«Весной проскакивали мысли: «Это я глупый или что?» Саша Илич, каким вы его не знали

За четыре месяца практики в России у тренера «Пари НН» Саши Илича сложилась репутация достаточного закрытого и не слишком общительного человека. Что ни флеш-интервью — предельная собранность, скрещённые на груди руки и сухие, лаконичные ответы. Корреспондент «Чемпионата» открыл для себя другого Илича — достаточно ироничного и коммуникабельного.

Многие наши тренеры, подверженные суевериям, и за сутки до игры не пустили бы журналиста в святая святых — на базу команды. Илич согласился встретиться утром в день матча с «Зенитом». И обстоятельно, не на отвали, ответил на все вопросы. Например, впервые за время работы в Нижнем подробно рассказал о своём игровом прошлом (оно у Саши очень крутое!) и многочисленных пересечениях с российскими командами. Разумеется, проблемное настоящее тренера и его команды мы тоже обсудили.

Из интервью вы узнаете:

Как Илич играл против России и «Спартака» и почему пропустил оба матча с ЦСКА

— Свой последний матч за сборную Югославии вы сыграли в мае 2002-го против России в Москве. Что запомнилось?

— Совсем немного. Товарищеская игра. У России в то время была сильная сборная. Хорошо помню Карпина, Мостового, с которым выступал в Виго. Против Онопко я потом ещё играл в матчах «Сельты» с «Овьедо». Отличный футболист. Если назовёте мне ещё имена игроков той команды, я всех вспомню.

— Про то поколение сборной России говорили как про самое талантливое. Согласитесь с такой оценкой?

— Конечно, это одно из лучших поколений. У России всегда была сильная сборная. Во времена СССР она котировалась ещё выше, но в этой плеяде тоже были великолепные футболисты — Мостовой, Аленичев, Карпин, Титов.

— Оба матча с ЦСКА в 2005 году вы пропустили из-за дисквалификации. Могли предположить, что «Партизан» уступил будущему обладателю Кубка УЕФА?

— Тот ЦСКА был великолепен. Игроки — шикарные. Один Вагнер Лав чего стоит! Помню Березуцких, Акинфеева. А я получил красную карточку в матче с «Днепром» и пропустил обе встречи с ЦСКА. Дома мы сыграли вничью, а в Москве проиграли 0:2. ЦСКА был классной командой, фаворитом в нашей паре, но я и подумать не мог, что они возьмут Кубок УЕФА.

— Вагнер Лав реально был топ?

— Как раз его я больше всех и запомнил. И Карвальо ещё. Вагнер Лав — очень быстрый, шустрый нападающий. Карвальо — тоже великолепный мастер. Но тот ЦСКА и в командном отношении был силён.

Илич в игре за «Партизан» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

— А игры со «Спартаком» в 1999-м отпечатались в памяти?

— Это была квалификация Лиги чемпионов. И мне, и всему «Партизану» пришлось тяжело в Москве. Спартаковцы играли очень быстро. Они выиграли 2:0, но могли и крупнее. Помню Титова, Ширко — невероятные игроки. Титов всё время играл в одно-два касания. Вроде бы так просто, но как эффективно! Тихонов тоже запомнился. Недавно виделись с ним на товарищеском матче «Пари НН» — «Енисей».

— Как изменилась Москва за четверть века?

— Игроком ты видишь только аэропорт, отель и стадион. На осмотр достопримечательностей времени не остаётся. Но я был в Москве несколько раз позже и каждый раз замечал изменения. Это один из красивейших городов в мире. И с каждым годом он растёт, развивается.

— Титова в своё время «Спартак» не пустил в «Баварию». По-вашему, потянул бы Егор такой уровень?

— «Спартак» конца 1990-х доходил до полуфинала Кубка УЕФА, и Титов в той команде был на ведущих ролях. Я не слышал про историю с «Баварией», но считаю, что он обладал всеми необходимыми качествами для игры на таком уровне.

— А вас никогда не звали поиграть в Россию?

