5 самых длинных серий без побед среди сборных
В 1-м туре Лиги наций Сан-Марино прервало самую длинную безвыигрышную серию в истории сборных. А как вообще выглядит пятёрка самых долговременных серий без побед?
5-е место — Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна не может выиграть уже 40 матчей. Крохотная европейская страна в последний раз побеждала в октябре 2020 года.
4-е место — Сан-Марино
С момента основания в 1990 году до апреля 2004-го Сан-Марино провело 63 матча и не выиграло ни одного. Прервать серию сборной помогла товарищеская игра с Лихтенштейном.
3-е место — Люксембург
Сборная Люксембурга с октября 1995-го по февраль 2007-го не выиграла ни 1 из 83 матчей.
2-е место — Андорра
С ноября 2004-го по февраль 2017-го андоррцы провели 86 матчей без побед.
1-е место — Сан-Марино
До победы над Лихтенштейном (1:0) Сан-Марино не выигрывало 143 матча. Ужасная серия длилась с апреля 2004 года.
5 самых длинных серий без побед среди сборных
Читайте также
Клопп зажигает с фанатами «Боруссии». Видео
Матч Бразилия — Эквадор начали позже из-за сериала
Клопп вернулся в «Боруссию». Но ради одного матча
Игрок не хотел переходить в другой клуб и сбежал
Новая форма «Барселоны» шокирует ценой
Эмоции Сан-Марино после первой победы в истории
У Роналду – 900 голов! За кого забил больше всего?
АПЛ побила рекорд по доходам от трансферов
Ямаль — самый юный номинант на «ЗМ» в истории
Список номинантов на «Золотой мяч» — 2024
Умерших футболистов хотели проверить на допинг
Эпохальные 17 лет Луиса Суареса в сборной Уругвая
Почему логотип Nike перевёрнут в АПЛ?
Сын Бекхэма бросил футбол. Ради модельного бизнеса
Осимхена тепло встретили в Турции. Видео
5 самых дорогих трансферов этого сезона в футболе