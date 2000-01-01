7 лучших футболистов по системе «гол+пас» в сборных за 5 лет

7 лучших футболистов по «гол+пас» в сборных

Пока идёт перерыв на матчи сборных, мы подсчитали, кто из футболистов больше всех отличился за свои национальные команды. Вот топ-7 лучших по системе «гол+пас» за последние 5 лет.