Как же циничны чемпионы Европы. Испания вдесятером «вынесла» команду Якина. Видео

Забили Швейцарии два в начале игры, ещё два — в концовке.

Испанцы после успешного Евро внезапно скатали нули с Сербией в Лиге наций. Представляете, насколько злыми они вышли на Швейцарию? Но и команда Мурата Якина не раз показывала, что фаворитов совсем не боится. Рубилово получилось знатным.

Швейцарцы не могли рассчитывать на удалённых в матче с Данией (0:2) Джаку и Эльведи. Испания же лишилась травмированного Ольмо. Но поклонникам «Барсы» не стоит паниковать: Дани избежал серьёзного повреждения и пропустит ещё максимум одну игру. Зато в основу вернулся подбитый Кроосом в четвертьфинале Евро Педри — с сербами де ла Фуэнте доверил ему только выйти в концовке.

Лучшая команда Европы моментально принялась за дело. На четвёртой минуте Ямаль затерроризировал финтами Фройлера и подал на дальнюю штангу, где Хоселу грамотно кивнул головой. Кобель удар отразил, однако мяч уже пересёк линию. Если у Швейцарии был план сдерживания, то его экстренно пришлось менять.

Права на видео принадлежат Okko.

И ведь получилось! Следующая же атака принесла ей гол! Эмболо промчал по левому флангу и качественно прострелил на Омерагича. Вот только в чат ворвалась Галя и всё отменила: по ходу атаки Фройлер сыграл рукой.

А вот Ямаль, Уильямс и Руис спустя несколько минут сделали всё в рамках правил. Первый чётко сыграл на перехвате и классно отдал на второго, тот забежал в штрафную, убрал с пути Вютриха и пробил, а третий добил вслед за спасением Кобеля.

Права на видео принадлежат Okko.

Шла 13-я минута. Те, кто в этот момент подумали о похоронах интриги и выключили трансляцию, наверняка пожалели. Потому что на 21-й минуте Ле Норман фолом сорвал выход один на один Эмболо. Главный арбитр сразу достал красную. Его коллеги на VAR долго проверяли эпизод и всё же решение подтвердили.

Амдуни со штрафного сотряс перекладину! Райя там поделать ничего не мог. Пошла жара! Отменённый гол, каркас ворот — Швейцарии откровенно не везло. Что ж, хотя бы удаление не отменили. Де ла Фуэнте пришлось поменять Педри на Вивиана. Талант из «Барсы» вновь много не поиграл.

Даже в меньшинстве чемпионы Европы не стеснялись бегать в атаку. Автобусная тактика хоть при игре 10 на 11 и комфортном преимуществе — совсем не испанская история. Но Швейцария всё равно плотно на них насела. Райя вытащил хлёсткий выстрел Варгаса с лёта, но вот угловой оказался результативным: Эмболо выиграл верх и переадресовал на Амдуни, и тот отыграл отставание. Быть бы тут офсайду, однако Гримальдо караулил ближнюю штангу.

Права на видео принадлежат Okko.

Под конец добавленного времени к первому тайму ещё и мяч Ямалю в руку угодил. Парни Якина яростно требовали пенальти. Вердикт ВАР — бесполезно.

Швейцария продолжила давить и ещё разок забила в начале второй половины. Снова при этом нарушив правила. Варгас исполнил угловой, Амнуди пробил, и рикошет от Вивиана привёл к голу. Тем не менее во время подачи мяч вышел за пределы поля. Возможно, швейцарцам стоит в церковь сходить? С их-то везением.

Других шансов, впрочем, у хозяев было немного. Испания грамотно оборонялась. Помогли и рокировки де ла Фуэнте: тренер освежил состав и убрал Ямаля, Уильямса и Родри, выпустив Торреса, Судименди и Пино до 58-й минуты.

Часто ли вы видели, что Испания владеет мячом лишь 36% времени? Причина понятна. Однако лучшая команда Европы подстроилась и не только удержала гандикап, но и увеличила его. Дважды! За три минуты!

На 77-й минуте Райя дальней закидушкой поделился мячом с Ферраном, чтобы тот отдал ассист на одинокого Руиса. А следом Хоселу уловил контратаку и отправил в забег того же Феррана, который на скорости всё сделал грамотно. И даже как-то цинично реализовал этот выход один на один с центра поля. Ну не гении ли?

Права на видео принадлежат Okko.

Швейцария бОльшую часть матча играла в большинстве и уступила разгромно. Можно ли за это её упрекнуть? Нисколько. Просто Испания неудержима. Иногда ей не везёт, как с сербами. И всё же такое практически не случается.