Черчесов напоролся на форварда покруче Холанда. Казахстан «вынесли» без шансов

В ноябре 2023-го Казахстан и Словения в последнем туре отборочного цикла решали, кто из них поедет на Евро. Победили вторые. А для первых взять реванш в Лиге наций, уже под руководством Станислава Черчесова, было делом чести. Получилось ли? Совсем нет.

Обе команды привыкли играть вторым номером. Но кому-то надо было забрать инициативу, и это сделали словенцы. Не зная про казахстанский прессинг, они постоянно катали мяч в центре поля и загружали его в чужую штрафную. Но Алип, Зайнутдинов и их партнёры были надёжнее Великой китайской стены. Жаль, только в дебюте матча.

Максимум, что получалось у Словении — дальний удар Шешко. На первых порах она владела мячом аж 76% времени. Но что толку, если конвертировать это во что-то опасное не получалось? Казахстанцы, впрочем, вообще ничего не создавали. Игра была крайне пресной.

23-я минута всё изменила. Холанд и Норвегия Казахстану не забили, а Шешко и Словения показали, как это нужно делать. Сперва Беньямин убежал от Малого, Алипа и Марочкина, красиво перебросив Шацкого. Шедевр индивидуального мастерства. А немного погодя «подъел» отскок от неловко сыгравшего вратаря — выстрел Стояновича он отбил прямо перед собой.

Беньямин Шешко Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Казахстанцы, конечно, пытались что-то предпринять. В перерыве Черчесов поменял Малого и Самородова на Касыма и Чеснокова. Потом — Астанова, Скворцова и Жаксылыкова — на Оразова, Быстрова и Аймбетова. Но для словенцев противостоять им было проще, чем золотому медалисту математической школы — решить уравнение через дискриминант.

Было бы круто отметить, как хорош Казахстан в атаке, как Облак отражает один удар за другим. Вот только такого не случилось. Разве что Зайнутдинов разок слегка размял Яна. Стремление — да. Моменты — нет. Ни одного стоящего. А там и Шешко хет-трик оформил, переиграв в верховой дуэли Марочкина. Плюс едва не забили Элшник с Дркушичем. Российскому тренеру предстоит много работы.

Черчесов говорил, что для сдерживания Холанда нужен АКМ. Для Шешко, видимо, необходим минимум танк. После двух туров у Норвегии и Словении по четыре очка, у Казахстана и Австрии — по одному.