Уход какого игрока из РПЛ — самый обидный?

В большинстве лиг Европы закрылось летнее окно, а это значит, что с трансферами «на выход» за границу клубы РПЛ уже фактически закончили. По крайней мере, ведущие игроки команд чемпионата России почти наверняка не уедут. Подводим итоги — выделяем значимые потери и решаем, чей отъезд из нашей лиги самый обидный для болельщиков.

Принимайте участие в составлении рейтинга и голосуйте за лучшего кандидата. Мы выбрали топ-10, на наш взгляд, главных потерь лета в чемпионате России. Делитесь в комментариях своим мнением. Добавим, что в этом списке нет игроков, находящихся в статусе свободных агентов (Артёма Дзюбы, Георгия Джикии и других), которые ещё могут вернуться в РПЛ в сентябре.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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