Уход какого игрока из РПЛ — самый обидный?

В большинстве лиг Европы закрылось летнее окно, а это значит, что с трансферами «на выход» за границу клубы РПЛ уже фактически закончили. По крайней мере, ведущие игроки команд чемпионата России почти наверняка не уедут. Подводим итоги — выделяем значимые потери и решаем, чей отъезд из нашей лиги самый обидный для болельщиков.
Принимайте участие в составлении рейтинга и голосуйте за лучшего кандидата. Мы выбрали топ-10, на наш взгляд, главных потерь лета в чемпионате России. Делитесь в комментариях своим мнением. Добавим, что в этом списке нет игроков, находящихся в статусе свободных агентов (Артёма Дзюбы, Георгия Джикии и других), которые ещё могут вернуться в РПЛ в сентябре.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Антон Миранчук, из «Локомотива» в «Сьон»
Проведя всё лето в статусе свободного агента после завершения контракта с «Локомотивом», Миранчук наконец определился с новым клубом. Как и говорили представители полузащитника сборной России, Антон решил продолжить карьеру в Европе. Впрочем, в топ-лигу, в отличие от брата, 28-летний игрок всё же не попал. Миранчук будет выступать в Швейцарии за «Сьон». Как стало известно «Чемпионату», зарплата нашего хавбека в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в его контракте будут прописаны отступные в размере € 5,5 млн. За восемь сезонов в РПЛ Антон сыграл 163 матча, забил 37 мячей и сделал 25 голевых передач.
Фёдор Чалов, из ЦСКА в ПАОК
В лице Чалова наш чемпионат лишился одного из самых ярких российских нападающих и любимца армейских болельщиков. Фёдор поучаствовал в девяти сезонах РПЛ. Сыграл за ЦСКА 199 матчей, в которых забил 76 голов и отдал 37 голевых пасов. Становился лучшим бомбардиром лиги. Но Чалов мечтал о Европе и в летнее окно исполнил своё желание. Московский клуб продал 26-летнего нападающего в ПАОК за € 3 млн — такая сумма была прописана в новом контракте игрока с ЦСКА. Фёдор заключил соглашение с греками на три года. И, судя по всему, надеется из ПАОКа уехать в топ-лигу.
Марио Митай, из «Локомотива» в «Аль-Иттихад»
Митай приятно удивил на Евро-2024, где был не только игроком стартового состава сборной Албании, но и одним из лучших в команде по нескольким статистическим показателям. Стало понятно, что это действительно ценный актив «Локомотива». Казалось, защитник-универсал пригодится в новом сезоне железнодорожникам, которые потеряли летом большую группу футболистов. Но перед закрытием трансферного окна Митай отправился в Саудовскую Аравию. Албанца арендовал до конца сезона с правом выкупа «Аль-Иттихад». Стоимость аренды — € 1,2 млн. Марио поучаствовал в трёх сезонах РПЛ, провёл 36 матчей и сделал одну голевую передачу.
Хуниор Алонсо, из «Краснодара» в «Атлетико Минейро»
В межсезонье «Краснодар» потерял лидера обороны — центрального защитника сборной Парагвая. 31-летний легионер вернулся в Бразилию, подписав контракт на полтора года с «Атлетико Минейро». Клуб из Белу-Оризонти заплатил краснодарскому клубу за Алонсо € 1,1 млн. Хуниор захотел быть поближе к семье, поэтому принял решение уехать из российского чемпионата. Парагваец поучаствовал в двух сезонах РПЛ. Сыграл 41 матч, забил один мяч и сделал три голевые передачи. Запомнился не только надёжной игрой в обороне — у Алонсо был едва ли не лучший длинный пас во всей лиге.
