Как тренеры сборных реагируют на трансферы к саудовцам. Теперь появился опасный прецедент

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман спровоцировал скандал. Футболист команды Стивен Бергвейн перебрался из «Аякса» в саудовский «Аль-Иттихад». Это вызвало недовольство Кумана, который резко высказался о переезде игрока из Европы на Ближний Восток.

Рональд Куман главный тренер сборной Нидерландов «Стивен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Понятно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его история в сборной Нидерландов закончена. Он наверняка знает, что бы я сказал на это».

Бергвейн не стал молчать и высказался в ответ: «Больше не хочу играть за этого тренера. Я не буду играть за того, кто изображает меня так, как он это делал в СМИ. Он мог бы позвонить мне и выслушать мою версию событий. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?»

Позже 26-летний вингер добавил: «Тренер сборной прекрасно знает, что конкуренция в Саудовской Аравии на высоком уровне. Или разрешено делать такой шаг только в 32 года? Я совершенствуюсь во всех отношениях и на 1000% поддерживаю свой выбор. Могу заверить его, что конкуренция в Саудовской Аравии выше, чем в Нидерландах».

Это первый публичный случай, когда тренер сборной отказался от футболиста из-за его трансфера в саудовский клуб. С почином. А что думают другие тренеры сборных про Саудовскую Аравию и выступления своих игроков там?

В чемпионате Европы — 2024 участвовали 14 футболистов из саудовской лиги:

Криштиану Роналду (Португалия), Эмерик Лапорт (Испания) и Марсело Брозович (Хорватия) — «Аль-Наср»;

Рубен Невеш (Португалия), Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич (оба — Сербия) — «Аль-Хиляль»;

Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) и Джек Хендри (Шотландия) — «Аль-Иттифак»;

Соломон Кверквелия (Грузия) и Андрей Буркэ (Румыния) — «Аль-Охдуд»;

Н’Голо Канте (Франция) — «Аль-Иттихад»;

Янник Карраско (Бельгия) — «Аль-Шабаб»;

Мерих Демирал (Турция) — «Аль-Ахли»;

Никушор Станчу (Румыния) — «Дамак».

Солидная компания. И некоторые футболисты выдали потрясающий турнир. Главный из них — Канте. Он выжигал в центре поля у сборной Франции, став одним из лучших игроков Евро.

«У Канте был полный сезон-2023/2024. Конечно, не в европейском чемпионате, но он восстановил свою физическую форму. Исходя из его опыта, я убеждён, что сборной Франции будет лучше с ним. Мы можем обсуждать интенсивность в Саудовской Аравии, однако он сыграл более 4000 минут за сезон, это более 40 матчей. С Н'Голо никогда не возникает проблем. Он ангел. Все его любят», — отмечал перед турниром тренер Франции Дидье Дешам. И не прогадал. Хотя в его словах читается скептицизм по поводу саудовской лиги. Впрочем, это никак не повлияло на решение по Канте.

Н’Голо Канте (Франция) — «Аль-Иттихад» Фото: Stu Forster/Getty Images

А главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что переезд звёзд в саудовскую лигу уже не остановить: «Чемпионат Саудовской Аравии — то, с чем нам нужно смириться. Брозович провёл там хороший сезон, а играть там не бессмысленно».

Есть тренер национальной команды, который даже рекламирует чемпионат Саудовской Аравии. И это (сюрприз-сюрприз!) Роберто Мартинес. Криштиану Роналду задал тренд на переезд в саудовскую лигу, став её главной звездой. Мартинес отмечает, что 39-летний форвард не снизил требования к себе после перехода в менее сильный чемпионат.

Роберто Мартинес главный тренер сборной Португалии «В Саудовской Аравии Криштиану хочет выигрывать трофеи и оставаться эталонным футболистом. Уровень его требований к себе не изменился. В сборной мы не видим какого-то спада Роналду. Думаю, он перешёл в лигу с новым проектом в идеальное время. И это сделало его счастливым. Я бы предложил болельщикам поинтересоваться саудовской лигой. К чемпионату мира 2034 года создан проект на 10 лет, и уровень растёт. Саудовская Аравия позволяет достигать индивидуальных целей. Для меня это стало очень положительным сюрпризом».

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассуждал о моральном аспекте переезда в Саудовскую Аравию. У англичан тяжёлые отношения с восточным государством. «Я на самом деле не знаю, в чём заключается моральный аргумент, поскольку много наших отраслей промышленности окутано саудовскими инвестициями. Мы зависим от Саудовской Аравии в отношении большой части нефтяной отрасли. Они инвестируют в нашу промышленность, однако я не слышу никаких споров по этому поводу. Выделяется только футбол».

В Южной Америке всё проще. В сборные Бразилии, Аргентины или Колумбии всегда вызывали футболистов со всех континентов. РПЛ — яркий пример. В 2007-м в Бразилию ездили Вагнер Лав и Даниэл Карвальо, а сейчас колумбийцы вызывают Джона Кордобу и Кевина Кастаньо. Так же и с Саудовской Аравией. Например, в последнем матче Бразилии с Эквадором в заявке присутствовал голкипер «Аль-Насра» Бенту.

И всё же есть случаи, когда футболисты прилично деградировали в Саудовской Аравии. Яркий пример — Сергей Милинкович-Савич. Несколько лет назад «Лацио» требовал за серба € 150 млн, но в 2023-м он уехал в «Аль-Хиляль». На Евро-2024 Сергей провалился. А на сентябрьские матчи Лиги наций тренер Драган Стойкович его даже не вызвал. Хотя дело не в принципиальности: например, вратарь «Аль-Иттихада» Предраг Райкович оказался в составе.

Сергей Милинкович-Савич (Сербия) — «Аль-Хиляль» Фото: Clive Mason/Getty Images

Вывод? Пока что переезд звёзд в Саудовскую Аравию не сильно повлиял на их форму и вызов в сборные. Но прошло слишком мало времени, чтобы говорить однозначно, что трансфер в саудовскую лигу не влияет на игровые кондиции. А тренеры сборных по большей части настроены оптимистично к таким футболистам. Впрочем, как мы видим, есть скептики и даже ярые противники.