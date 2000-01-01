Чилийский клуб сыграл два матча за вечер
Часто мы слышим от игроков и тренеров в РПЛ недовольства по поводу сложного календаря. Они просто не видели график чилийского «Уачипато», сыгравшего дважды за вечер!
Победная встреча
8 сентября в 18:00 «Уачипато» начал матч 23-го тура чемпионата Чили с «O'Хиггинс». «Сталевары» обыграли своего соперника со счётом 1:0.
Удовлетворительная ничья
А спустя 45 минут после предыдущего матча «Уачипато» пришлось выходить на следующий — уже в Кубке страны. В 20:30 началась ответная игра с «Империал Унидо». В итоге удержали ничью (0:0) и прошли в следующую стадию по сумме двух матчей (2:1).
Странный календарь
«Уачипато» пришлось провести два матча за вечер, так как других слотов в календаре не было предусмотрено.
Чилийский клуб сыграл два матча за один вечер. И команда не уступила!
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