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Трансферы футбола, лето-2024: Миранчук — новичок Сьона, как российские легионеры играли в Швейцарии, Кержаков, Чалов

До Миранчука в Швейцарии играло немало россиян. Непросто было даже Кержакову и Чалову!
Анатолий Романов
До Миранчука в Швейцарии играло немало россиян
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Антону не стоит верить словам, что эта лига ниже его уровня.

Антон Миранчук немного удивил отъездом из РПЛ в далеко не самую сильную европейскую лигу – чемпионат Швейцарии. Тем не менее экс-полузащитник «Локомотива» будет не первым российским легионером в этой стране. До него в Швейцарии выступали восемь наших игроков. В том числе кандидаты в национальную команду. Вспоминаем, чего они добились в местной Суперлиге.

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Игорь Добровольский

Игорь Добровольский

Игорь Добровольский

Фото: super-servette.ch

Победитель Олимпиады-1988 был первым российским легионером в высшем дивизионе чемпионата Швейцарии. Добровольский уехал из московского «Динамо» ещё в конце 1990 года, перейдя в «Дженоа». Но в Италии у плеймейкера возникли проблемы с заявкой. Клуб из Генуи стал отправлять Игоря в аренды – сначала в испанский «Кастельон», а затем в швейцарский «Серветт» на сезон-1991/1992.

Добровольский выдал весьма сильный сезон в «Серветте». В 23 матчах чемпионата Швейцарии забил 14 голов и поделил второе место в списке бомбардиров. Но команда финишировала только пятой, в еврокубки не попала. После чего россиянин вернулся в «Дженоа» и был отдан в аренду «Марселю», с которым выиграл Лигу чемпионов.

Андрей Рудаков

Андрей Рудаков

Андрей Рудаков

Фото: Михаил Черничкин/Фотохроника ТАСС

Экс-нападающий «Спартака» и «Торпедо» был продан автозаводцами в Швейцарию ещё в 1990 году, однако сначала выступал в этой стране за команды второго дивизиона – «Фрибур» и «Бюль». Только в 1992-м 31-летний на тот момент Рудаков поднялся в элиту с «Бюлем». Но немолодой нападающий, которому мешали травмы, уже не тянул и не спас «Бюль» от вылета. В 19 матчах он забил всего один мяч. Затем доигрывал в командах низших дивизионов чемпионата Швейцарии.

Рудаков-футболист задержался в этой стране на 10 лет, вернувшись лишь на несколько месяцев в Россию (недолго выступал за «Шинник»). Остался в Швейцарии и по окончании карьеры – был тренером, президентом и спортивным директором «Ксамакса». Его сыновья также выступали в низших лигах местного чемпионата.

Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

Фото: РИА Новости

Полузащитника сборной России занесло в Швейцарию после того, как он потерял место в составе миланского «Интера». Шалимова трижды отдавали в аренду. Первым его временным клубом был немецкий «Дуйсбург», вторым – швейцарский «Лугано». Трансфер состоялся летом 1995 года, а уже в январе Игорь вернулся в Италию и перешёл на правах аренды в «Удинезе».

За полгода Шалимов провёл в чемпионате Швейцарии 15 матчей и забил три гола. Положил один мяч «Базелю», а потом оформил дубль в ворота «Серветта». Едва ли он получал удовольствие от футбола, ведь «Лугано» не был топ-клубом даже по меркам Швейцарии. Основной этап (12 команд сыграли 22 тура) команда завершила на 10-м месте. Потом — уже без Шалимова — с большим трудом осталась в элите.

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Александр Рычков

Александр Рычков

Александр Рычков

Фото: ФК «Кёльн»

Нападающий Рычков ещё в возрасте 17 лет в 1992 году уехал за границу, пробовал закрепиться в Бельгии, Франции и Германии. Обратил он на себя внимание игрой за молодёжную сборную России. С топ-лигами не сложилось, и летом 1998-го Александр был продан «Кёльном» в «Базель».

В Швейцарии Рычков и отыграл всю оставшуюся карьеру, за исключением нескольких месяцев в немецком «Падерборне». Помимо «Базеля», выступал за «Делемон» и «Беллинцону». В Суперлиге провёл 32 матча и забил семь мячей. Неплохо начинал в «Базеле», но потом растворился. Запомнился дракой с помощником судьи, из-за которой заработал трёхмесячную дисквалификацию. С «Базелем» в первый сезон финишировал пятым – команда завоевала путёвку в Кубок Интертото.

Дмитрий Мичков

Дмитрий Мичков

Дмитрий Мичков

Фото: РИА Новости

Талантливый центрхав в 19 лет уехал в Бельгию, где раскручивал карьеру в «Харельбеке». Там играл с 1999 по 2001 год. Затем вернулся на полгода в Россию, выступал за «Факел», а в январе 2002-го перешёл в «Серветт». Новая команда Мичкова находилась в группе лидеров, финишировала четвёртой и завоевала путёвку в Кубок УЕФА.

