«У меня было два вопроса к тренеру «ПСЖ». Кафанов — о ситуации Сафонова и дебюте Латышонка

Сборная России пережила самый тяжёлый выезд за последние годы: долгий перелёт и непривычный климат усугубил самый сильный тайфун во Вьетнаме за последние 10 лет. В итоге из двух запланированных матчей в Ханое команде Карпина удалось провести только один — с хозяевами мини-турнира.

По возвращении сборной домой мы пообщались с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым — о природных катаклизмах, дебюте Латышонка и адаптации Сафонова в «ПСЖ».

— Как долетели из Вьетнама?

— Мы вылетели по расписанию, слава богу, несмотря на стихию. Вернулись на родину вовремя, как и планировали.

— Не было страшно в эпицентре событий?

— Совсем нет. В отеле ничего такого не чувствовалось. Если не смотреть в окно, создавалось впечатление, что ничего и нет. Такие ураганы на моей памяти были два раза в Москве, когда выворачивало деревья, летали рекламные щиты.

Ураган во Вьетнаме Фото: LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

— Какие впечатления остались от матча с Вьетнамом?

— Очень рад, что в этот раз удалось сыграть сразу двум вратарям — Андрею и Жене. Вдвойне рад, что дебютировал Латышонок. Жаль, что Матвей не сыграл. Заранее планировали, что он сыграет матч с более сильным соперником по рейтингу — Таиландом. К сожалению, Матвей уже два месяца без практики в «ПСЖ». Эта игра нужна была ему, а мы очень хотели, чтобы он вышел за сборную.

— Матвей сильно переживает из-за того, что не играет?

— Нет. Есть ситуации, которые игрок принимает как профессионал.

— Какие советы дали Латышонку?

— С Женей вначале готовились к матчу. Заранее знали, что они с Андреем сыграют по тайму. Провели несколько тренировок, были теоретические занятия с просмотром видеоматериалов его игры за «Зенит». Показывали моменты из других игр, на которые хотелось обратить его внимание, потому что для игры за сборную это будет полезно.

— На какие именно моменты просили обратить внимание?

— Мы показали нарезки из пяти последних матчей за «Зенит» с моментами, где главный тренер сборной Валерий Георгиевич Карпин будет от него просить направление атаки не то, которое в клубе. Так что показали, куда надо направлять мяч, когда играет ногами.

— Остались довольны, как проявили себя Лунёв и Латышонок в сборной?

— Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из них. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. Поблагодарил их в аэропорту и самолёте за работу, которую проделали на этом сборе.

Евгений Латышонок Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Тяжело им дался матч в таких погодных условиях?

— Бо́льшую сложность вызвала влажность. Тренерам и запасным игрокам принесли полотенца на лавку — мы ничего не делали, а с нас пот шёл градом. Представляю, как было тяжело ребятам на поле. Кто-то говорил, что влажность была 95%. Вьетнамцы привычные к такой погоде, а для нас было сложно — просто делаешь гимнастику, а ощущение, что в бане посидел полчаса.

— Но были и замечания к качеству поля.

— Неровное, однако и для хозяев поле было таким же. Непривычно для нас, хотя в матче сыграло нам на пользу в эпизоде со вторым голом.

— Поле подвело Льва Данга?

— На все 100%! Мяч был прямо перед ногой Льва — он подскочил вверх и перескочил её. Очень неровное поле. Ещё и защитник давал пас не по земле, а довольно некачественно. Когда смотрели повтор, было понятно, что у Льва там не было шансов попасть по мячу.

— Пообщались во Вьетнаме со Львом?

— Да. Сначала был короткий разговор в туннеле перед игрой — поздоровались, пожелал ему хорошей игры. Потом поблагодарил его за матч, а на следующий день он приезжал к нам в гостиницу. Беседовали больше двух часов. Мне было интересно узнать, как складывалась его карьера. Я примерно понимал, что с ним было до 17 лет в России, а как складывались последние 14 лет во Вьетнаме, он мне рассказал. Был интересен его путь от 17-летнего молодого юноши до первого номера в сборной Вьетнама.

— Вас удивило, как сложилась его карьера?

— Было интересно всё. Первым делом попросил его рассказать с самого начала, когда он только приехал во Вьетнам. Хочу сказать, что он меня поразил — насколько труден был путь, сколько ему пришлось пережить, перетерпеть трудностей и унижений. При этом в другой стране он стал номером один, но не это самое главное. Важнее, что Лев остался удивительно добрым человеком, несмотря на трудный путь. Просто замечательный парень!

