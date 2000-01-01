Чилийский клуб сыграл два матча за один вечер. И команда не уступила!

Удовлетворительная ничья

А спустя 45 минут после предыдущего матча «Уачипато» пришлось выходить на следующий — уже в Кубке страны. В 20:30 началась ответная игра с «Империал Унидо». В итоге удержали ничью (0:0) и прошли в следующую стадию по сумме двух матчей (2:1).