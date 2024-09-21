«Зенит» уничтожили бы за такие трансферы! Турецкий топ-клуб мощно тратится на звёзд

«Галатасарай» продолжает совершать трансферы, в которые невозможно поверить в тот момент, когда о них объявляют. Например стамбульский клуб подписал экс-звезду «Наполи» и Серии А Виктора Осимхена. Чемпион Суперлиги арендовал нигерийского нападающего на один год и будет платить ему всю зарплату. Это, по официальной информации, € 6 млн. А если верить некоторым инсайдам (об этом писал Фабрицио Романо), то и все € 9-10 млн.

Вообще, за последние три года и семь трансферных окон «Галатасарай» заплатил за новичков под € 150 млн. Есть ощущение, что если бы такие подписания делал, например, «Зенит», то в России просто уничтожили бы и без того критикуемый за любые дорогие покупки петербургский клуб. Причём дело даже не в потраченных суммах на сами трансферы. В конце концов, турки не платят за игроков по € 40 млн, как «Зенит» в историях с Малкомом и до того — с Халком. Да и вечные конкуренты «Галатасарая» из стамбульского «Фенербахче» отдали за те же три года за новичков даже больше — € 170 млн.

Сегодня «Галатасарай» сыграет с «Фенербахче» – и это шанс не только для Осимхена, но и остальных новичков заявить о себе как можно громче.

Нонсенс заключается в другом. «Галатасарай» привозит в чемпионат Турции — турнир приблизительного одного уровня с РПЛ — реальных звёзд, получающих бешеные зарплаты. Таких игроков не мог позволить себе даже «Зенит» в период выступлений в Лиге чемпионов. С трансфером Осимхена, конечно, стамбульскому клубу повезло: у нападающего сорвался переход в другой клуб из топ-лиги Европы, летнее окно закрылось почти во всех больших чемпионатах, и на фоне конфликта с «Наполи» нигериец вынужден был принять предложение «Галатасарая». Виктор закрыл глаза даже на то, что стамбульская команда вылетела из Лиги чемпионов, неожиданно проиграв в квалификации швейцарскому «Янг Бойз». Турки будут играть осенью в Лиге Европы.

Платить гигантские зарплаты игрокам, зная, что никогда не будешь бороться за победу в Лиге чемпионов (да даже за четвертьфинал!) и имея нестабильную местную валюту — весьма неоднозначная политика. Но ведь в «Галатасарае» от неё не отказываются. Значит, убеждены, что это лучший путь для стамбульского клуба.

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек Фото: galatasaray.org

Самый яркий пример до трансфера Осимхена — подписание Мауро Икарди из «ПСЖ». Сообщалось, что и аргентинский нападающий зарабатывает в «Галатасарае» € 6 млн ежегодно. Теперь с сумасшедшей связкой Осимхен — Икарди турецкий гранд может порвать вообще любую оборону. Правда, Мауро сейчас травмирован. Но скоро должен вернуться на поле. У какого российского клуба был дуэт такого уровня в атаке? Ни у какого.

Кроме того, в последние трансферные окна «Галатасарай» вытаскивал Николо Дзаньоло из «Ромы» и Хакима Зиеша из «Челси». Оба игрока зарабатывали в стамбульском клубе € 3,5 млн в год. Давинсону Санчесу из «Тоттенхэма» положили € 3,2 млн. А Уилфриду Заха из «Кристал Пэлас» — и вовсе € 4,35 млн.

Причём это не тот случай, когда в клубе один звёздный игрок с большой зарплатой на всю команду. Многие высокооплачиваемые легионеры находились в «Галатасарае» одновременно. В списке именитых новичков стамбульского клуба за последние семь трансферных окон есть и другие игроки, которые могли поехать в Турцию только на очень выгодные условия. Например, защитники Серж Орье, Анхелиньо и Лео Дюбуа, полузащитники Лукас Торрейра, Танги Ндомбеле и Хуан Мата, нападающие Миши Батшуайи и Дрис Мертенс (писали, что бельгиец отправится в Стамбул ради зарплаты в размере € 4 млн в год). Каким-то образом «Галатасарай» вписывался в финансовый фэйр-плей. Имело значение только это и конечный результат.

Последние два сезона «Галатасарай» выигрывал Суперлигу. В нынешнем чемпионате Турции команда одержала три победы в первых трёх турах. «Фенербахче» пытается вернуть себе золото и ради этой цели привёз в Стамбул самого Жозе Моуринью. Сейчас состав «Галатасарая» оценивается Transfermarkt в € 288,45 млн, а «Фенербахче» при всех его тратах — в € 231,35 млн. Для сравнения, состав лидирующего по этому показателю в РПЛ «Зенита» — только в € 181,2 млн.

За прошедшие три года, по данным Transfermarkt, траты «Галатасарая» на трансферы превосходят доходы от продажи игроков более чем на € 40 млн. Между тем расходы в бюджете клуба на нынешний сезон, как писали турецкие СМИ, составят 4,7 млрд турецких лир. То есть приблизительно € 125 млн.

«Трансфер моей мечты — Илкай Гюндоган. Возможно, пришло время осуществить его», — говорил в это летнее окно президент «Галатасарая» Дурсун Озбек. Подписали бы наверняка и экс-полузащитника «Барселоны», если бы немец не решил вернуться в «Манчестер Сити». Но с такой трансферной философией чемпион Турции заберёт рано или поздно и Гюндогана. Может быть, через год.

Мы в РПЛ даже не мечтали увидеть игроков калибра Гюндогана, Осимхена или Икарди и до 2022 года. По крайней мере, с того дня, как Сулейман Керимов закрыл проект «Анжи» и попрощался с Самуэлем Это’О.