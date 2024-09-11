Кого из тренеров РПЛ уволят следующим?

В РПЛ уже состоялись две тренерские перестановки. Сначала «Факел» уволил Игоря Черевченко и назначил на его место Дмитрия Пятибратова. А потом «Ахмат» пригласил Сергея Ташуева на пост, который освободил Магомед Адиев. В обоих случаях клубы РПЛ вернули своих бывших тренеров. А кто следующим потеряет работу?

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