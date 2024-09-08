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Хорватия — Польша — 1:0, Лига наций, 8 сентября 2024: гол Луки Модрича со штрафного, видео

Феноменальный гол Модрича со штрафного — будто рукой! И это в рекордном матче! Видео
Максим Пахомов
Лука Модрич
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Лука провёл свою 180-ю игру за сборную — больше только у Роналду.

Какой футболист у вас в первую очередь ассоциируется со сборной Хорватии? Если фамилия Модрича будет не первой, которая придёт в голову, то в тройку она точно попадёт. Сейчас Лука – главная звезда команды. Он и раньше ей был, просто многие звёзды прошлого свои карьеры в сборной уже завершили. Но не Лука.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 0
Польша
1:0 Модрич – 52'    

Сегодня у Модрича особенный день и особенный матч. Да, с Польшей, да, всего лишь в Лиге наций. Но эта игра стала для хорвата 180-й (!) в футболке сборной. Столько же – у Серхио Рамоса в Испании, а больше – только у Криштиану Роналду (сегодня стало 213).

Единственные проблемы, которые были у Хорватии в матче с Польшей – это проблемы с реализацией. У Ливаковича вообще не было работы в первом тайме – всего один удар по воротам за первый тайм. Зато у хорватов – 10. А голов не было. Но во втором тайме забить получилось. Опасный штрафной, «Мадрид» у мяча – и вы уже понимаете, что было дальше. Мяч влетел в девятку, словно его забросили рукой.

Гол Модрича оказался не просто красивым, но и победным. Хотя работы у Ливаковича и прибавилось (отличный шанс упустила другая легенда – Левандовски), забить гости не смогли. Теперь у хорватов три очка после двух матчей.

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