Лев Данг Фото: РИА Новости

— Можно сравнить его уровень с вратарями РПЛ?

— На каком уровне вратарь играет, он его и держит. Если бы пришлось играть в России, какое-то время ему потребовалось бы, чтобы привыкнуть. Такая же ситуация сейчас у Матвея во Франции — ему надо время, чтобы выйти на уровень. У Лунёва было такое при переходе в «Байер». Сейчас же такая ситуация у Ятимова, который из Таджикистана перешёл в «Ростов». Надо время, чтобы поиграть на уровне и адаптироваться.

— Надо ли было дополнительно мотивировать Сафонова перед вызовом в сборную?

— Мы обсуждали с Матвеем за три-четыре недели до сбора, надо ли ему ехать или же лучше остаться в клубе для адаптации. Он говорил со своим тренером, я тоже с ним пообщался. В итоге сошлись, что ему лучше приехать и сыграть с Таиландом. Рад, что Матвей хотел приехать. Несмотря на два тяжёлых перелёта, он получил положительные эмоции от общения с ребятами. Его все были рады видеть. Ему доставило удовольствие время, проведённое в сборной.

— В «ПСЖ» не препятствовали вызову?

— Это было их пожеланием, чтобы он поехал в сборную.

— Матвей рассказывал, что вы общались с тренером вратарей «ПСЖ». Если не секрет, о чём?

— Я сказал Борхе, что у меня два вопроса: надо ли Матвею ехать и если надо, что бы он рекомендовал сделать с Сафоновым за этот период. Мы думали, что у Матвея будет четыре тренировки, но у него было небольшое недомогание, и он приехал не в Новогорск, а сразу в Ханой. Уже оставались, по сути, полторы тренировки — предыгровая и по окончании матча со сборной Вьетнама. Так что не получилось у нас дать Матвею столько, сколько хотели. Ну и матч он не сыграл — погода внесла коррективы. Но это был больше эмоциональный приезд Матвея в сборную. Конечно, мы не хотели, чтобы он приехал в «ПСЖ» растренированным и потерял время. Со своей стороны дали ему всё, что могли. Он регулярно ходил в тренажёрный зал сам. За это время стал ещё более профессиональным.

— Как Сафонов изменился за время в «ПСЖ»?

— Тренер вратарей у них испанец. В своё время ездил в Испанию, общался с тренерами — Педро Харо из «Реала», тренером сборной Испании. Был у них на семинарах, так что примерно понимал, какая школа в Испании. Для Матвея она хорошо подходит. Рад, что это не французская или итальянская, а испанская. Я не говорю, что у них плохая школа, но в данном случае Матвею легче перестраиваться. У нас много схожих подходов и упражнений с испанцами. Он быстро схватывает, об этом сказал и тренер — Матвей быстро прогрессирует. Он очень им доволен. Постоянно просит тренироваться, ему мало. Борха говорит: «Меня это радует, но приходится Матвея останавливать». А Матвей хочет ещё.

— То есть много времени на адаптацию не уходит?

— Нет, вратарская школа — это одно, а уровень мастерства игроков, от которых защищаешь ворота, другое. Там намного выше уровень мастерства, исполнения и завершения атак. Там ему непросто, но самый трудный период прошёл.

— Вопрос о следующем вызове Сафонова в сборную не стоит?

— Не стоит — он будет в сборной.

Матвей Сафонов Фото: Михаил Шапаев, РФС

— У многих есть мнение, что не стоило ехать так далеко ради одной игры — нужна ли была эта поездка?

— Конечно, хотелось бы сыграть две игры, но и одна игра — тоже хорошо. Мы посмотрели на футболистов: Карпин — на полевых игроков, я — на вратарей. Рад, что сыграли Латышонок и Лунёв по тайму. Ради этого уже стоило поехать. Валерий Георгиевич рассчитывал, что с Таиландом посмотрит другую группу игроков. Конечно, в этом плане жаль, что не проверили себя с командой сильнее. С другой стороны, болельщики и специалисты увидели, кто в России сегодня самый сильный. Плюсов больше, чем минусов.

— Приходится в таких условиях дополнительно мотивировать игроков?

— Судя по играм, которые мы проводим последние полгода, да даже чуть больше, вы же видите, с каким желанием они играют. Ребята делают это для болельщиков. Думаю, дело даже не в результате, что мы выигрывали с крупным счётом, а с каким желанием они играют.