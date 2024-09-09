Топ-матчи вторника: теннис, КХЛ, Лига наций УЕФА и отбор на футбольный ЧМ-2026

Спорт 10 сентября: «Лада» — «Динамо», ЦСКА — «Сибирь», Нидерланды — Германия, Англия — Финляндия, Колумбия — Аргентина и не только!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00*: Александра Крунич (Сербия, Q) — Камилла Рахимова (Россия), Гвадалахара, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рахимова до матча с Азаренко?

В сетке турнира категории 500 в Гвадалахаре оказались две россиянки. Камилла Рахимова сражается в первом круге с сербкой Александрой Крунич, которая пробилась в основу через квалификацию. Ранее теннисистки встречались пять раз, и счёт – 3-2 в пользу Рахимовой. Россиянка была сильнее в квалификации Санкт-Петербурга-2021, квалификации Мельбурна-2022 и в Боготе-2022, а сербка — в квалификации турнира W100 в Дубае-2020 и на «Ролан Гаррос» — 2022. Победительница нового матча далее сразится с Викторией Азаренко, которая посеяна под номером 3.

🏒 18:00: «Лада» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2024, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Лада» вернётся к прошлогодней форме?

В прошлом сезоне самые первые матчи для клуба из Тольятти складывались не лучшим образом, однако очень скоро «Лада» набрала мощный ход. Календарь не пожалел команду Олега Браташа, которая в матчах с «Локомотивом» и со СКА забила лишь раз. Сейчас соперник не менее сложный на бумаге, но пока не играющий на весь свой потенциал. Как проявят себя вратари бело-голубых и смогут ли новички «Динамо» оправдать авансы?

🏒 19:30: ЦСКА — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая команда, изменившаяся летом, будет сильнее?

Молодые новички ЦСКА, вернувшиеся из-за океана, славно повеселились в игре с «Адмиралом», забросив шесть шайб. «Сибирь» летом поставила на возрастных легионеров, но старт сезона провела блëкло, полностью провалив матч в Екатеринбурге. Возможно, жëсткие слова капитана новосибирцев и бывшего игрока ЦСКА Сергея Широкова, сказанные во флеш-интервью, станут мотивацией на игру в Москве?

⚽️ 21:45: Нидерланды — Германия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: топ-вывеска в Лиге наций

В 1-м туре Лиги наций Нидерланды разгромили Боснию и Герцеговину (5:2), а Германия — Венгрию (5:0). Теперь же главные фавориты группы зарубятся между собой. В последний раз Нидерланды и Германия встречались в марте в товарищеской встрече. Тогда сильнее оказались немцы — 2:1. Как сложится встреча сейчас?

⚽️ 21:45: Англия — Финляндия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Англия продолжит побеждать без постоянного тренера?

После ухода Гарета Саутгейта из сборной Англии её возглавил Ли Карсли (до конца года). В первом матче под его руководством англичане обыграли Ирландию — 2:0. Если команда продолжит штамповать победы, то Карсли оставят? Впереди — домашняя встреча с Финляндией. Отличный шанс набрать три очка.

⚽️ 21:45: Албания — Грузия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 2-й тур

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Интрига: Грузия снова выиграет крупно?

Грузия поймала кураж после удачного Евро-2024. В первом матче Лиги наций команда Вилли Саньоля разгромила дома Чехию со счётом 4:1. А теперь грузины отправляются в Албанию. На чемпионате Европы албанцы показали себя достаточно сильной командой, пусть и не вышли из группы. Очная встреча станет проверкой для обеих команд.

⚽️ 21:45: Северная Македония — Армения, Лига наций УЕФА, Лига C, группа 4, 2-й тур

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Интрига: Армения рвётся в дивизион В

Армения получила удобную группу в Лиге наций: Северная Македония, Латвия и Фарерские острова. Есть хорошая возможность подняться в дивизион В. В 1-м туре армяне разгромили дома Латвию — 4:1. А теперь едут в Скопье. В последнем официальном очном матче северомакедонцы разгромили Армению — 5:0. Что будет сейчас?

⚽️ 23:30: Колумбия — Аргентина, ЧМ-2026, Южная Америка, отбор, 8-й тур

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Интрига: Аргентина станет ещё ближе к ЧМ-2026?

Аргентина лидирует в отборочном цикле ЧМ-2026. И даже без Лео Месси уверенно побеждает. В прошлом туре команда Лионеля Скалони разгромила Чили — 3:0. А теперь едет в Колумбию биться против Джона Кордобы и Кевина Кастаньо. Месси не сыграет, но другие аргентинские звёзды на месте. Вывеска привлекает ещё и тем, что станет повторением финала Копа Америка — 2024. Возьмёт Колумбия реванш или Аргентина приблизится к чемпионату мира?