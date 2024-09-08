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Дания — Сербия — 2:0, видео, голы Грёнбека, Поульсена, 8 сентября 2024, обзор матча Лиги наций УЕФА

Шедевральный гол в Лиге наций. Эти «ножницы» безыдейная Сербия запомнит надолго
Никита Паглазов
Дания — Сербия — 2:0
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Красота от Поульсена гарантировала датчанам лидерство в группе с Испанией.

Сборные Дании и Сербии здорово стартовали в новом розыгрыше Лиги наций. Датчане дома разобрались со Швейцарией (2:0), а сербы сдержали чемпионов Европы – Испанию (0:0). Во 2-м туре командам предстоял ремейк встречи группового этапа Евро-2024. Тогда команды друг другу не забили. Но прошедшая игра выглядела совершенно иначе.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Дания
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Грёнбек – 36'     2:0 Поульсен – 61'    

Сборная Дании учится жить без Каспера Юльманна, покинувшего сборную после Евро. Однако серьёзных изменений в тактике и схемах у датчан не наблюдается. Исполняющие обязанности главного тренера Мортен Вигхорст и Ларс Кнудсен (до конца года) используют всё лучшее от предшественника. А у сербов после Евро на тренерском посту остался Драган Стойкович. Это удивляет. На турнире в Германии мощная по именам Сербия выглядела слабо. После – провели неплохой матч с Испанией, но с датчанами всё вернулось на прежние рельсы.

В первом тайме команды не создали много моментов. Но игра смотрелась: присутствовали динамика и стремление забить (в основном – у Дании). Частенько хозяева прибегали к услугам стандартных положений. Однако никакого эффекта магические подачи Кристиана Эриксена на оборону Сербии не производили.

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Но что вытворила Дания на 36-й минуте! Если вы помните гол «Арсенала» из прошлого 10-летия в ворота «Норвича», то от забитого мяча датчан словите приятные флешбэки. Хозяева разыграли классную комбинацию. На её финише Альберт Грёнбек ворвался в штрафную и отдал на Юссуфа Поульсена. Тот вернул обратно на партнёра в касание, а 23-летняя «девятка» датчан разобралась с сербской защитой – и Грёнбек классно попал в ближний угол ворот Предрага Райковича. VAR смотрел комбинацию на возможный офсайд, но всё оказалось чисто.

Второй тайм заставил немного заскучать. Дания получила нужное преимущество и не форсировала атаки. Конечно, подходы были, но фестиваля моментов – нет. А что Сербия? А Сербия выглядела безыдейно. Непонятно, почему футбольное руководство страны верит в Стойковича. В 2024-м команда выиграла всего дважды: в товарищеских матчах победили Кипр (1:0) и Швецию (3:0). Всё. А в официальных встречах команда забила всего один раз (за пять игр). С учётом хорошего выбора исполнителей, Сербия обязана играть веселее. Да, нужно отметить, что Стойкович интегрирует в команду новые имена. Но костяк всё же вызывается в сборную не первый день.

Дания — Сербия — 2:0

Дания — Сербия — 2:0

Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Наверняка сербские форварды всплакнули во время второго гола Дании. Потому что Юссуф Поульсен сделал то, о чём мечтает любой игрок атаки. На 61-й минуте после подачи с фланга он пробил через себя и оформил гол-красавец. Показательна реакция стадиона «Паркен» во время повтора на экране: болельщики синхронно и эмоционально выдохнули.

До конца встречи Дания доехала на автопилоте. Сербия же отличалась не атакующей игрой, а грубостью. С 69-й по 72-ю минуту команда заработала три жёлтые карточки. Ближе к концу встречи датчане могли забивать ещё. Райкович неудачно сыграл на выходе, а Йонас Винд бил в пустой створ ворот. Но попал в защитника гостей Николу Миленковича. Ещё один момент на 87-й минуте запорол Патрик Доргу: он пробил выше ворот из убойной позиции.

Дания одержала уверенную и заслуженную победу. 2:0 – это ещё комплимент для Сербии, которая выглядит залётным гостем в дивизионе А Лиги наций. Боссам сербского футбола стоит задуматься о будущем. А датчане – единоличные лидеры группы 4 как минимум до середины октября.

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