Матвей Сафонов, из «Краснодара» в «ПСЖ»
Первый номер сборной России неожиданно уехал из «Краснодара» в лучшую команду чемпионата Франции. Можно было прогнозировать, что рано или поздно Сафонов покинет РПЛ, получив предложение из Европы, но трансфер в «ПСЖ» — настоящая сенсация. Сумма сделки составила € 20 млн. Матвей подписал с парижанами пятилетний контракт. Воспитанник «Краснодара» отыграл в РПЛ семь сезонов. Принял участие в 147 матчах, пропустил 167 мячей и 47 раз сыграл «на ноль». У Сафонова была отличная карьера в российском чемпионате, несмотря на то что он не завоевал ни одного трофея с «быками».
Даниил Худяков, из «Локомотива» в «Штурм»
Участник Лиги чемпионов «Штурм» подписал молодого российского голкипера. Худяков перешёл в клуб из Граца после завершения контракта с «Локомотивом». Тем не менее, по данным Transfermarkt, москвичи получат от австрийцев € 340 тыс. за трансфер 20-летнего воспитанника. Даниил заключил договор со «Штурмом» на четыре года. Худяков поучаствовал в трёх сезонах РПЛ, правда, в последнем провёл все матчи на скамейке запасных. До потери места в стартовом составе вратарь сыграл 26 матчей, в которых пропустил 48 мячей и выдал пять «сухарей».
Мохамед Конате, из «Ахмата» в «Эр-Рияд»
«Ахмат» остался в межсезонье без своего ведущего нападающего, который выбивал «десятку» в двух последних чемпионатах России. Всего же Конате поучаствовал в шести сезонах РПЛ. Провёл 112 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал шесть голевых передач. Причём за четыре команды — «Урал», «Тамбов», «Химки» и «Ахмат». Летом этого года после завершения контракта с клубом из Грозного Мохамед стал свободным агентом и решил уйти куда-то на более выгодные условия. В результате договорился с «Эр-Риядом» из Саудовской Аравии.
Ванья Дркушич, из «Зенита» в «Црвену Звезду»
Дркушич стал одним из приятных откровений Евро-2024. На тот момент центральный защитник «Сочи» здорово сыграл за сборную Словении, который дошла до плей-офф. После чемпионата Европы на капитана сочинцев был спрос даже в топ-лигах Европы, но Ванья решил перейти в «Зенит». Петербургский клуб заплатил сочинскому за 24-летнего легионера € 4 млн. Дркушич подписал пятилетний контракт. Вот только после своего трансфера один из героев Словении на Евро-2024 не остался в российском чемпионате, а ушёл на правах аренды до конца сезона в сербскую «Црвену Звезду». В «Зените» пока и без него центрбеков много. Дркушич отыграл в РПЛ три сезона. В 60 матчах набрал 3+2.
Александр Мартынович, из «Рубина» в «Кайрат»
Мартынович — один из главных долгожителей РПЛ. Прошедший сезон в «Рубине» стал для центрального защитника из Беларуси 12-м в элите российского чемпионата. 36-летний футболист немало играл с капитанской повязкой и даже забивал, выглядел достаточно ценной фигурой для казанской команды. Но, несмотря на это, Александр ушёл из «Рубина» в межсезонье. Получив статус свободного агента, Мартынович подписал контракт до конца 2024 года с «Кайратом» из Казахстана. За карьеру в РПЛ у защитника 241 матч, девять забитых мячей и пять голевых передач.
Вильсон Изидор, из «Зенита» в «Сандерленд»
Французский нападающий не раскрылся в «Зените», тем не менее оставил свой след в РПЛ. Например, в сезоне-2022/2023 Изидор был главным джокером российского чемпионата в «Локомотиве» наряду с Иваном Сергеевым: оба забили по семь мячей после выходов на замены. Всего же Вильсон за четыре сезона в РПЛ (включая начало нынешнего) набрал 19+4 в 52 матчах. Теперь Изидор перешёл в английский «Сандерленд» на правах аренды с опцией выкупа. Клуб Чемпионшипа заплатил «Зениту» за аренду форварда € 750 тыс. Контракт Вильсона с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года.