— В «Партизан» поступали какие-то предложения из России, но руководство решило меня не отпускать. Это футбол. Позже появились «Галатасарай», другие клубы.

Какими были возрастной Мостовой и юный Месси

— В «Сельте» вы на полгода воссоединились с Мостовым. Сдружились как славяне?

— «Сельта» была моим первым заграничным клубом. Я провёл там четыре месяца с крутыми игроками. Мостовой — один из них. К сожалению, мы вылетели во второй дивизион. Мостовой уже был в возрасте, но хорошо играл. В повседневной жизни мы тоже пересекались, однако я больше общался с земляками — тренером Радомиром Античем и нападающим Саво Милошевичем.

— Чувствовалось, что Александр — идол, «царь» Виго?

— Когда они с Карпиным играли в Виго, это была одна из лучших команд в истории «Сельты».

— Знаете, что теперь он известный эксперт?

— Я не читаю комментарии. Но если ему это нравится, только рад за него.

— А вы в курсе, какой след оставил в России ваш приятель Милошевич?

— Конечно! Саво был великолепным футболистом, поиграл в классных командах и много сделал для сербского футбола. Знаю, что конце карьеры он играл в Казани и забил «золотой» гол «Рубина».

Саво Милошевич Фото: РИА Новости

— А вы заканчивали играть там же, где и начинали. «Партизан» — главный клуб жизни?

— Я играл там с юношеского возраста и, наверное, лет 15 в сумме в основе. В моём сердце это особенная команда. В Сербии есть два больших клуба — «Црвена Звезда» и «Партизан».

— Какое противостояние в РПЛ сопоставимо с белградским дерби?

— Я не знаю досконально историю российского футбола, но здесь достаточно много больших клубов. В моём представлении матчи ЦСКА — «Спартак» ближе всего по накалу и принципиальности к дерби Белграда. Но это только мои ощущения. Возможно, «Локомотив» сюда тоже можно отнести.

— Вы рекордсмен клуба по сыгранным матчам (874). Чувствуете себя легендой «Партизана»?

— Если говорить о цифрах, то да, я сыграл больше всех матчей за клуб. Голов тоже забил немало. Мы взяли 11 трофеев, и я ими очень горжусь. Если отталкиваться от статистики, то да, я легенда. Если же сравнивать с другими игроками, я не в топе. Думаю, даже в 15 лучших не вхожу.

— Да ладно! А кто же тогда входит?

— Для меня лучший игрок «Партизана» всех времён — Момчило Вукотич. Он ушёл от нас три года назад. Потом — Педя Миятович, который после блистал в мадридском «Реале» и забивал в финале Лиги чемпионов. Из нового поколения назову Влаховича, Живковича, Лукича, Павловича. Много воспитанников «Партизана» играло в топовых клубах — «Реале», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед». Это только игроки, которых вы знаете. Если же перечислять всех легенд клуба с момента его основания, мы только завтра закончим интервью.

— А вас в Белграде часто узнают?

— Да, я не родился там, но с девяти лет живу в Белграде. После 15 лет выступлений в первой команде нормально, когда тебя узнают на улице.

— Топ-3 великих футболистов, против кого вы играли?

— Когда я был в «Партизане», мы соперничали в Лиге чемпионов с «галактикос» из «Реала» — Зиданом, Роберто Карлосом, Бекхэмом. В Испании я играл против Месси и Роналдиньо. Несколько раз выходил против «Баварии», «Интера». Лично мне тяжелее всего было с Месси. Если составить топ-3, это будут Месси, Зидан и Роналдиньо.

— Как за эти 20 лет менялся Месси?

— Он был рождён, чтобы быть лучшим в мире. Всё, что Месси делает на поле, просто гениально. Для меня он один из лучших футболистов в истории.

Почему бесполезно копировать Гвардиолу или Анчелотти

— Среди ваших тренеров тоже хватает великих людей: Антич, Маттеус, Геретс, Трапаттони, Грант. В сборной — Савичевич, Клементе. Перед кем испытывали пиетет?

