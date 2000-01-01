7 лучших футболистов по «гол+пас» в сборных
Пока идёт перерыв на матчи сборных, мы подсчитали, кто из футболистов больше всех отличился за свои национальные команды. Вот топ-7 лучших по системе «гол+пас» за последние 5 лет.
7-е место — Ромелу Лукаку
На счету нападающего сборной Бельгии 38 матчей, 37 голов и девять ассистов.
6-е место — Мемфис Депай
Форвард сборной Нидерландов набрал 48 очков по системе «гол+пас» (30+18). С сентября 2019 года он провёл 50 матчей за национальную команду.
5-е место — Акрам Афиф
Вингер сборной Катара за пять лет забил 25 голов и сделал 24 ассиста в 56 матчах.
4-е место — Криштиану Роналду
Форвард сборной Португалии набрал 52 очка по системе «гол+пас» (44 + 8). С сентября 2019 года он провёл 56 матчей за национальную команду.
3-е место — Лионель Месси
Нападающий сборной Аргентины за пять лет забил 41 мяч и сделал 15 голевых пасов в 51 матче.
2-е место — Гарри Кейн
На счету форварда сборной Англии 60 матчей, 44 гола и 13 ассистов.
1-е место — Килиан Мбаппе
Нападающий сборной Франции набрал 59 очков по системе «гол+пас» (35 + 24). С сентября 2019 года он провёл 52 матча за национальную команду.
7 лучших футболистов по системе «гол+пас» в сборных за 5 лет
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