Грузия опять творит сенсацию! Завалила ещё одного участника Евро

У сборной Грузии две победы в первых двух турах Лиги наций! Теперь великолепная команда Вилли Саньоля победила на выезде Албанию.

По первым минутам игры на стадионе «Эйр Албания» в Тиране чувствовалось, что хозяева опасаются сборной Грузии. Ещё бы! После того как команда Саньоля вынесла в 1-м туре Чехию (4:1), её кто угодно стал бы побаиваться. Албанцы, правда, тоже выиграли на старте Лиги наций у Украины на чужом нейтральном поле, но всё же победа со счётом 2:1 скорее рабочая, чем выдающаяся.

Хозяева сильно не раскрывались – игра получалась равной. Отрезками албанцы чуть больше владели мячом и территориальным преимуществом, иногда отдавали инициативу сборной Грузии. Команда Силвиньо делала акцент на левый фланг, где действовали теперь уже экс-защитник «Локомотива» Митай и смело шедший в дриблинг вингер загребского «Динамо» Ходжа.

С другой стороны, у сборной Албании были проблемы с контролем опорной зоны. У грузин часто проходили передачи между линий, где хорошо открывались форварды Кварацхелия и Микаутадзе или кто-то ещё. Оттуда команда Саньоля выполняла острые передачи либо наносила удары из-за штрафной. Например, в середине первого тайма гости создали два подряд момента. В одном случае развернули атаку на фланг Митая, а Кварацхелия чуть-чуть не успел замкнуть кросс во вратарской. В другом – Микаутадзе зарядил метров с 20, но мяч пролетел мимо цели.

Впрочем, на гол к перерыву всё же никто не наиграл. Нули объективно отражали эффективность команд в атаке. У хозяев было лишь четыре касания в чужой штрафной, а у грузин – пять. Соперники нанесли по шесть ударов и ни разу не попали в створ. Голкипер Мамардашвили, привыкший много спасать, наверное, чувствовал себя некомфортно в таком футболе.

После перерыва характер игры не поменялся. Команды скорее ждали ошибок друг друга, нежели провоцировали их. Грузины пытались выманить албанцев на прессинг перепасовкой на своей трети поля, чтобы подготовить свободное пространство для Кварацхелии с Микаутадзе, однако хозяева осторожно включались в высокий отбор. Тем не менее команда Силвиньо получила шанс забить быстрый гол, когда судья назначил штрафной в 17-18 метрах от ворот за спорный фол Китеишвили. Но Аслани из «Интера» пробил не так, как подобает чемпиону Италии – отправил мяч болельщикам на трибуны. Сам не понял, что сотворил.

Того огня, что был в матчах сборной Грузии на Евро-2024, встрече в Тиране недоставало. Хотя команду Саньоля вполне устраивала ничья, исходя из турнирной стратегии. На исходе часа игры первый момент во втором тайме соорудили и гости. Микаутадзе после кросса слева, находясь вроде бы под плотной опекой, бил в касание. Получилось хитро, ловко, неожиданно, но – мимо. Затем грузины могли дважды забить в одной атаке, которую разогнал Кварацхелия, подобравший бесхозный мяч. Били Микаутадзе и Какабадзе, но мяч и тут не долетел до вратаря Стракоши.

Грузия была всё ближе к успеху, и на 71-й минуте чудо-гол создал Кочорашвили. Хавбек испанского «Леванте» совершил мощный проход и поразил цель мощнейшим ударом из-за штрафной (первым в створ в этом матче!) с рикошетом от перекладины. У албанцев в очередной раз провалилась центральная зона.

Албания после пропущенного гола выглядела растерянной. Ни контроля мяча, ни возврата. Хозяева подустали, а главное, им не хватало эмоций. Сборная Грузии грамотно сбивала темп владением. В концовке команда Силвиньо плохо играла и в позиционных атаках, допуская массу брака. Грузины же едва не забили второй. Давиташвили, заменивший Кварацхелию, убежал почти один на один и пробил, но Стракоша спас красивым сейвом. Албания нанесла за матч восемь ударов против 15 у команды Саньоля (в створ – 0:3) и потерпела домашнее поражение.