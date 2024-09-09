«Арсенал» и «Торпедо» дали то, чего от них ждали.

Лидеры Первой лиги выдали тайм огня! А один из голов — просто шедевр. Видео

На момент окончания 8-го тура это были первая и третья команда Мелбет Первой лиги. «Арсенал» и «Торпедо» фактически первыми в нынешнем сезоне разыграли первую строчку в турнирной таблице.

Если бы, описывая события первого тайма, мы хоть немного отошли от темы голов, то, вероятно, обзор этого матча растянулся бы на тысячи символов. Но ограничимся голами, которых в эти 45 минут вместилось четыре.

Всё началось с безумного удара Артёма Попова. Полузащитник получил передачу от Алана Цараева на левом фланге, слегка приблизился к линии штрафной и издали отправил мяч в дальний угол ворот Егора Бабурина. Вероятно, у вратаря был небольшой шанс слегка задеть мяч кончиками пальцев, но вряд ли это спасло бы «Торпедо» от гола.

Затем команды взяли передышку, устроив настоящую перестрелку с 34-й по 42-ю минуту матча. Сначала Боян Роганович перевёл мяч на правый край атаки, где его подхватил Владислав Галкин: нападающий покатил мяч в штрафную площадь, где Аршак Корян опередил защитника и в касание отправил мяч в ворота.

Однако радость «Торпедо» продлилась чуть больше четырёх минут. Передачу на фланге штрафной площади принял Артём Попов. Он упал, но сидя протолкнул мяч в направлении Сергея Ткачёва, который хладнокровно отправил мяч в ворота.

Но и победный для «Арсенала» счёт продержался недолго: Роганович с левого фланга навесил в сторону Сергея Бородина, а мяч в свои ворота срезал Алексей Бердников.

Второй тайм начался с обоюдных атак, команды играли фактически без центра поля, а преимущество во владении сохраняли хозяева. У них в дальнейшем и было больше атак. «Арсеналу» же пришлось обороняться практически весь тайм, и у «Торпедо» были хорошие шансы, чтобы выйти вперёд.

Моментов у автозаводцев действительно было больше, чем обе команды создали на двоих в первом тайме. Но феноменальная реализация, которую команды показывали до перерыва, полностью пропала.

«Торпедо» — «Арсенал» — 2:2 Фото: torpedo.ru

Один из самых интересных моментов второго тайма произошёл в концовке, когда Ишхан Гелоян влетел в Глеба Шевченко. Белорус пошёл выяснять отношения с обидчиком, но судьи, как и игроки, быстро успели остановить потенциальный конфликт. А спустя мгновения Гелоян, вышедший на поле в перерыве, был заменён. Совпадение или тренерский штаб «Арсенала» так оперативно обезопасил игрока, получившего жёлтую?

В любом случае забить команды так больше и не смогли. «Арсенал» вернул себе первое место, «Торпедо» осталось третьим.