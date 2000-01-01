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Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на самокате
Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на самокате
Матс Хуммельс решил позабавить болельщиков родной «Боруссии». На прощальную встречу Якуба Блащиковского и Лукаша Пищека защитник приехал на электросамокате.
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Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на электросамокате. Видео
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