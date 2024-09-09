Миранчук уезжает в Швейцарию! Что известно о новом клубе и контракте россиянина?

Ещё один россиянин перебирается в Европу! Полузащитник Антон Миранчук подпишет контракт со швейцарским «Сьоном». Что известно о предстоящем трансфере? Расскажем и о новом клубе Миранчука.

По информации «Чемпионата», 28-летний полузащитник подпишет контракт сроком на два года. Зарплата Миранчука составит € 1,2 млн. Также в соглашении будут прописаны отступные в размере € 5,5 млн. Почему «Сьон» решился на сделку? Клуб рассчитывает на перепродажу Антона в будущем: в Россию или, например, в Италию. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Миранчуком интересовались «Страсбург» и «Зенит». Но первые выбрали другого футболиста, а в Санкт-Петербург не захотел перебираться сам Антон.

Кристиан Константин президент «Сьона» «Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить ещё рано. На данный момент ничего не закончено. Ещё от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В «Сьоне» играл Антон Митрюшкин».

Агент футболиста Вадим Шпинёв также подтвердил информацию: «Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», – цитирует представителя Миранчука Metaratings.

Антон Миранчук Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Напомним, Антон выступал за «Локомотив» с 2013 года. Он покинул клуб на правах свободного агента прошедшим летом, не договорившись о зарплате по новому контракту. «Сьон» – третья команда в карьере Миранчука. В 2016-м Антон на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию».

А что из себя представляет «Сьон»?

«Сьон» вернулся в швейцарскую элиту после года отсутствия. В 2023-м команда вылетела во второй дивизион, но сразу совершила камбэк. Тренирует команду французский специалист Дидье Толо. Он уже в четвёртый раз работает в «Сьоне» (2003-2004, 2009-2010, 2014-2016). Все его тренерские успехи связаны с клубом из Сьона: две победы в Кубке Швейцарии (2009, 2015) и выход в 1/8 финала Лиги Европы (2016). «Сьон» выступает на стадионе «Де Турбийон», вмещающем 14 500 человек. Интересно, что на момент переписи 2018 года в Сьоне проживало всего 34 708 человек. Так что при желании на игру команды может собраться примерно 40% населения города.

«Сьон» – двукратный чемпион Швейцарии (1991/1992, 1996/1997). А Кубок команда выигрывала аж 13 раз (чаще побеждал только «Грассхоппер» – 19). Причём до 2017 года «Сьон» выдавал мощную статистику: 13 побед в 13 финалах. Но тогда в финале клуб уступил «Базелю».

Отдельно стоит упомянуть владельца «Сьона» Кристиана Константина. Он купил клуб в 2003 году и спас его от потенциального банкротства, хотя команде всё равно пришлось опуститься из элитного дивизиона во второй. За время владения «Сьоном» Константин сменил около 50 тренеров. А в 2008 и 2021 годах он возглавлял клуб сам.

Кристиан Константин Фото: RvS.Media/Getty Images

Список эксцентричных действий босса «Сьона» огромен. Осенью 2017 года он напал на экс-тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера, работавшего на ТВ. Швейцарская лига оштрафовала его на 100 тыс. франков и запретила посещение стадионов на 14 месяцев. В 2004 году во время матча «Сьона» на поле выбежали болельщики, а судьям пришлось убегать в подтрибунку. Главный арбитр Маркус фон Кенель указал в отчёте, что Константин поставил ему подножку. А лайнсмена босс «Сьона» ударил сзади между ног.

В 2020-м Кристиан выгнал девятерых игроков, которые не захотели понижать зарплаты из-за тяжёлой финансовой ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Однако уже в этом году владелец планирует покинуть «Сьон» и отдать управление сыну – Бартелеми. Кстати, вице-президентом клуба является Желсон Фернандеш – экс-игрок сборной Швейцарии и «Манчестер Сити».

Из известных российским болельщикам футболистов в «Сьоне» выступает бывший защитник «Локомотива» и «Ювентуса» Рето Циглер. Самые дорогие игроки – вратарь Тимоти Фаюлу и вингер Ильяс Шуареф (оба стоят по € 800 тыс., согласно Transfermarkt). У «Сьона» самый дешёвый состав в швейцарской Суперлиге (€ 9,03 млн). Так что Миранчук станет самым звёздным и самым дорогим футболистом клуба.

Фото: fcsion.ch

Из известных игроков ранее за «Сьон» выступали Алекс Сонг, Марио Балотелли, Дженнаро Гаттузо и Матеус Кунья. Гаттузо завершил карьеру в клубе в 2013-м, после чего сразу возглавил его как тренер. Также со «Сьоном» в разное время работали Мурат Якин (2018-2019), Владимир Петкович (2012) и Фабио Гроссо (2020-2021).