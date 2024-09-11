Кого из тренеров РПЛ уволят следующим?

В РПЛ уже состоялись две тренерские перестановки. Сначала «Факел» уволил Игоря Черевченко и назначил на его место Дмитрия Пятибратова. А потом «Ахмат» пригласил Сергея Ташуева на пост, который освободил Магомед Адиев. В обоих случаях клубы РПЛ вернули своих бывших тренеров. А кто следующим потеряет работу?
Мы отобрали несколько кандидатов, а пользователи «Чемпионата» распределят их по местам в онлайн-режиме.
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Саша Илич («Пари НН»)
Перед стартом нового чемпионата многие называли Илича первым кандидатом на выход. Серб принял «Пари НН» в концовке прошлого сезона и с большим трудом сохранил команду в РПЛ. Нижегородцы регулярно проигрывали в чемпионате и скатились в зону стыков. А там хватило одной победы в Туле. На старте нового сезона дела у «Пари НН» складывались печально. Три поражения подряд во всех турнирах с общим счётом 3:11.
Казалось, ещё чуть-чуть — и Илича отправят домой. Вместо этого нижегородский клуб обыграл прямых конкурентов («Динамо» Мх и «Химки») и поднялся в первую половину таблицы. Правда, там он пробыл недолго. Перед международной паузой «Пари НН» потерпел пять поражений подряд. Почему Илича не уволили? Скорее всего, дело в статусе соперников. Всё-таки нижегородский клуб на этом отрезке дважды сыграл с «Краснодаром», по разу — с ЦСКА и «Зенитом». До следующего перерыва в РПЛ «Пари НН» сыграет с «Факелом», «Локомотивом», «Оренбургом» и «Акроном». Кажется, многое будет зависеть от этих встреч.
Дмитрий Пятибратов («Факел»)
Пятибратов вернулся в воронежский клуб в середине августа. Но с его приходом ситуация кардинально не изменилась. Да, «Факел» всё-таки одержал первую победу в сезоне, но проиграл четыре других матча (с учётом Кубка России). Сейчас команда располагается на последней строчке в таблице РПЛ. Более того, у неё серьёзные проблемы с атакой. Три забитых мяча по итогам семи туров — худший результат в лиге наряду с махачкалинским «Динамо». Если «Факел» продолжит в том же ключе, не исключено, что руководство клуба снова прибегнет к радикальным мерам. Хотя необходимо держать в уме скромный бюджет и далеко не самый сильный состав.
Франк Артига («Химки»)
В межсезонье подмосковный клуб провёл интересную трансферную кампанию. Состав команды пополнили футболисты с богатым опытом игры в РПЛ (Антон Заболотный, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов, Денис Глушаков, Зелимхан Бакаев). Помимо этого, «Химки» взяли несколько легионеров (Лукас Вера, Дани Фернандес, Ориньо, Эдгардо Фаринья, Диего Луна). Всё это сделано для того, чтобы сохранить место в РПЛ. Но пока «Химки» находятся в опасной близости от зоны стыковых матчей, по итогам семи туров одержав всего одну победу. После международной паузы команда сыграет с «Акроном», «Оренбургом», «Крыльями Советов». Получится собрать как можно больше очков? Или Артига скоро покинет свой пост?
Игорь Осинькин («Крылья Советов»)
Самарская команда проиграла 8 из 10 официальных матчей в нынешнем сезоне. Как вам такое? Вряд ли «Крылья» сильно расстроятся вылету из Кубка России, но пять поражений в семи матчах РПЛ — такой себе результат. Правда, в трёх случаях соперниками волжан были топ-клубы («Зенит», «Спартак» и «Динамо»). При этом «Крылья» активно работают на рынке. Состав команды уже пополнили Игорь Дмитриев, Иван Олейников, Доминик Ороз, Томас Гальдамес и Иван Сергеев.
У «Крыльев» большие проблемы с атакой. Команда забивает меньше одного мяча в среднем за матч в РПЛ (шесть голов в семи турах). Три из них пришлись на домашнюю игру с «Пари НН» (3:1). Возможно, возвращение Сергеева изменит ситуацию в лучшую сторону. Сразу после паузы «Крылья» дважды сыграют на выезде. Сначала они приедут в Казань, а потом — в Грозный. После этого команда Осинькина сыграет дома с «Химками», а потом — на выезде с «Локомотивом». Сохранит ли тренер свой пост к следующей паузе в чемпионате?
Кто-то другой
Вряд ли Сергей Ташуев рискует остаться без работы в ближайшее время. Всё-таки он совсем недавно вернулся в Грозный. Но не исключено, что на перестановки решится кто-то из клубов из верхней половины таблицы. Может быть, «Рубин»? ЦСКА? Или московское «Динамо»? Пишите свои варианты в комментариях.
Хасанби Биджиев («Динамо» Мх)
У махачкалинского клуба достаточно скромные возможности, поэтому эту команды сразу записали в число главных аутсайдеров чемпионата России. Однако «Динамо» ушло на перерыв, занимая девятое место в таблице. Помимо этого, клуб из Дагестана одержал две победы на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Хорошие показатели для команды с ограниченными ресурсами. Правда, смущает количество голов «Динамо» в РПЛ (3). Кажется, пока Биджиев может чувствовать себя спокойно, но отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего два очка. Совсем скоро «Динамо» проведёт матчи со «Спартаком», «Ростовом», московским «Динамо» и ЦСКА. При таком календаре клуб из Дагестана рискует упасть на одно из последних мест в таблице.
Давид Деограсия («Оренбург»)
«Оренбург» впечатлил всех в 1-м туре РПЛ. Тогда команда Деограсии разобрала «Спартак» (2:0), а потом что-то пошло не так. С того момента «Оренбург» забыл, что такое побеждать. Серия уже растянулась на девять матчей во всех турнирах. Да, «Оренбург» находится за пределами зоны вылета, но его задел совсем крошечный (одно очко). При таком раскладе позиции тренера не выглядят прочными. К тому же «Оренбург» пока что набирает очки в РПЛ только дома, а в гостях проиграл три матча из трёх. Впереди — встречи с соперниками разного уровня. Тут и «Зенит» с «Локомотивом», и «Химки» с «Пари НН».
Заур Тедеев («Акрон»)
Тедеев вывел клуб в элитный дивизион российского футбола. Но там «Акрону» приходится нелегко. Сейчас тольяттинская команда находится в зоне стыковых матчей, а очки даются ей с большим трудом. «Акрон» не побеждает в РПЛ полтора месяца — пока он справился только с проблемным «Факелом». В первых четырёх турах новичок РПЛ забил шесть мячей, а в следующих трёх — всего один. С другой стороны, «Акрон» неплохо смотрится в Кубке России. Там он, к примеру, обыграл «Зенит». Но понятно, что основная цель команды — сохранить место в РПЛ.