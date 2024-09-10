Кейн — киллер! Двумя выстрелами в 100-м матче за Англию ликвидировал Финляндию. Видео

Пока команду Ли Карсли в Лине наций даже критиковать не за что.

Сборная Англии провела заключительный для себя матч в сентябре. На этот раз вице-чемпионы Европы принимали на «Уэмбли» Финляндию и без проблем разобрались со своим сегодняшним соперником.

Три дня назад англичане провели первый за длительное время матч без Гарета Саутгейта. Он ушёл со своего поста после чемпионата Европы, а его сменщиком стал Ли Карсли. Дебют нового тренера вышел успешным — его команда справилась на выезде с Ирландией (2:0). К встрече с финнами Карсли серьёзно перекроил линию обороны. Марк Гехи, Гарри Магуайр и Леви Колвилл сели в запас, а вместо них в стартовом составе появились Рико Льюис, Эзри Конса и Джон Стоунз. А вот линия атаки осталась неизменной — Энтони Гордон, Джек Грилиш, Букайо Сака и Гарри Кейн.

Для капитана сборной Англии матч в Лондоне был особенным. Он провёл 100-ю игру в футболке национальной команды. Столица Великобритании встретила команды дождём (ну куда же без него?), а перед игрой все присутствующие на «Уэмбли» почтили минутой молчания память Свен-Йорана Эрикссона (экс-тренер сборной Англии скончался в конце августа).

Хозяева предсказуемо забрали мяч под свой контроль. К 20-й минуте соперники обменялись опасными моментами. Финский вратарь Лукаш Градецки спас команду после удара Кейна с линии штрафной площади, а вот Джордан Пикфорд лишь проводил взглядом мяч, но Топи Кескинен не попал в дальний угол.

Чуть позже Кейн замкнул головой навес Саки, однако боковой судья поднял флажок. На первом повторе показалось, что капитан сборной Англии явно залез в офсайд. Однако судьи проверили эпизод и прочертили линию — «вне игры» было крошечным. Всё-таки расположение камеры играет немаловажную роль.

Гарри Кейн вышел на юбилейный матч в золотых бутсах Фото: David Rogers/Getty Images

В концовке тайма в центре внимания оказался Трент Александер-Арнольд. Сначала футболист «Ливерпуля» пробил рядом с дальней штангой после затяжной атаки, а потом выстрелил чуть выше девятки со штрафного. Да, англичане завершили первую половину с 74% владения мячом, однако на перерыв команды ушли без голов.

На старте второй половины англичане заработали перспективный стандарт и поменяли бьющего. На этот раз приложился Кейн, но Градецки снова оставил лидера хозяев без гола. Через пару минут финский вратарь спас гостей после удара Энтони Гордона. Однако давление англичан логично привело к голу. И кто забил? Кейн убрал Роберта Иванова, а потом вогнал мяч под перекладину. Это было сильно! 67-й гол англичанина за сборную.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

После гола ситуация на поле не поменялась. Англичане по-прежнему лезли вперёд, хотя по-другому, наверное, и быть не могло. Через 20 минут Кейн снова забил. На этот раз ему ассистировал вышедший на замену Нони Мадуэке. Гарри оказался свободен в штрафной финнов и спокойно разобрался в эпизоде. Всем бы такие юбилейные матчи! К слову, для Мадуэке это дебютная игра в составе сборной Англии. А Кейна поменяли через четыре минуты под аплодисменты лондонской арены.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Дальше могло быть и 3:0, но Англия уже откровенно доигрывала. Где-то даже берегла силы, потому что напрягаться было уже бессмысленно – хотя удары в створ не кончались. Но юбиляра с поля уже проводили, а поэтому можно было ментально готовиться к возвращению в клубы.