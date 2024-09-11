Мощный финиш летнего окна у «Рубина»! Берут воспитанника «Баварии» и хорватского таланта

«Рубин» до последнего затянул с трансферами в летнее окно, подписав за три месяца, помимо российских голкиперов Артура Нигматуллина («Пари НН») и Евгения Ставера («Енисей»), только одного полевого игрока — Александра Юкича из «Сочи». Но команде требовалось усиление состава, о чём неоднократно говорил главный тренер Рашид Рахимов.

Перед закрытием летнего окна казанский клуб наконец «выстрелил» на трансферном рынке Европы — «Рубин» берёт сразу двух новичков. Кто такие Велдин Ходжа и Марвин Чуни? Знакомимся с новыми легионерами РПЛ.

Велдин Ходжа: талант из молодёжной сборной Хорватии

21-летний Ходжа — центральный полузащитник хорватской «Риеки». Стало известно, что «Рубин» выкупает его за € 2 млн и подпишет контракт до лета 2028 года. Велдин — воспитанник клуба из Риеки, а Transfermarkt оценивает его даже дороже (в € 3,5 млн).

Прежде чем заиграть в главной команде «Риеки», Ходжа дважды уходил в аренду — в «Ориент 1919» и «Хрватски Драговоляц». Однако ещё до первой аренды Велдин дебютировал за основу родного клуба в возрасте 17 лет и даже забил гол в своём первом матче Кубка Хорватии. Вернувшись в «Риеку» более зрелым футболистом, полузащитник закрепился в стартовом составе с сезона-2022/2023. Сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал три голевые передачи. В своей последней игре за команду в начале сентября он положил мяч в ворота гранда хорватского футбола — «Динамо» из Загреба — и спас «Риеку» от поражения. Можно сказать, прощание вышло красивым.

Велдин Ходжа Фото: ANP via Getty Images

После пяти туров нового сезона «Риека» занимает второе место в чемпионате Хорватии. У Ходжи 2+0 в пяти матчах. В среднем за 90 минут игры Велдин выполняет 21 передачу, в том числе 5,8 паса на чужой трети и 0,6 — под удар. Полузащитник наносит 2,1 удара (в створ — 0,6), совершает 0,6 обводки, делает 1,8 отбора и 1,2 перехвата. Выигрывает 45% единоборств и зарабатывает на себе 1,8 фола.

Когда в марте этого года Ходжа оформил хет-трик в матче чемпионата Хорватии с «Осиеком», главный тренер «Риеки» Желько Сопич признался:

«Я давно не видел того, что сделал Ходжа! Не помню, когда в последний раз полузащитник забивал три гола. Честь и хвала Ходже. Если я говорю ему, что он не будет играть, Велдин просто отвечает: «Ты босс». И тренируется ещё усерднее. Он будет вознаграждён за свой позитивный настрой. Сегодня заменил его, чтобы он получил овации трибун».

Ходжа наверняка привлёк внимание скаутов «Рубина» благодаря выступлениям за молодёжную сборную Хорватии. За национальную команду U21 он сыграл уже 20 матчей и набрал 2+2. Поучаствовал в молодёжном Евро-2023, где «шашечные» не сумели выйти из группы, выводил сборную на поле с капитанской повязкой. Молодые хорватские сборники — это, как правило, знак качества. Казанский клуб сделал интересное приобретение на будущее, но, конечно, Рахимов рассчитывает на Велдина уже сейчас.

Марвин Чуни: воспитанник «Баварии», едет из Италии

Нападающий Чуни — албанец, родившийся в Германии. Он, между прочим, воспитанник «Баварии», однако «Рубин» покупает Марвина у итальянского «Фрозиноне». Сообщалось, что сумма сделки составит € 2 млн, а Transfermarkt оценивает этого 23-летнего игрока всего в € 900 тыс.

Чуни находился в системе «Баварии» до лета 2023 года. Трижды уходил в аренду в другие немецкие клубы низших дивизионов — «Зонненхоф», «Падерборн» и «Саарбюккен». В Первой Бундеслиге не поиграл. Выступал за молодёжку «Баварии», и до главной команды (хотя бы до попадания в заявку) не дотянул. Хотя Марвин — достаточно универсальный форвард, он при росте 188 см может действовать как вингер и исполнять функции второго нападающего.

Марвин Чуни Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Поняв, что попадание в сборную Германии ему вряд ли светит, Чуни ещё в 2019 году принял предложение играть за юношеские команды Албании. А в 2023-м дебютировал в первой сборной Албании в товарищеской встрече с Болгарией (2:0). Провёл на поле около 40 минут, результативных действий не совершил. Пока это единственный матч Марвина в составе национальной команды, на Евро-2024 его не взяли.

Летом 2023-го «Фрозиноне», поднявшийся из Серии В в Серию А, подписал Чуни как свободного агента. «Бавария» отпустила своего воспитанника бесплатно, оставив себе процент от перепродажи игрока. Так что часть денег, которые будут получены от «Рубина», итальянский клуб отдаст немецкому.

В Серии А, в отличие от Бундеслиги, Чуни поиграл. В прошлом сезоне чемпионата Италии принял участие в 22 матчах, но в стартовый состав «Фрозиноне» попал только шесть раз. Провёл на поле в сумме приблизительно 540 минут (по сути, шесть полных матчей), забил лишь один гол «Эмполи» и заработал пенальти в ворота «Болоньи». Несколько туров пропустил из-за травмы.

В среднем за 90 минут игры в Серии А Чуни наносил 1,6 удара (в створ — 0,3), делал 12,8 точной передачи, в том числе 5,1 паса на чужой трети и 0,9 — под удар. Албанец совершал 0,5 обводки, выигрывал всего 36% единоборств и зарабатывал на себе 1,9 фола. В общем, ничего особенного в статистике нападающего не было.

«Фрозиноне» снова вылетел в Серию В, поэтому Чуни захотел уйти из команды, чтобы играть на более высоком уровне. Эту возможность Марвин получит в РПЛ. До своего трансфера в «Рубин» албанец в новом сезоне провёл четыре матча в Серии В и Кубке Италии, забил гол «Специи».

Работавший с Чуни в итальянской команде тренер Эусебио Ди Франческо достаточно высоко оценивал перспективы нападающего:

«Он должен быть увереннее перед воротами, но это форвард, который двигается вперёд, и это именно тот игрок, который нужен нашей команде. Я доволен тем, какое влияние он оказывает. Не забывайте, откуда он. У Чуни большой потенциал, и вы его увидите».

Тренеры «Баварии» и «Фрозиноне» не раскрыли Чуни. Возможно, Рахимов сумеет это сделать в «Рубине», как смог в истории с другим албанским форвардом — Мирлиндом Даку.