— Вы правы, у меня было много замечательных, даже великих тренеров. Но игроком я всегда выделял две фамилии: Радакович и Тумбакович. Эти люди сделали меня футболистом. У Милоша Радаковича я начинал совсем юным, а Любиша Тумбакович взял меня в основную команду «Партизана». У него я отыграл пять-семь лет. Став тренером, я вспоминаю и стараюсь повторять какие-то вещи, которые делали мои учителя.

— Как легендарный Трапаттони строил отношения в коллективе?

— Трапаттони — великий. Он был моим тренером в «Ред Булл Зальцбург». Ему было уже больше 70 лет, за плечами — работа в «Баварии», «Ювентусе», «Интере», сборной Италии. Но при этом Джованни оставался очень простым и весёлым человеком.

Джованни Трапаттони (справа) Фото: Christian Hofer/Getty Images

— Чьи взгляды на жизнь и на футбол созвучны вашим?

— Каждый тренер в мире хотел бы быть как Гвардиола, Клопп или Анчелотти. Но это невозможно. Если у вас есть такая команда, как «Реал» Мадрид или «Ман Сити», вы можете играть так же. Но я не могу копировать манеру игры «Сити», не имея таких исполнителей. Действующим игроком я был и в больших командах, которые боролись за титулы, и в клубах, боровшихся за выживание. Поверьте, это совершенно разные виды футбола. Если вы спросите меня, как я хочу играть, я скажу: как Гвардиола, в тики-таку. Но это невозможно. Для этого нужны такие футболисты, какие есть у него.

— Вы поиграли у Николича. Какой Марко тренер, требовательный?

— С Николичем я взял свой последний титул в «Партизане». Марко — отличный человек и тренер. Мы очень близки с ним и всем его штабом. Также он принёс много пользы российскому футболу — взял Кубок с «Локомотивом», вывел команду в Лигу чемпионов. Думаю, и с ЦСКА он будет бороться за первое место в Премьер-Лиге. О нём и его работе у меня только наилучшие воспоминания.

— «Партизан» и ЦСКА — ещё и братские клубы.

— Да, они исторически очень близки. Мне нравится, что у моего родного клуба есть побратим в России. Это нормальные вещи.

— Соперничать с Николичем в тренерском качестве — необычные ощущения?

— Возможно, поначалу это было немного странно, ведь он был моим тренером в «Партизане». А с другой — мы же ровесники. Он рано закончил играть и уже в 25-27 лет начал тренировать. Я, наоборот, доиграл до 42. Возникла забавная ситуация, когда футболист даже немного старше главного тренера. Но между нами не было ни барьеров, ни разногласий. Он прекрасный тренер, и я его очень уважаю. Если мне требуется какая-то помощь, всегда могу обратиться к Марко, как и он ко мне.

— Что полезного как тренер почерпнули в Болгарии, Греции?

— На мой взгляд, тренеры, особенно молодые, должны получать разный опыт. В этом смысле обе поездки были полезными. Я провёл год в софийском ЦСКА, одном из лучших клубов Болгарии. Мы до последнего момента боролись за чемпионство, но упустили золото из-за одного пенальти. Тем не менее это был хороший опыт. Греческий «Атромитос», наоборот, принял на дне таблицы. Но и в Афинах я провёл семь прекрасных месяцев в неповторимой семейной атмосфере. А потом поступило предложение от «Пари НН», и я согласился приехать сюда со своей командой, чтобы попробовать спасти этот клуб. Мы это сделали, чему я очень рад. Новый сезон — новые вызовы. Не знаю, что случится в будущем, но такова судьба тренера.

Саша Илич Фото: ФК «Пари НН»

— Весна 2024 года — самый тяжёлый период в вашей карьере?

