Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась

Пока европейские сборные рубятся в новом розыгрыше Лиги наций, в Южной Америке вовсю идёт квалификация к чемпионату мира. В первом матче нового игрового дня встретились Колумбия и Аргентина — третья и первая команда турнира соответственно.

Два месяца назад эти сборные встретились в финале Кубка Америки. Тогда аргентинцы дожали соперника, но сделали это только в дополнительное время. На этот раз действующие чемпионы мира вышли на поле без Месси — Лионель залечивает травму. Кстати, он получил её в том самом финале Копа Америка. Колумбийцы, в свою очередь, выпустили в стартовом составе Хамеса Родригеса. В прошлом матче с Перу (1:1) капитан вышел на поле только после перерыва. А футболисты РПЛ — Кевин Кастаньо и Джон Кордоба — остались в резерве.

Именно Хамес соорудил гол в ворота гостей. Мягкий навес полузащитника нашёл голову Йерсона Москеры, и тот вколотил мяч с пары метров. Кто держал защитника в этом эпизоде? Правильный ответ: никто. Сразу пришлось заглянуть в список результатов сборной Аргентины, чтобы отыскать там последнее поражение. Оно было зафиксировано в ноябре 2023 года — тогда чемпионы мира «сгорели» в матче с Уругваем (0:2).

Через секунду Йерсон Москера (в прыжке) огорчит сборную Аргентины Фото: Andres Rot/Getty Images

У Аргентины в первой половине мало что получалось. Запомнился только момент у Хулиана Альвареса, который ему подарил Камило Варгас. «Привоз» колумбийского вратаря не стал результативным только потому, что Альварес бил с дальней дистанции (почти от углового флажка) под острым углом.

Начало второго тайма — кошмар для Хамеса. Родригес отдал небрежную передачу на своей половине поля, чем воспользовался Нико Гонсалес. Аргентинец удрал от защитника, удержался на ногах после контакта и протолкнул мяч мимо вратаря. Хамес отдал голевую в первом тайме, а потом придумал гол в свои ворота во втором.

Нико Гонсалес празднует гол Фото: Andres Rot/Getty Images

Но Родригес очень быстро исправился. Правда, благодарить за это нужно Николаса Отаменди. Защитник сборной Аргентины зацепил в своей штрафной площади ногу Даниэля Муньоса, и арбитр указал на «точку» после просмотра повтора. А Хамес не оставил никаких шансов Эмилиано Мартинесу — такие удары не берутся.

На 79-й минуте тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо выпустил на поле сразу двух свежих футболистов «Краснодара» (Кордобу и Кастаньо). В концовке матча хозяева сосредоточились на сохранении победного результата. У Аргентины активничал Лаутаро Мартинес. Но в первом случае его удар заблокировали, а во втором нападающий «Интера» так и не пробил после того, как раскачал защитника.

Мог забивать и Кордоба, но в касание бахнул выше перекладины. Тем не менее его команда всё-таки удержала победу. Фиксируем два показателя. Во-первых, аргентинцы уступили впервые за 298 дней. Это их второе поражение в отборе. Во-вторых, Колумбия не проигрывает в основное время с февраля 2022 года, то есть больше двух лет. Единственная команда с нулём в графе «поражения» в южноамериканском отборе.