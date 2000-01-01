Фанат притворился футболистом на матче Англии
Крайне странная история произошла в матче Ирландии и Англии (0:2) в Лиге наций. Фанат вышел на поле, притворившись игроком «трёх львов». Как у него это вышло?
Чужой среди своих
Перед игрой на поле появились не 11, а 12 футболистов сборной Англии. Все были в полной экипировке, вот только 11 известных игроков странно поглядывали на спортсмена под 69-м номером.
Подставной игрок
Стюарды быстро смекнули, что этот футболист — подставной. Прикинувшись игроком сборной, фанат англичан сумел спокойно прорваться на поле.
Фанат притворился футболистом и попал на матч сборной Англии. Фото
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