Мбаппе усадили в запас! Но Франция и без него красиво наказала команду Тедеско. Видео

Лига наций радует встречами с топ-вывесками. На этот раз мы увидели ремейк матча плей-офф Евро-2024 Франция — Бельгия.

Несколько дней назад французы провалились на «Парк де Пренс» в матче с Италией. Хозяева забили уже на первой минуте, но в итоге проиграли — 1:3. Главный тренер французской сборной Дидье Дешам серьёзно изменил стартовый состав. Он сделал восемь перестановок — места в основе сохранили только Мик Меньян, Вильям Салиба и Н’Голо Канте. На скамейку присели даже такие неприкасаемые футболисты, как Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

А что Бельгия? В 1-м туре команде Доменико Тедеско пришлось играть с Израилем на нейтральном поле в Венгрии. Впрочем, это не помешало ей победить соперника — 3:1. Тедеско, судя по всему, остался доволен увиденным, поскольку сделал всего одно изменение в стартовом составе. Максим Де Кёйпер отправился в запас, а Зено Дебаст появился с первых минут.

Начало матча осталось за сборной Бельгии. Гости даже создали парочку полумоментов. Но Доди Лукебакио не пробил Меньяна с острого угла (было очень сложно), а потом Луа Опенда не успел на прострел всё того же Лукебакио. Французы на первых минутах играли пассивно. Кстати, сразу бросилось в глаза наличие свободных кресел на стадионе в Лионе. Казалось, такая вывеска должна вызывать повышенный зрительский интерес, но получилось иначе. Спасибо тем, кто поднял цены на билеты.

Франция обыграла Бельгию в матче Лиги наций Фото: Harry Langer/Getty Images

Немецкий арбитр Тобиас Штилер раздал первые жёлтые карточки уже на восьмой минуте. Опенда не поделил что-то с Лукой Динем в штрафной площади французов — оба получили по предупреждению. Вице-чемпионы мира внезапно вспомнили, что играют дома, и перехватили инициативу. Маттео Гендузи пробил точно в руки вратарю, а потом Коэн Кастельс в красивом прыжке потащил после удара Маркуса Тюрама.

Давление французов переросло в забитый мяч. Корявенький удар Усмана Дембеле стал немалой проблемой для Кастельса. Бельгийский вратарь с большим трудом отразил мяч перед собой, а там оказался Рандаль Коло Муани. Нападающему сборной Франции оставалось только не попасть в Ваута Фаса, который страховал голкипера на линии. Коло Муани частично справился с задачей. Он всё-таки заехал в Фаса, но мяч рикошетом от защитника влетел в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Французы в первом тайме владели мячом 43% времени, но нанесли 12 ударов (четыре — в створ). Бельгийцы пробили всего два раза (оба удара пришлись в створ).

Хозяева не думали останавливаться и после перерыва. Через 12 минут после возобновления матча гости снова доставали мяч из сетки. На этот раз всё сделал Дембеле. Сместился с фланга в центр после прохода и бахнул прямо под перекладину — 2:0. Всё это очень порадовало Мбаппе, который в это время находился в зоне разминки.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Дешам выпустил Мбаппе и Баркола в середине второго тайма. Килиану сразу передали капитанскую повязку, и он создал пару моментов. В первом случае гостей спас Кастельс, во втором француз пробил мимо створа. Ближе к концу игры вышел и Гризманн. Но хозяева доказали, что способны побеждать и без Килиана с Антуаном. Франция набрала первые очки в новом розыгрыше Лиги наций, а у команды Тедеско — первое поражение в турнире.