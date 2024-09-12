Самый дорогой безработный. Игрок сборной Франции никому не нужен даже бесплатно

29 лет. Левша. Может закрыть несколько позиций в центре поля. Серьёзных травм не было. Отыграл больше 200 матчей в топ-клубах Серии А и Лиги 1. Представляет одну из сильнейших сборных, выходил с ней в финал ЧМ-2022 и в полуфинал Евро-2024, выигрывал Лигу наций.

С таким резюме трудно не найти команду за три месяца трансферного окна, будучи свободным агентом. Но у Адриена Рабьо получилось. На сегодняшний день он, по версии Transfermarkt, самый дорогой в мире игрок без клуба (€ 35 млн). И от этого не хорошо никому. Ни футболисту, который в сочнейшем возрасте теряет время без игры. Ни клубам, которые могли бы взять Рабьо и наверняка стали бы сильнее.

Адриен – топовый футболист. Есть очень мало клубов, которые не выиграли бы от его перехода. Логичный вопрос: почему же Рабьо безраб(ь)отный? Ответ: ищите женщину! Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Эта строчка из известной песни очень точно описывает карьерный путь Рабьо. Его мать Вероника – звезда трансферного рынка. Возможно, сейчас она самая ненавидимая женщина мирового футбола.

Адриен и Вероника Рабьо Фото: Zuma/ТАСС

Высокий класс Адриена Рабьо сложно оспорить. Но всё же великим игроком его не назвать никак. Рабьо, безусловно, способен делать разницу. Но это не тот футболист, который выигрывает матчи. Такова специфика его амплуа и его стиля игры. Он очень полезен, но не очень ярок. Пожалуй, самое яркое, что он показывает на поле, – это его пышная причёска. В остальном игра Рабьо – наслаждение не для массовой футбольной аудитории, а в первую очередь для гиков с высоким уровнем насмотренности.

Такой игрок стоит дорого – вопросов нет. Но аппетиты Рабьо – это больше, чем дорого. У Адриена и Вероники настолько серьёзные желания, что их оказались не готовы удовлетворить даже в Саудовской Аравии. А напугать саудовцев денежными запросами очень сложно!

Если верить итальянским СМИ, по последнему контракту с «Ювентусом» Рабьо зарабатывал в районе € 7,5 млн в год. Летом он стал свободным агентом и по законам рынка был вправе просить больше. Вопрос – насколько больше. В медиа фигурируют две суммы: € 10 и € 12 млн. Адриен и Вероника имеют полное право оценивать себя высоко. Но, во-первых, не нашлось клуба, который согласился бы с их оценкой. А во-вторых, мать и сын, видимо, не захотели ни с кем торговаться.

Рабьо мог остаться без клуба ещё летом 2023-го. Его договор с «Юве» истёк, и были очень серьёзные переговорные качели. В результате клуб и игрок договорились. Контракт был продлён, но всего на год. Однако Рабьо отыграл этот год так, что болельщики «Юве» стали шутить, мол, теперь его всегда надо переподписывать только на год и никак не дольше. Адриен был предельно мотивирован и стал ключевой фигурой в последних успехах Макса Аллегри. «Ювентус» вернулся в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Италии.

Рабьо с Кубком Италии Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Туринцы были готовы продлить Адриена. Уже не на год, а на более длительный срок. Но – без повышения зарплаты. Тут-то «старую синьору» и обломала другая сеньора – Вероника Рабьо. Договориться со стороной футболиста не получилось. «Юве» пошёл искать замену Адриену, а Адриен пошёл искать новый клуб.

«Ювентус» в итоге классно поработал на рынке. В центр поля пришли Тён Копмейнерс, Дуглас Луис и Кефрен Тюрам. Все они уже дебютировали и готовы сделать «Юве» снова великим под руководством модного Тьяго Мотты. А Рабьо до сих пор сидит. Самым реальным вариантом для него был «Милан». Там, по слухам, давали зарплату € 5,5 млн в год. Но было бы странно, если бы сторона футболиста приняла это предложение после того, как отказалась от € 7,5 млн в Турине.

История с «Миланом» была в самый разгар трансферного окна. Она могла загореться вновь, когда травму получил миланский опорник Исмаэль Беннасер. Рабьо ведь можно подписать даже сейчас. Но в Италии пишут, что «Милан» не обратится к Адриену даже на фоне травмы Беннасера.

Также были разговоры про «Манчестер Юнайтед». Но они так и остались разговорами. «МЮ» сделал выбор в пользу классического опорника – Мануэля Угарте. Рабьо наверняка был бы хорош рядом с ним. Но вот вместо него Адриен вряд ли был бы максимально эффективен. Не его роль. Рабьо не опорник, а бокс-ту-бокс.

В последние дни августа началась суета в «Реале». Хотел уйти Дани Себальос: в нём были заинтересованы «Бетис», «Монако» и катарская «Аль-Гарафа», куда уехал Хоселу. И это после ухода Тони Крооса, а также на фоне продолжающегося старения Луки Модрича и травмы Эдуарду Камавинга.

Карло Анчелотти якобы согласовал с Флорентино Пересом экстренное подписание дополнительного футболиста в центр. В такой ситуации обладающий большим опытом топ-футбола Рабьо, да ещё и в статусе свободного агента – просто подарок. Но Себальос в итоге не ушёл. И Рабьо не оказался в «Реале».

Виктор Осимхен Фото: Islam Yakut/Getty Images

После 31 августа, когда в топ-5 лигах завершился период дозаявок, активизировались турки. «Галатасарай» уже бабахнул новостью про аренду Виктора Осимхена. И вроде как к Рабьо стамбульцы тоже приценивались. Но получили ответ: Турция неинтересна. Адриен хочет либо на мегаденьги в Саудовскую Аравию, либо в один из топ-чемпионатов. Возможно, если «Галатасарай» даст мегаденьги, Рабьо поедет и туда. Но пока его там нет.

В футболе, как и в целом в жизни, сложно удивить жадностью, даже феноменальной. Уже упомянутая история с переходом Осимхена в «Галатасарай» как раз об этом. У нигерийца были варианты, но он просил так много, что сорвалось и с «Челси», и с саудовцами. И пришлось ехать в Турцию. Однако Адриен Рабьо, кажется, пока далёк даже от такого варианта.

Футбол проживёт без Рабьо. Да, он отличный игрок. Да, его наверняка хотели бы видеть у себя многие клубы. Но точно не любой ценой. Свет не сошёлся клином на Адриене, как бы ему и его матери того ни хотелось. Так что сейчас им надо решать: либо пойти на уступки и получить хоть что-то, либо упираться до конца и не получить ничего.