— В тренерской — да. Я впервые столкнулся с такими проблемами. Это было невероятно тяжело и для меня, и для моего штаба. Мы приехали в начале мая и провели очень много времени в этих комнатах на базе, пытаясь найти решения проблем. У нас было всего четыре матча, а затем ещё стыки. Но я счастлив, что всё закончилось хорошо и мы остались в лиге. Как я уже сказал, для меня это новый опыт, и каждый новый клуб мне его даёт. Не думаю, что теперь я лучший тренер, но точно гораздо более опытный.

— Ожидали, что будет настолько тяжело?

— Трудности — это нормально. Всё-таки «Пари НН» объективно не топ-клуб. Однако мы боролись и старались становиться лучше день за днём, шаг за шагом. Сейчас уже показываем гораздо лучшие результаты, чем весной. Мы сыграли несколько очень хороших матчей. Не смотрите на очки: они обязательно придут, если команда продолжит играть так же. Мы с тренерским штабом прилагаем для этого все усилия.

— Не слишком рискованно для репутации было принимать команду, стоявшую на вылет?

— Да, мы понимали, что есть риск вылета во второй дивизион. Но мне нравятся вызовы. Когда меня позвали в «Атромитос», они лежали на дне. Мы попробовали. Это футбольная жизнь: ты никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Я не топ-тренер, который может выбирать, кого он хочет тренировать. Моя работа зависит от предложений: иногда они хорошие, иногда похуже. Это моя жизнь и моё видение тренерской профессии.

Конечно, ты рискуешь, принимая команду внизу таблицы. Намного проще сидеть дома на диване и рассказывать, какой ты крутой тренер. Я больше 25 лет был футболистом, доиграл до 42 и сразу перешёл на тренерскую работу. Для меня очень важно работать постоянно и учиться каждый день и у всех.

А провалы бывают даже у топ-тренеров. Яркий пример — Раньери. В 2017 году он взял титул с «Лестером» в АПЛ, а через полгода был уволен. Никто же не скажет, что Раньери стал плохим тренером, он один из лучших в истории. Но такое случается, это жизнь.

— В каком моральном состоянии вы нашли команду в мае 2024-го?

— Естественно, в подавленном. Команда проиграла шесть матчей подряд, затем взяла одно очко со «Спартаком» и дважды пропустила по шесть мячей. Вы не можете поменять в клубе 20 игроков, но можете сменить тренера. В конце концов всё хорошо закончилось. С основной задачей — остаться в лиге — мы справились. Сейчас уже ситуация гораздо проще, чем раньше.

— Ни разу не возникало позыва всё бросить и уехать?

— Конечно, иногда проскакивали мысли: «Это я глупый или что? Почему так происходит?» Но я не такой человек, чтобы бросить всё на полпути. Я приехал в Нижний, заведомо зная, в каком положении находится команда. Для меня это был вызов. Может, я недооценил, насколько будет тяжело, но мне нравятся испытания. Мы боролись, и удача нас вознаградила.

Теперь тёмный период в прошлом. Я смотрю только в будущее и каждый день выкладываю дорожку к успеху маленькими шажками. Это мой подход. По многолетнему опыту футболиста знаю: вы можете играть невероятно и проиграть. А можете взять три очка при невзрачной игре, как мы недавно в Махачкале. Если мы продолжим играть так, как против махачкалинцев, то вряд ли сможем на что-то рассчитывать. Нам нужно ориентироваться на футбол, показанный против «Рубина», местами против «Краснодара», и тогда победы придут.

Николай Калинский Фото: PARI

— Гендиректор клуба говорит, что руководство никогда не подвергало сомнению ваши позиции. Вы ощущали поддержку сверху?

— Я футбольный человек и всё понимаю: есть люди сверху, которые решают твоё будущее. Если результаты хорошие — тебя не уволят. Если же результат плохой, первым вылетает тренер. Я знаю одно: вместе с моими людьми мы выкладываемся по максимуму. Иногда этого достаточно, иногда — нет.

Где теперь Ивич и в чём крутость Станковича

— Команда уже полностью поняла и приняла ваши требования?

