится по плану к проведению второго матча», — заявили в пресс-службе молодёжной сборной России.
🏒 19:30: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: ждать ли очков от Кузнецова в матче против самой неудобной команды лиги?
«Локомотив» уверенно начал регулярку, победив в Магнитогорске и Тольятти. СКА провёл матчи с теми же самыми соперниками, однако одного очка лишился, проиграв действующим обладателям Кубка Гагарина. В переполненном звёздами ростере питерцев пока не всем хватает места, что читалось ещё до начала чемпионата. Увидим ли мы какие-то громкие изменения в составе?
⚽️ 21:45: Израиль — Италия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 2-й тур
Интрига: Италия одержит вторую подряд победу?
Италия стартовала в Лиге наций с гостевой победы над Францией. Неожиданный результат. А впереди у команды Лучано Спаллетти ещё один выездной матч — с Израилем. Израильтяне из-за геополитической ситуации не играют дома, поэтому встреча состоится в Венгрии. У Израиля становится ещё меньше шансов обыграть Италию, которую после неудачного Евро обновляет Спаллетти.
⚽️ 21:45: Франция — Бельгия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 2-й тур
Интрига: повторение 1/8 финала Евро-2024
Топ-вывеска! Матчи Франции и Бельгии частенько бывают скучными, но качество футбола в них всегда высокое. А в Лиге наций у сборных есть шанс побаловаться и сыграть в атакующем стиле. Именно этого мы и ждём от матча. Тем более в 1-м туре Франция уступила дома Италии. Нужно реабилитироваться перед болельщиками.
⚽️ 21:45: Словения — Казахстан, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 2-й тур
Интрига: новая проверка для команды Черчесова
Станислав Черчесов начал работу в Казахстане с нулевой ничьей с Норвегией. Как тренер и обещал — казахстанцы остановили Эрлинга Холанда. А теперь у Казахстана проверка участником Евро-2024. Словения была в шаге от четвертьфинала, уступив Португалии в 1/8 финала только в серии пенальти. Так что Черчесову предстоит решить тяжёлый ребус: как увезти три очка из Любляны?