Интриги последних трансферных дней для топ-клубов РПЛ. Дзюбе пора возвращаться в Москву?

Трансферное окно в России открыто уже почти два с половиной месяца. Некоторые клубы обновили свои составы, но много интересного наверняка нас ждёт под финиш. По регламенту лиги, сделки можно проводить до 12 сентября включительно. Дальше останется неделя под свободных агентов, которые стали такими с 24 июня. Например, контракт Джикии закончился 30-го числа, так что он ещё сможет подписаться с любым клубом.

Особое внимание важно обратить на топ-клубы: да, они активно усиливались всё лето, но проблемные позиции всё равно остаются. И сейчас тот самый момент, когда их ещё можно закрыть.

Купит ли «Зенит» правого защитника?

Действующие чемпионы и без того мощно усилились: Латышонок, Волков, Горшков, Глушенков, Лусиано, Соболев. Казалось бы, куда ещё больше? Но есть куда. Из-за тяжёлой травмы как минимум до весны выбыл приобретённый у «Краснодара» Волков. И на правом фланге у Семака остался только один профильный выбор — Вячеслав Караваев. При этом тренерский штаб лучше других понимает: весь сезон на высоком уровне ему провести очень сложно. Да, можно сдвигать туда Эраковича, но это разрушение центра обороны. Куда проще взять кого-то в аренду. Получится ли?

Питеру проще всего смотреть на российский рынок. Сейчас в заявке 12 легионеров плюс Алип, который формально тоже считается иностранцем в заявке, хоть и не входит в число таковых на поле. Можно, конечно, провести манипуляции и сослать кого-то в список B, но это не так просто. Поэтому смотреть придётся на игроков с правильным паспортом. Но их не так много: вряд ли «Локо» захочет отпускать в аренду Ненахова или Самошникова. А «Спартак» — Денисова. В клубе уже наверняка пожалели, что отпустили Арсена Адамова в Грозный. Остаётся возвращать Марио Фернандеса из Бразилии?

А «Спартак» — нападающего?

В ближайшее время «Спартак» должен объявить о трансфере левого защитника Рикарду Мангаша из Португалии. Он займёт 13-й легионерский слот, так что для нового трансфера придётся кого-то отдать. Кандидатов двое — Дуарте и Николсон. Об уходе первого различные СМИ сообщают уже около месяца, но это всё ещё не случилось. От нападающего тоже хотят избавиться. Видимо, он не входит в список игроков, на которых рассчитывает Станкович.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но главный вопрос «Спартаку»: привезут ли они ещё одну звезду. Да, Барко — классный трансфер, но общественность требует аналогичного по статусу и классу футболиста. Тем более переговоры с такими игроками были и остаются. Но с Актюркоглу и Кордобой не договорились по условиям. Видимо, «Спартак» готов платить большие суммы за игроков, но не готов давать им космические зарплаты. Однако потребность в мощном центральном нападающем всё ещё актуальна: на одном Угальде сезон не вытянуть. Виллиан Жозе за полтора месяца в России так и не смог набрать форму.

Так что нужен второй Соболев. Может, это Дзюба?

«Динамо» — всё?

У команды всё согласно логической стратегии: трое ушли (Шунин, Паршивлюк и Смолов), трое пришли (Лунёв, Артур Гомес и Эль-Мехди Маухуб). Все легионерские слоты уже забиты. И, как следствие, клуб, вероятно, завершил трансферную работу. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Но самое странное в этой истории: динамовцы так и не подписали игрока в оборону, где в прошлом сезоне была масса проблем. Да, в этом пока круто играет 19-летний Майсторович, но вряд ли стоит ожидать полноценно стабильного сезона. Зато купили Гомеса на фланг атаки, хотя там есть Нгамалё и ещё достаточно возможностей для потенциального выбора.

Вряд ли Личка может быть полностью удовлетворён такой работой.

У ЦСКА нет денег

«Чемпионат» уже сообщал, что клуб испытывает финансовые трудности и никак не может найти якорного спонсора. Поэтому летом осуществил только один трансфер за деньги, пусть и спорный, пригласив белоруса Артёма Шуманского. Остальные — свободные агенты: Круговой, Жемалетдинов, Койта.

В оставшееся до конца трансферного окна время клуб попытается расстаться с Помазуном и Мендесом. В идеале что-то на этом заработав. Хотя шансов не так много. А основная цель — подписать центрального нападающего. Возможно, даже с рынка свободных агентов. Ведь с одним Мусаевым пройти два турнира сложно.

Может, и здесь окажется Дзюба?

«Краснодар» удержал всех, кого мог

Главная интрига последних дней: останется ли в «Краснодаре» Джон Кордоба. Не так давно появлялась информация, что клуб договорился о трансфере игрока в «Спартак», но москвичи не сошлись с футболистом по условиям. И вряд ли в последние дни ситуация резко изменится.

Джон Кордоба Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

При этом не исключено, что клуб усилит линию атаки ещё одним игроком. На случай, если Кордоба, например, захочет уйти зимой. Одно легионерское место ещё доступно. Не так давно обсуждалась кандидатура Мешака Элиа. Плюс есть другие варианты.

Но клуб уже вряд ли будет форсировать ситуацию. Удержать нынешних даже важнее, чем кого-то купить.

«Локомотив» живёт по средствам

В ближайшее время клуб должен объявить о трансфере защитника сборной Мексики Сесара Монтеса. Похоже, клуб чётко определился с концепцией: россияне везде, кроме центра обороны. Там проще с легионерами, ведь на территории нашей страны классные защитники рождаются редко.

В «Локо» не скрывают — они сейчас живут по средствам. Вероятно, именно поэтому команде трудно рассчитывать на сильных легионеров. На результате это пока не сказывается: игроков, которые ушли летом, успешно заменили футболистами из собственной академии.

Хотя вряд ли эта стратегия приведёт даже к месту в топ-3. Но этого, видимо, и не требуется.