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Расписание спортивных матчей 10 сентября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: теннис, КХЛ, Лига наций УЕФА и отбор на футбольный ЧМ-2026
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 сентября
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Комментарии
Спорт 10 сентября: «Лада» — «Динамо», ЦСКА — «Сибирь», Нидерланды — Германия, Англия — Финляндия, Колумбия — Аргентина и не только!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Александра Крунич (Сербия, Q) — Камилла Рахимова (Россия), Гвадалахара, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2024, вторник. 01:00 МСК
Александра Крунич
283
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
89
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: доберётся ли Рахимова до матча с Азаренко?

В сетке турнира категории 500 в Гвадалахаре оказались две россиянки. Камилла Рахимова сражается в первом круге с сербкой Александрой Крунич, которая пробилась в основу через квалификацию. Ранее теннисистки встречались пять раз, и счёт – 3-2 в пользу Рахимовой. Россиянка была сильнее в квалификации Санкт-Петербурга-2021, квалификации Мельбурна-2022 и в Боготе-2022, а сербка — в квалификации турнира W100 в Дубае-2020 и на «Ролан Гаррос» — 2022. Победительница нового матча далее сразится с Викторией Азаренко, которая посеяна под номером 3.

Камилла попала в основу US Open как лаки-лузер:
Карацев и Рахимова проиграли в финалах квалификации US Open. Но могут попасть на турнир
Карацев и Рахимова проиграли в финалах квалификации US Open. Но могут попасть на турнир

🏒 18:00: «Лада» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Лада» вернётся к прошлогодней форме?

В прошлом сезоне самые первые матчи для клуба из Тольятти складывались не лучшим образом, однако очень скоро «Лада» набрала мощный ход. Календарь не пожалел команду Олега Браташа, которая в матчах с «Локомотивом» и со СКА забила лишь раз. Сейчас соперник не менее сложный на бумаге, но пока не играющий на весь свой потенциал. Как проявят себя вратари бело-голубых и смогут ли новички «Динамо» оправдать авансы?

Главный тренер «Динамо» нервничает:
Видео
Кудашов — журналисту: вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет

🏒 19:30: ЦСКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая команда, изменившаяся летом, будет сильнее?

Молодые новички ЦСКА, вернувшиеся из-за океана, славно повеселились в игре с «Адмиралом», забросив шесть шайб. «Сибирь» летом поставила на возрастных легионеров, но старт сезона провела блëкло, полностью провалив матч в Екатеринбурге. Возможно, жëсткие слова капитана новосибирцев и бывшего игрока ЦСКА Сергея Широкова, сказанные во флеш-интервью, станут мотивацией на игру в Москве?

Тот самый спич Широкова:
Видео
«Мы играем не пойми во что». Широков недоволен игрой «Сибири» в первом периоде

⚽️ 21:45: Нидерланды — Германия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-вывеска в Лиге наций

В 1-м туре Лиги наций Нидерланды разгромили Боснию и Герцеговину (5:2), а Германия — Венгрию (5:0). Теперь же главные фавориты группы зарубятся между собой. В последний раз Нидерланды и Германия встречались в марте в товарищеской встрече. Тогда сильнее оказались немцы — 2:1. Как сложится встреча сейчас?

Нидерландам стоит расстаться с Куманом:
Главная проблема Нидерландов — Куман. Он не даёт сборной стать настоящим топом
Главная проблема Нидерландов — Куман. Он не даёт сборной стать настоящим топом

⚽️ 21:45: Англия — Финляндия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Англия продолжит побеждать без постоянного тренера?

После ухода Гарета Саутгейта из сборной Англии её возглавил Ли Карсли (до конца года). В первом матче под его руководством англичане обыграли Ирландию — 2:0. Если команда продолжит штамповать победы, то Карсли оставят? Впереди — домашняя встреча с Финляндией. Отличный шанс набрать три очка.

Кто сейчас тренирует англичан?
В сборную Англии пришёл тренер с минимальным опытом. Теперь ждут Гвардиолу
В сборную Англии пришёл тренер с минимальным опытом. Теперь ждут Гвардиолу

⚽️ 21:45: Албания — Грузия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Албания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Грузия снова выиграет крупно?

Грузия поймала кураж после удачного Евро-2024. В первом матче Лиги наций команда Вилли Саньоля разгромила дома Чехию со счётом 4:1. А теперь грузины отправляются в Албанию. На чемпионате Европы албанцы показали себя достаточно сильной командой, пусть и не вышли из группы. Очная встреча станет проверкой для обеих команд.

В прошлом матче грузины устроили шоу:
Грузия сделала то, чего не смогла на Евро. Топ-матч от Хвичи!
Грузия сделала то, чего не смогла на Евро. Топ-матч от Хвичи!

⚽️ 21:45: Северная Македония — Армения, Лига наций УЕФА, Лига C, группа 4, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Северная Македония
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Армения рвётся в дивизион В

Армения получила удобную группу в Лиге наций: Северная Македония, Латвия и Фарерские острова. Есть хорошая возможность подняться в дивизион В. В 1-м туре армяне разгромили дома Латвию — 4:1. А теперь едут в Скопье. В последнем официальном очном матче северомакедонцы разгромили Армению — 5:0. Что будет сейчас?

Как Армения разобралась с Латвией:
Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео
Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео

⚽️ 23:30: Колумбия — Аргентина, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
10 сентября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина станет ещё ближе к ЧМ-2026?

Аргентина лидирует в отборочном цикле ЧМ-2026. И даже без Лео Месси уверенно побеждает. В прошлом туре команда Лионеля Скалони разгромила Чили — 3:0. А теперь едет в Колумбию биться против Джона Кордобы и Кевина Кастаньо. Месси не сыграет, но другие аргентинские звёзды на месте. Вывеска привлекает ещё и тем, что станет повторением финала Копа Америка — 2024. Возьмёт Колумбия реванш или Аргентина приблизится к чемпионату мира?

Почему Месси пропускает сентябрьские матчи сборной:
Тренер Аргентины Скалони назвал причину невызова Лионеля Месси в сборную
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