— Реальный футбол — это не Sony PlayStation. Ты не можешь расставить игроков, как хочется, и управлять ими джойстиком. Футбол — это в том числе про эмоции, про моменты. И про класс исполнителей тоже. Например, Барко достаточно дать мяч, а дальше он разберется. Мы учимся каждый день. Каким-то игрокам легко принять новые установки, а кому-то нужно время. Может быть, следующий тренер придёт и скажет: «Всё, что делал Саша до меня — дерьмо». Но я уверен, что каждый тренер и игрок «Пари НН» отдаётся на свой максимум. Когда-то это хорошо получается, когда-то — не очень. Футбольная жизнь — она такая. Это не компьютер, здесь невозможно всё запрограммировать.

— Какой футбол вы хотите привить «Пари НН»?

— Тот, который позволит нам выигрывать каждый матч 6:0 (смеётся). Тогда я буду спокойно сидеть на скамейке, попивая водичку. А если серьёзно, футбол сегодня — это бизнес. Если у вас есть деньги, вы покупаете Мбаппе. С двумя-тремя Мбаппе вы выиграете Премьер-Лигу вне зависимости от того, кто будет тренером.

— Этим летом в «Пари НН» 10 человек пришли и почти столько же ушли — почему так много?

— Если что-то идёт не так, нужно что-то менять. Я понимаю, что каждой команде нужно время на формирование. Но клуб зависит от результатов. В этом году мы лучше, чем были год назад. Это нормально в футболе, когда 10 человек уходят, 10 приходят. Конечно, мне было бы легче, если бы в каждое трансферное окно добавлялось по два-три человека. Тогда через два года у тебя будет команда, которую ты хочешь видеть. Но сегодня это невозможно нигде. Может быть, 20 лет назад такое постоянство было, сейчас — нет. Я знаю, что в «Спартаке» Титов, Тихонов, Ширко играли по пять и больше лет вместе. Покажите мне сейчас команду, в которой 8 из 11 футболистов играют вместе пятилетку. Сегодня футбол — это бизнес. Здесь крутятся большие деньги, и всё меняется быстро. Я помню «Спартак» трёхлетней давности — сейчас это совершенно другая команда.

— Ваши ожидания от российского футбола совпали с реальностью?

— Понятно, что многие топ-игроки не едут в Россию из-за сложившейся ситуации. Почти не осталось звёзд класса Халка, Малкома, Ивановича, Лазовича. Конечно, уровень лиги от этого снижается.

— Но он всё равно ощутимо выше, чем в Сербии?

— 100%. Я давно слежу за российским футболом, ещё с тех пор, как многие мои друзья играли здесь. Хорошо помню победу «Зенита» в Кубке УЕФА. Так вот, по инфраструктуре и уровню РПЛ как 20 лет назад превосходила чемпионат Сербии, так превосходит и сейчас. Это нормально: Россия — намного больше. А благодаря чемпионату мира у всех клубов РПЛ появились новые стадионы, отличные условия для тренировок. Всё это влияет на уровень лиги. Не знаю, каким был «Зенит» 10 лет назад, но сейчас это невероятно сильная команда.

— С таким «Зенитом» реально бороться?

— Если вы хотите сравнить «Зенит» с «Пари НН», то между нами огромная разница. Да, иногда небольшие клубы обыгрывают грандов, но это скорее удача. Да, сейчас «Зенит» постоянно берёт чемпионства и остаётся фаворитом, однако достаточно много команд близки к нему по классу. «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» — вот уже пять претендентов на титул с учётом «Зенита». Будет очень интересно понаблюдать за их борьбой.

Ещё будучи в Греции, я часто общался с моим близким другом Владимиром Ивичем и смотрел игры «Краснодара». Он проделал невероятную работу с командой и был близок к чемпионству. Ивич доказал, что бороться с «Зенитом» реально.

— Почему же его уволили?

— Да, это выглядело удивительно. «Краснодар» при Ивиче был отличной командой, а Владо знали в российском футболе как прекрасного тренера. Но клуб так решил. Имеем то, что имеем.

