Футбол уровня ЧМ в Лиге наций! Германия и Нидерланды устроили феерию. Видео

Нидерланды и Германия стартовали в Лиге наций с побед. Немцы разгромили Венгрию (5:0), а голландцы – Боснию и Герцеговину (5:2). Во 2-м туре фавориты группы встретились между собой. И подарили матч, достойный по красоте плей-офф Евро.

Главные сюрпризы Рональд Куман и Юлиан Нагельсман подготовили в атаке. У голландцев в старте вышел Брайан Бробби, а у Германии – Дениз Ундав. Однако смена центрфорвардов никак не повлияла на голевой потенциал команд. А хозяева ошарашили уже на второй минуте! Бробби скинул мяч на Райана Гравенберха, тот сделал разрезающий пас на Тейани Рейндерса. Полузащитник сборной Нидерландов вышел один на один и переиграл Марк-Андре тер Штегена. 1:0 – яркий старт!

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Ощущение, что Германия не ожидала такой прыти от Нидерландов. И первые минут 20 немцы выглядели как сборная из другого дивизиона. Нидерланды же играли свободно, ярко, постоянно искали моменты в атаке. Отличные шансы упустили Хави Симонс и Дензел Думфрис: первому забить помешал Джамал Мусиала, а после удара головой второго мяч пролетел рядом со штангой.

Нидерланды – Германия Фото: Lars Baron/Getty Images

У немцев не получалосьзацепиться за хоть какую-то конкретику в нападении. Но всё изменил подарок от Маттейса де Лигта. Он обрезался у своей штрафной, Мусиала перехватил мяч, отдал на Кая Хаверца, а уже тот – на Дениза Ундава. Форвард покатил на Флориана Вирца – полузащитник «Байера» пробил в голкипера Барта Вербрюггена. Мяч отрикошетил всё к тому же Ундаву, поразившему ворота Нидерландов. Есть дебютный гол за сборную!

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А ушла на перерыв Германия вовсе победителем. Уже на 45+3-й минуте Йозуа Киммих оказался один во вратарской Нидерландов, спокойно переправив мяч в сетку. Не самый закономерный итог тайма.

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Второй тайм стартовал под диктовку хозяев. Это привело к быстрому голу Нидерландов. Бробби перехватил мяч у Мусиалы, прострелил на дальнюю штангу. А Думфрис завершил атаку без сопротивления.

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Дальше начались качели. Команды атаковали, атаковали, а завершить не получалось. У Германии активно действовал Хаверц, выход один на один «запорол» Ундав. А у хозяев момент упустил Гравенберх – его удар с большим трудом потащил тер Штеген. Но минуте к 75-й темп встречи упал. Всё же Лига наций носит статус полутоварищеского турнира. Тратить огромные ресурсы ради победы – не лучшая затея. Поэтому обе сборные включили эконом-режим. Куман и Нагельсман освежали игру заменами, однако на темпе и моментах это кардинально не сказывалось.

Германия и Нидерланды показывали топ-футбол 75 минут. И добились неплохого результата. Следующая встреча команд состоится в середине октября. Тогда цена ошибки будет выше. На кону – выход в плей-офф Лиги наций.