У Дзюбы и Джикии меньше суток, чтобы остаться в РПЛ. Из-за правила для свободных агентов

Трансферное окно в РПЛ закроется сегодня, 12 сентября. У свободных агентов ещё будут две недели на поиск нового клуба, однако эта опция действует только для тех, у кого контракт завершился в ходе регистрационного периода. В России он стартовал 24 июня. Футболисты, у которых договор истёк раньше, смогут найти новый клуб только до 12 сентября включительно. Если не получится сделать это до указанного времени, придётся ждать зимнего трансферного окна. Рассказываем о значимых свободных агентах РПЛ. Кому-то из них нужно спешить, а у кого-то ещё есть время.

Артём Дзюба, 36 лет

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Изначально контракт нападающего с «Локомотивом» был рассчитан до 1 июля. Однако стороны договорились о расторжении в конце мая, а 31-го числа того же месяца московский клуб отзаявил Дзюбу. Соответствующая отметка есть на официальном сайте РПЛ. Таким образом, у Артёма осталось меньше суток на поиск нового клуба. По словам представителя футболиста Леонида Гольдмана, Дзюба не рассматривает варианты за рубежом, хотя предложения были и есть. Гольдман выразил надежду, что в скором времени мы увидим Артёма в футболке одной из команд РПЛ.

Правда, пока сам Дзюба влип в очередной скандал. На этот раз Артём пнул соперника в финале Лиги уличного футбола. Итог: игроки «Амкала» ушли с поля в знак протеста, поскольку судья не удалил экс-нападающего «Зенита». 36-летний Дзюба заявил, что пока не завершил карьеру. По словам Артёма, он держит себя в тонусе. Увидим ли мы его в РПЛ в этом году? Или Дзюба отправится в медиафутбол?

Георгий Джикия, 30 лет

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывший капитан «Спартака» оказался в таком же положении, что и Дзюба. Контракт Георгия с красно-белыми истёк в конце мая. Следовательно, у него осталось крайне мало времени для заключения договора с новым клубом. В конце августа Джикия дал комментарий «РБ Спорт» и сказал, что до сих пор находится без команды, поскольку он выбирает. Георгий подчеркнул, что ему нравится чемпионат Турции, и он хотел бы попробовать себя в этой лиге. Интересные варианты в России, если верить защитнику, у него тоже есть. Правда, с того момента прошло три недели, а Георгий по-прежнему находится без клуба. Варианты в Медиалиге? Джикия сделал акцент на том, что его участие в этом турнире невозможно.

Антон Шунин, 37 лет

Антон Шунин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Московское «Динамо» отзаявило вратаря в последний мая. На днях Шунин дал интервью «Чемпионату» и рассказал, какие клубы предлагали ему работу после истечения срока контракта с «Динамо». Первый вариант — «Химки». Голкипер поговорил с руководством клуба, оно ушло думать и не вернулось. Второй вариант — махачкалинское «Динамо». Но здесь уже сам Шунин пошёл в отказ. Антон подчеркнул, что не готов перевозить семью в Махачкалу. Не исключено, что россиянин переедет в Саудовскую Аравию. По крайней мере, у него есть один вариант. «Идут переговоры. Это был бы классный опыт, тем более это клуб из столицы. Мне важно, чтобы команда боролась за высокие места. Финансовая часть тоже имеет значение», — отметил Шунин.

Марио Фернандес, 33 года

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» объявил об уходе флангового защитника с российским паспортом в конце июля. В прошлом сезоне Марио провёл на поле всего 931 минуту — его замучили травмы. Сразу после ухода из «Зенита» агент Фернандеса заявил, что его клиент хотел бы продолжить карьеру в России. Через месяц сам Марио подтвердил «Чемпионату»: РПЛ будет для него первой опцией. Пока Фернандес остаётся свободным агентом. С другой стороны, у него есть ещё две недели на поиск нового клуба в России, поскольку его контракт с «Зенитом» истёк в ходе регистрационного периода.

Мацей Рыбус, 35 лет

Мацей Рыбус Фото: rubin-kazan.ru

Последним местом работы польского футболиста был «Рубин», который он покинул в первый день июля. В отличие от Марио Фернандеса, Рыбус не считает игру в России приоритетом. Игрок готов рассмотреть предложения из любых стран. Правда, есть вариант, при котором Мацей завершит футбольную карьеру. «Хотел бы ещё поиграть, но, если не будет никаких предложений, придётся завершить карьеру. Однако об этом пока не думаю. Сейчас приоритет — найти команду», — говорил Рыбус «Чемпионату» в конце июля. В августе агент игрока отметил, что интересных вариантов пока нет.

Маринато Гильерме, 38 лет

Маринато Гильерме Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В межсезонье «Локомотив» расстался сразу с двумя вратаря. И Маринато Гильерме, и Даниил Худяков покинули железнодорожников в статусе свободных агентов. Но если молодой голкипер уже трудоустроился в Австрии, то бразилец с паспортом РФ до сих пор находится в статусе свободного агента. Несколько дней назад Гильерме сообщил, что у него было несколько вариантов, однако он пока не определился. Время ещё есть — Маринато может найти новый клуб в РПЛ в течение пары недель.

Сослан Джанаев, 37 лет

Сослан Джанаев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё один вратарь в нашем списке. В прошлом сезоне бывший футболист «Спартака» оказался в «Балтике», однако выиграть конкуренцию у Евгения Латышонка было нереально. Три матча в РПЛ и один в Кубке России — всё, что получил Джанаев. По окончании сезона «Балтика» объявила об уходе опытного вратаря. Сейчас Сослан по-прежнему находится в статусе свободного агента. Изменится ли ситуация в ближайшее время?

Дмитрий Стоцкий, 34 года

Дмитрий Стоцкий Фото: fcnn.ru

Футболист с опытом игры за «Краснодар» стал безработным после того, как у него истёк контракт с «Пари НН». В прошлом сезоне ветеран отыграл суммарно 1417 минут во всех турнирах (1078 — в РПЛ). «Думаю, у меня ещё будет профессиональный клуб. Я продолжаю поиски, всё возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги. Просто хочется ещё поиграть в футбол. Конечно, есть желание продолжить карьеру в РПЛ, но варианты с первым дивизионом я тоже рассматриваю», — сказал Стоцкий Metaratings. Где же мы всё-таки увидим Дмитрия?