— Где теперь Владимир?

— Дома, наслаждается отдыхом в кругу семьи. Знаю, что ему поступает много предложений, но он не спешит принимать решение.

— Чем для себя объясняете популярность сербских тренеров в России?

— Я бы не сказал, что дело в популярности. Например, Деян Станкович перед «Спартаком» выиграл два титула с «Црвеной Звездой» и чемпионат Венгрии с «Ференцварошем». Он был большим игроком и стал таким же тренером. Теперь Деян делает хорошие вещи в Москве. Николич отлично потрудился в «Локо». Они заслужили право находиться здесь своими успехами. Ещё раньше в России продуктивно работали Муслин, Божович. Что ещё сказать? Может быть, играет свою роль и близость наших народов.

— Со Станковичем можете назвать себя приятелями?

— Конечно. Мы знакомы больше 30 лет — с тех пор, как юношами соперничали в составах «Црвены Звезды» и «Партизана». 10 лет мы с Деяном играли в первой сборной. Естественно, мы очень близки и в любой момент можем созвониться, поболтать.

— Как вам его работа в «Спартаке»?

— Он очень хороший тренер. У него есть характер и качества, чтобы быть топом. И он уже топ. Деян и до приезда в Россию отлично работал, и сейчас замечательно справляется со «Спартаком». Станкович делает всё для того, чтобы «Спартак» достиг уровня «Зенита». Я смотрел их последнюю игру, и мне очень понравилась игра москвичей.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Югославская, а затем и сербская школа много почерпнула у советских тренеров?

— Когда-то югославские тренеры многие вещи заимствовали в России, но сейчас всё немного по-другому. Даже когда я был маленьким, мы много бегали без мяча — теперь многое поменялось.

— Николич и Слишкович свободно дают интервью на русском, Божович вообще анекдоты мог рассказывать. У вас с языком хуже?

— Я здесь всего четыре месяца, но уже многое понимаю. Самому изъясняться на русском пока сложнее. Хочу выучить язык, но сейчас это тяжело: постоянные игры, много выездов. Но я слушаю, что говорят вокруг, стараюсь коммуницировать с людьми и шаг за шагом учусь. Я рад, что сейчас понимаю ваши вопросы.

Что общего у Нижнего с Белградом, а у русских — с сербами

— Вы вообще по жизни азартный, рисковый человек?

— Иногда в футболе, в жизни нужно чем-нибудь рискнуть, чтобы что-то получить.

— Уже полностью освоились в России, в Нижнем Новгороде?

— Я в порядке. Мне нравится местная погода. Когда светит солнце, это один из лучших городов мира. Нижний напоминает Белград: и там, и тут есть две реки, стрелка. Недавно я нашёл квартиру, могу выйти погулять. Хотя моя основная цель пребывания здесь — тренировать. А моя уверенность зависит от результатов. Надеюсь, дальше будет только лучше.

— Семья с вами?

— Нет, моему сыну 15 лет, дочке — 12. Им нужно учиться, поэтому мы не можем быть здесь все вместе. Это единственная причина, по которой они не любят школу.

— 2024-й объявлен годом культуры в Нижнем Новгороде. Вам интересна эта тема?

— Гуляя по городу, я часто вижу таблички на домах: здесь жил Максим Горький, ещё какой-то исторический деятель. Здесь много достопримечательностей — тот же Кремль. Конечно, мне это интересно.

— Вам понравилась фотосессия футболистов в необычных образах? Например, Зе Турбо у самовара?

— Классные фото. Браво! Мне нравятся такие истории.

Валерий Царукян и Зе Турбо Фото: PARI

— Что общего у русских и сербов?

— Мы православные, светловолосые — на самом деле много общего.

— Почему вы так редко улыбаетесь на людях?

— Потому что у меня не так много побед. Пока не начну выигрывать, не буду улыбаться. Шутка. На самом деле, я достаточно весёлый человек. Но трудно сохранять улыбку в дни напряжённых игр.