Россиянин отыграл за «Серветт» год, а потом был выкуплен казанским «Рубином». В чемпионате Швейцарии Дмитрий провёл 23 матча, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. То появлялся в основе, то оставался в запасе и выходил только на замену. В еврокубках встречался в составе «Серветта» с «Валенсией» (0:3 на выезде и 2:2 дома).

Александр Кержаков

Александр Кержаков

Александр Кержаков

Фото: fcz.ch

Лучший бомбардир в истории сборной России отправился в Швейцарию на излёте карьеры, когда оказался не нужен в «Зените» Андре Виллаш-Боашу. Кержаков очень хотел доказать, что его рано списали, и поехать на Евро-2016. 33-летний нападающий в январе 2016-го принял предложение поиграть полсезона на правах аренды за «Цюрих». Правда, новая команда Александра оказалась слабой. В том чемпионате она заняла последнее, 10-е место – не хватило всего одного очка, чтобы избежать вылета. Забавно, что при этом «Цюрих» выиграл Кубок Швейцарии и получил путёвку в Лигу Европы.

Нельзя сказать чтобы Кержаков феерил в местной Суперлиге, но несколько голов забил. В 17 матчах стал автором пяти мячей. Возможно, от именитого российского легионера ждали большего, каких-то чудес. Кроме того, Александр оформил дубль в кубковом полуфинале со «Сьоном». А вот в финале с «Лугано» (1:0) не сумел отличиться, проведя всю игру. Летом 2016-го нападающий вернулся в «Зенит» и вскоре завершил карьеру.

Ещё один воспитанник «Зенита» и игрок сборной Армении Артём Симонян, выступавший за «Цюрих» вместе с Кержаковым, вспоминал, как Александр адаптировался к чемпионату Швейцарии:

«Он присоединился на зимних сборах и дополнительно занимался с тренером по физподготовке. На первой же тренировке после отпуска мы сразу побежали 10 км. Кержаков немножко офигел, куда попал. Тренировал команду тогда Сами Хююпя. Однако Александр набрал форму и хорошо себя проявил: забил семь мячей. Его задача была поехать на чемпионат Европы, но Слуцкий его не взял».

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Антон Митрюшкин

Антон Митрюшкин

Антон Митрюшкин

Фото: Pascal Muller/ZUMA/ТАСС

Митрюшкин должен был стать звездой российского футбола, вот только его карьеру поломали травмы. Голкипер выиграл со сборной России U17 юношеский Евро-2013 и взял приз лучшему игроку турнира. Потом с командой U19 дошёл до финала юношеского Евро-2015. В 18 лет получил шанс в «Спартаке», но не закрепился в стартовом составе. В результате в феврале 2016-го московский клуб продал своего 20-летнего воспитанника в швейцарский «Сьон» за € 380 тыс. с приоритетным правом обратного выкупа.

В «Сьоне» Митрюшкин отыграл четыре с половиной года. Поначалу всё складывалось идеально. Антон быстро завоевал место в основе, а сезон-2017/2018 и вовсе начал с капитанской повязкой. Однако в конце 2017-го получил первую серьёзную травму, за которой пошли и остальные. Залечивая повреждения и восстанавливаясь, российский вратарь пропустил фактически полтора года. Митрюшкин вернулся на поле в сезоне-2019/2020, но уже не имел стабильного места в стартовом составе.

В чемпионате Швейцарии Антон провёл 66 матчей, в которых пропустил 111 мячей и 11 раз сыграл «на ноль». С Митрюшкиным «Сьон» попадал в топ-4 и завоёвывал путёвку в еврокубки. Кроме того, доходил до финала Кубка страны. Летом 2020-го россиянин ушёл из клуба свободным агентом.

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фото: fcb.ch

Чалов мечтал о Европе и переживал, когда сорвался его трансфер в АПЛ. Но в феврале 2022-го нападающему сборной России выпал первый шанс сверкнуть в зарубежной лиге. ЦСКА отдал Фёдора в аренду швейцарскому «Базелю» до конца сезона. Новая команда Чалова шла в топ-3 и участвовала в Лиге Европы, а вскоре после подписания россиянина сменила тренера – коучем нашего легионера стал Гильермо Абаскаль, которого в скором будущем ждал «Спартак».

Порвать швейцарскую Суперлигу у Чалова в целом не получилось. Фёдор сыграл 14 матчей в чемпионате, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Семь раз вышел в основе и семь — на замену. Ещё дважды попадал в стартовый состав в 1/8 финала Лиги Европы с «Марселем», но не совершил результативных действий. «Базель» вылетел из еврокубков, дважды проиграв со счётом 1:2. А вот в Суперлиге чуть-чуть поднялся, финишировав вторым.

Летом 2022-го Чалов вернулся в ЦСКА. Тем не менее период в «Базеле» не отбил у нападающего желания выступать в Европе. Теперь Фёдор в греческом ПАОКе.

Добавим, что во втором дивизионе чемпионата Швейцарии и в стыковых группах за место в элите играли в разные годы ещё несколько россиян – Сергей Дмитриев, Николай Писарев, Ренат Атауллин, Денис Зубко и Александр Маслов.

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