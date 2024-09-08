Соболев сыграл за «Зенит» против Аршавина! Суперголевой матч с «Кайратом». Видео

Во время паузы на матчи сборных «Зенит» приехал в Казахстан и сыграл с лидером местного чемпионата «Кайратом». Получилось сверхрезультативно.

Пока петербургские фанаты встретили Александра Соболева не слишком дружелюбными зарядами на матче «Зенита-2», новичок дебютировал за петербуржцев в другой стране. Это едва ли кого-то шокировало. А вот появление на поле Андрея Аршавина и Анатолия Тимощука реально удивило. Причём первый вспомнил финал карьеры и сыграл за «Кайрат»! Второй за казахстанский клуб тоже выступал, но всё равно вновь примерил сине-бело-голубую форму.

Команды внесли частичку медийности и на время вернули нас в счастливое прошлое. Жаль, составить компанию Аршавину не смог Александр Кержаков: несколько дней назад он перестал быть главным тренером казахстанцев. Так что легендарная связка не воссоединилась.

В целом же состав «Зенита» в отсутствие сборников и приболевшего Клаудиньо оказался таким: Михаил Кержаков, Нино, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Анатолий Тимощук, Ильзат Ахметов, Вендел, Александр Ерохин, Артур, Густаво Мантуан, Александр Соболев. Все они в честь дня памяти жертв блокады Ленинграда вышли в памятных футболках, которые потом подпишут и продадут на благотворительном аукционе.

Аршавину предоставили 13 минут, и он даже неплохо прошёл по левому флангу. Условную Медиалигу Андрей Сергеевич вполне бы украсил и в 43 года. Тимощук же будто вообще не стареет: по-прежнему грамотно выбирает позицию и цепок в отборе. На 19-й минуте он заработал жёлтую для Вячеслава Швырёва за жёсткое нарушение, и только тогда Сергей Семак поменял ветерана на Дмитрия Васильева.

Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин Фото: fc-zenit.ru

«Кайрат» не уступал зенитовцам: временами инициативу брали то одни, то другие. Из убойной позиции не попал по мячу Вендел, в дальнюю девятку недокрутил Жоао Пауло. Случались и другие полумоменты.

А вот по-настоящему голевой петербуржцы организовали на 37-й минуте. И не простили: Соболев покатил на Ахметова, тот отпасовал на Вендела, и бразилец технично отдал Ерохину на пустые ворота. Блестящая комбинация. Пока все ждали гола от одного барнаульца, забил другой. А их алтайский земляк скромно это здесь подметил.

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В перерыве Семак заменил Кержакова, Нино, Дугласа и Вендела на Дениса Адамова, Вильмара Барриоса, Лусиано Гонду и Маттео Кассьерру. То есть одновременно сыграли двое последних и Соболев. Интересный эксперимент принёс результат.

Лусиано тут же создал опасность на ровном месте: легко обыграл двоих, сместился в центр и пальнул издали. Вышедший на замену Данил Устименко сыграл кулаками. С основным сегодня – Вадимом Ульяновым – перед матчем мы сделали колоритное интервью.

Чуть погодя Устименко отразил и верховую попытку Соболева после подачи Мантуана. Тем не менее с добиванием Кассьерры справиться было уже нереально.

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В следующей же атаке отличился ещё и Артур. Но есть нюанс — это был самострел. Элдер Сантана спокойно ушёл от Васильева в центре поля и скинул на Пауло, который на замахе приземлил на газон Чистякова и пробил. Адамов контролировал ситуацию, и тут Артур, желая выбить мяч в подкате, занёс его в ворота.

«Кайрату» было мало, и после обменами шансами он забил снова. «Зенит» в очередной раз провалился в центре, и Георгий Зария ассистировал Югу Станоеву. Легчайший гол.

Во втором тайме за петербуржцев сыграли молодые Александр Тарасов, Георгий Кашиев, Денис Мушкарин, Никита Базилевский и Евгений Чернов. Первый исполнял левого защитника. Стало понятно почему: как же классно он забросил на Лусиано! Аргентинцу оставалось только подставить голову.

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На этом нападающий не успокоился. Кассьерра отметился не менее классной передачей, обрезав сразу нескольких кайратовцев, и Лусиано технично реализовал выход один на один. Два матча — два дубля. Кажется, «Зенит» подписал гения. Осталось посмотреть на него в играх с топ-клубами РПЛ.

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Напоследок, опередив Чистякова, отличился ещё и Швырёв. Команды устроили феерическую перестрелку. Соболев ушёл отдыхать на 85-й минуте. В целом он смотрелся неплохо: отдал предголевой пас, за ним в пустые добил Кассьерра. Но до оптимальной формы ему пока далеко.