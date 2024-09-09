Роналду, не заканчивай! Криштиану оставили в запасе, но он вышел — и забил победный! Видео

У Португалии две победы в двух турах Лиги наций. Матч с Шотландией в Лиссабоне получился нетривиальным.

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии. Это случилось впервые с ЧМ-2022, если не брать матчи, которые лучший бомбардир в истории национальной команды пропускал по тем или иным причинам. Но если на чемпионате мира Роналду обиделся на тренера Фернанду Сантуша за такое решение, то с Роберто Мартинесом нападающий наверняка заранее обсудил тему ротации в Лиге наций. В 39 лет нужно аккуратнее распределять нагрузку. На острие атаки у хозяев в схеме 4-3-3 появился Жота.

Португалия владела мячом, а быстрый гол забила Шотландия! Первым же ударом на седьмой минуте. Команда Стива Кларка заработала несколько опасных стандартов, а затем после кросса с левого фланга потерянный защитниками хозяев Мактоминей получил возможность пробить головой без помех с линии вратарской. Голкиперу Диогу Коште оставалось только развести руками: как же можно так оставлять соперника перед воротами?

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Тем не менее португальцы без Роналду играли достаточно хорошо. Отрезками – просто здорово. Быстро комбинировали, находили свободное пространство. Хотя шотландцы при счёте 1:0 поставили перед своей штрафной автобус с запотевшими стёклами. Если правый фланг команда Мартинеса, как правило, насыщала группой игроков и стремилась вскрывать его при помощи перепасовки, то слева зачастую создавала изоляции для Леау. Вингер «Милана» тянул одеяло на себя, но раз за разом организовывал голевые моменты благодаря своему дриблингу и скорости.

В первом тайме Леау несколько раз мог забить сам – лучший сейв голкипер Ганн сотворил, потащив сложный мяч после удара низом под самую штангу. Несколько раз партнёры должны были отличаться с передач левого вингера. Защитник «Селтика» Ралстон не успевал за Леау. Но Шотландии чудовищно везло. Помимо того, португальцы даже в отсутствие Роналду активно нагружали штрафную кроссами: 19 подач за 45 минут, три точные. К перерыву преимущество команды Мартинеса по ударам было запредельным – 16:1. Невозможно объяснить, как Португалия не забила.

Поскольку голы не давались сборной Португалии, испанский тренер уже в перерыве бросил в бой Роналду. Шотландцам и так-то было тяжело, а тут ещё и бомбардир с капитанской повязкой вышел. «Только тебя здесь не хватало», – подумали, должно быть, центральные защитники британцев Хэнли и Маккенна. Действительно, не хватало. С Криштиану на поле хозяева забили быстрый гол во втором тайме. Правда, без прямого участия нападающего. Хавбек «МЮ» Фернандеш, которому в этот день исполнилось 30 лет, отпраздновал юбилей впечатляющим попаданием – здорово зарядил в нижний угол из-за штрафной. Ассистировал ему Леау.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

После пропущенного гола шотландцы подняли головы. У команды Кларка появилась контригра, футбол стал более-менее открытым. Гости дважды в течение нескольких минут претендовали на пенальти. В одном эпизоде Гилмор свалился в штрафной после единоборства в Рубеном Невешем, в другом мяч попал в руку Мендешу от груди Антониу Силвы. Судьи во главе с итальянцем Мариани в обоих случаях приняли, пожалуй, верное решение не назначать 11-метровый. Хоть Мариани в эти минуты мог «поплыть». Чуть ранее рефери пострадал в сильном столкновении с одним из игроков сборной Шотландии, так что пришлось прикладывать лёд к голове.

Португальцы, пусть и отыгрались, тем не менее надолго потеряли тот лихой футбол, что был у них в первой половине. Трудно сказать, с чем это связано в первую очередь – с изменением счёта, усталостью или игрой с Роналду. Моментов и ударов у команды Мартинеса стало меньше. Но за четверть часа до конца они придумали классную комбинацию, которую завершил тончайший пас пяткой Криштиану на Феликса. Роналду сделал всё для гола партнёра, но Ганн вытянул ногу и остановил летевший в ворота мяч. Затем мощный отрезок хозяев продолжился новыми волнами атак: Роналду дважды попал в штангу! С добивания и головой после кросса.

Казалось, это не день Криштиану. Однако благодаря сильной концовке сборная Португалии всё же дожала шотландцев. Победный гол сделал проходом и кроссом Мендеш, а Роналду, которого отпустил Маккенна, знал, куда прилетит мяч, и подкараулил добычу во вратарской.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Португальцы одержали волевую победу, несмотря на то что голкипер Ганн наиграл на звание лучшего игрока матча.