Самый красивый гол сезона, старт Талалаева и много ничьих. Как прошёл тур в Первой лиге

9-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам безумные матчи, прекрасное возвращение, классные голы и множество незабываемых эмоций, вместившихся в девять матчей. Предлагаем ознакомиться с обзором одного из лучших туров сезона.

Лучший гол тура — Тимур Жамалетдинов «Шинник»

Воспитанник академий «Локомотива» и ЦСКА перебрался в Ярославль перед стартом сезона. До матча с «Уфой», за которую Тимур Жамалетдинов отыграл чуть больше двух лет, у форварда не было ни одного гола в сезоне. А в этом матче случился первый — и сразу какой!

Хоть гол Жамалетдинова и не стал решающим в матче, но окончательно снял все вопросы о результате. Перед игрой ходили слухи, что потеря очков может стоить главному тренеру «Шинника» Дмитрию Черышеву работы. Точно не в этот раз.

Матч тура — «Торпедо» — «Арсенал»

Противостояние первой и третьей команд лиги. Победа любой из них выводила триумфатора на первое место, но всё закончилось мощной перестрелкой, приведшей к ничьей.

Команды дважды обменялись голами в первом тайме, а во втором «Арсенал» сделал всё, чтобы сохранить за собой не только итоговый счёт, но и первую строчку в турнирной таблице. У туляков фантастический календарь: в следующем туре им играть с «Уралом», который идёт вторым.

Возвращение тура — Андрей Талалаев «Балтика»

Андрей Викторович в прошлом сезоне выиграл Первую лигу с «Химками», вывел команду в РПЛ и ушёл из неё. Спустя несколько месяцев без работы Талалаев вновь вернулся в «Лучшую лигу мира», чтобы вытащить из затруднительной ситуации мощную «Балтику».

И к своей цели тренер идёт с первого матча: волевая победа над «Тюменью» и место в топ-4 по итогам тура. Круто?

Матч тура №2 — «Урал» — «Ротор»

9-й тур Первой лиги включал в себя сразу два матча между командами из верхней части турнирной таблицы. И если встреча «Торпедо» и «Арсенала» случилась уже под занавес тура, то «Урал» с «Ротором» его открыли и в случае положительного результата могли не только закрепиться на лучшей строчке, но и оказать психологическое влияние на конкурентов.

«Ротор» открыл счёт в середине второго тайма, а «Урал» спасся в самом конце – да как. Обычный для этого времени навал закончился передачей на Мартина Секулича. Хорват, пополнивший состав команды в конце августа, забивает в каждом матче за «Урал». Секулич продавил защитника, отправил мяч в ворота и спас для своей команды встречу. Топ-трансфер?

Другие матчи 9-го тура Первой лиги

«Алания» — «Сочи»

Неугомонный Мартин Крамарич забивает в третьем матче подряд. Два — «Уфе», гол — «Тюмени», и вот теперь – «Алании». Словенец завершил красивую комбинацию и открыл счёт в матче. «Алания» отыгралась ещё в первом тайме, и больше голов не было.

Команды потеряли важные очки: «Сочи» – в борьбе за топ-4, «Алания» – за сохранение места в Первой лиге? Вряд ли, но после победы «Шинника» клуб из Владикавказа опустился на 14-е место.

«КАМАЗ» — «Черноморец»

А в Набережных Челнах сыграли команды, не лучшим образом начавшие сезон. Штамп о матче за шесть очков идеально вписался в итоговый результат. У «КАМАЗа» и «Черноморца» перед игрой было по восемь очков.

Победа позволила новороссийской команде слегка оторваться от опасной зоны, а «КАМАЗ», наоборот, потерял три позиции и теперь находится вплотную к зоне вылета.

«Нефтехимик» — «Енисей»

С 42-й минуты нижнекамцы были вынуждены играть в меньшинстве после удаления Николая Толстопятова. Вдесятером «Нефтехимик» практически продержался до финального свистка, но Даниил Григорьев всё-таки принёс своей команде победу.

Победа позволила «Енисею» не только подняться на три позиции, но и обогнать в турнирной таблице своего соперника.

«Родина» — «Сокол»

Не будничная, но трудовая победа московской команды, которая подняла её ближе к топ-4.

У «Сокола» перед матчем было такое же количество очков, однако ситуация для саратовской команды пока не сильно усложняется: перед зоной вылета комфортные пять очков форы.

«CКА-Хабаровск» — «Чайка»

Завершился тур матчем 18-й (последней) и пятой команд чемпионата. «Чайка» имела все шансы ворваться в топ-4 по итогам тура, но у армейцев были другие планы.

Хабаровчане хоть и не покинули зону вылета по итогам тура, но поднялись с последнего места. «Чайка» же опустилась на седьмое.