Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Ак Барс», «Локо» — СКА и Лига наций УЕФА

Начинаем рабочую неделю со спорта: новая проверка для команды Черчесова, а ещё Израиль — Италия, Франция — Бельгия и игра России U21!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: казанцы остановят победную поступь омичей?

«Авангард» начал сезон дома и пока не знает поражений – были повержены «Сибирь» и «Нефтехимик». С учётом потерь Буше и Ткачёва – результат очень даже хороший. Перестроившийся в межсезонье «Ак Барс» в последнем матче сумел проявить характер и отыгрался у «Торпедо» со счёта 0:2. Первая тройка подопечных Гатиятулина пока оправдывает ожидания, продолжат ли они это делать в Омске?

Линден Вей пообещал вернуть «должок» в следующих матчах: Эксклюзив «Не знаю, как это комментировать». Лидер «Авангарда» — о двух промахах по пустым воротам

⚽️ 17:00: Вьетнам U21 — Россия U21, товарищеский матч

Товарищеские матчи U21 — 2024 Товарищеские матчи U21 — 2024 09 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Вьетнам U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: российская молодёжка снова разгромит Вьетнам?

Сборная России U21 в первом матче во Вьетнаме одержала победу — 3:0. С таким же счётом выиграла и основная команда. Но взрослая сборная России не встретится с Таиландом из-за погодных условий в Юго-Восточной Азии. А молодёжка осталась во Вьетнаме и готовится к реваншу. «Молодёжная сборная России продолжает оставаться в Ханое и готовится по плану к проведению второго матча», — заявили в пресс-службе молодёжной сборной России.

🏒 19:30: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли очков от Кузнецова в матче против самой неудобной команды лиги?

«Локомотив» уверенно начал регулярку, победив в Магнитогорске и Тольятти. СКА провёл матчи с теми же самыми соперниками, однако одного очка лишился, проиграв действующим обладателям Кубка Гагарина. В переполненном звёздами ростере питерцев пока не всем хватает места, что читалось ещё до начала чемпионата. Увидим ли мы какие-то громкие изменения в составе?

Матч с «Ладой» Кузнецову не удался: Форвард СКА Евгений Кузнецов не нанёс ни одного броска по воротам в матче КХЛ с «Ладой»

⚽️ 21:45: Израиль — Италия, Лига наций УЕФА, лига A, группа 2, 2-й тур

Интрига: Италия одержит вторую подряд победу?

Италия стартовала в Лиге наций с гостевой победы над Францией. Неожиданный результат. А впереди у команды Лучано Спаллетти ещё один выездной матч — с Израилем. Израильтяне из-за геополитической ситуации не играют дома, поэтому встреча состоится в Венгрии. У Израиля становится ещё меньше шансов обыграть Италию, которую после неудачного Евро обновляет Спаллетти.

⚽️ 21:45: Франция — Бельгия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 2-й тур

Интрига: повторение 1/8 финала Евро-2024

Топ-вывеска! Матчи Франции и Бельгии частенько бывают скучными, но качество футбола в них всегда высокое. А в Лиге наций у сборных есть шанс побаловаться и сыграть в атакующем стиле. Именно этого мы и ждём от матча. Тем более в 1-м туре Франция уступила дома Италии. Нужно реабилитироваться перед болельщиками.

Италия сделала то, что в последний раз смогла только Россия: Италия в матче с Францией повторила достижение сборной России 25-летней давности

⚽️ 21:45: Словения — Казахстан, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 2-й тур

Интрига: новая проверка для команды Черчесова

Станислав Черчесов начал работу в Казахстане с нулевой ничьей с Норвегией. Как тренер и обещал — казахстанцы остановили Эрлинга Холанда. А теперь у Казахстана проверка участником Евро-2024. Словения была в шаге от четвертьфинала, уступив Португалии в 1/8 финала только в серии пенальти. Так что Черчесову предстоит решить тяжёлый ребус: как увезти три очка из Любляны?