«Зенит» рано называть чемпионом. Несколько факторов — против команды

Прошлый сезон показал: все разговоры о гегемонии «Зенита» созданы для провокации хейта и злобных комментариев. В реальности гегемония очень условная, даже несмотря на большую стоимость футболистов. Перед 30-м туром в Петербурге, кажется, смирились, что титул уже не у сине-бело-голубых. И шестикратными им не стать. Но потом – тот самый матч в Краснодаре, где «Динамо» проиграло. И титул вновь отмечали там, где к этому так привыкли.

Да, летом «Зенит» учёл ошибки прошлого сезона, сильно разбавил состав и круто стартовал. Но что мы увидели перед паузой на матчи сборных? Не особо выразительная игра с «Химками» (1:1), где спасти ничью удалось только на последних минутах. Потом неудачный матч со «Спартаком» (0:0), в котором зенитовского футбола было минут 20. И поражение от «Акрона» в Кубке (1:1, 4:5 пен.). Серия, которая не особо свойственна гегемонам. Сергей Семак объяснял это просто – функциональным спадом. И одновременно ожидал трансферов: любопытно, что именно в этот период в команду пришли Лусиано Гонду и Александр Соболев. Как только начинаются проблемы с голами, решать их надо радикально.

Правда и в том, что «Зенит» на протяжении всех сезонов с Семаком сталкивается с одним и тем же: команде сложно быть стабильной на протяжении 30 туров. И примерно на двух-трёх отрезках сезона она проваливается. В прошлом это был ноябрь-декабрь, когда пришла серия из нескольких поражений. А потом — весна, когда ничего не летело в ворота. Понятно, что это скорее дело конкретного случая. И вряд ли в этом стоит искать закономерность. Однако тренерский штаб до сих пор не придумал, как побороть эту проблему. Разве что трансферами. Нынешняя скамейка «Зенита» и правда космос по сравнению с прошлогодней.

Травмы лидеров – история, на которую невозможно повлиять. Мы понимаем, что у нынешнего «Зенита» есть 13-14 очень качественных футболистов. Но при этом повреждение даже у одного лидера нарушает структурный баланс. Вспомним, как в этом сезоне вылетел Вендел. Да, полузащитник пропустил всего две недели. Но было видно, как же некомфортного петербуржцам без своего самого дорогого игрока.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потом сломался Максим Глушенков: что команда показала впереди в матче с «Химками» и «Спартаком»? Кроме ударов Александра Ерохина, даже и вспомнить нечего.

То есть игра и результат действующих чемпионов по-прежнему зависят от настроения и формы нескольких ключевых игроков. А когда их нет на поле, мы получаем матч с «Акроном», когда серию пенальти выигрывает бывший вратарь команды Александр Васютин.

Клуб сделал очень много, чтобы обеспечить лидерам хорошее настроение. Те же Вендел и Клаудиньо подписали новые контракты с понятной целью: в год столетия вы не должны даже задумываться об уходе. Максимальная концентрация на результате. А дальше уже поговорим. Полагаю, сумма в новых соглашениях достаточно мотивирует бразильцев сосредоточиться именно на футболе.

Ещё один интересный момент – как тренерский штаб будет держать раздевалку. Понятно, что у Семака в этом большой опыт. Если удалось избежать публичных скандалов при наличии там Ярослава Ракицкого, Магомеда Оздоева и Артёма Дзюбы, то почему что-то должно сломаться сейчас? Хотя харизматичных мужчин после прихода Соболева прибавилось. Понравится ли Александру и будет ли он молчать, если основным нападающим сейчас станет Лусиано? Корректность, вероятно, не самая сильная черта его характера.

Александр Соболев Фото: fc-zenit.ru

Есть ещё и Глушенков, который здорово начал чемпионат. А что, если и он присядет на скамейку с такой статистикой? Понятно, что всё это только теория. Но сложно спорить и с тем, что в Петербурге сейчас мощная банда россиян, которой не было в последние годы.

Так что очень рано везти чемпионский кубок на «Газпром Арену». Понятно, что это всё равно самый вероятный сценарий, но всякое возможно. Посмотрите, как на конкретных отрезках хороши «Локомотив», «Краснодар» или «Спартак». Разница лишь в том, что у «Зенита» таковых всё время чуть больше.