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Парагвай — Бразилия — 1:0, квалификация ЧМ-2026, что пишут в СМИ о поражении бразильцев, реакция прессы, провал Винисиуса, тренер

«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ
Кирилл Закатченко
Что пишут в СМИ о провале сборной Бразилии
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Достаётся и тренеру, и футболистам. Особенно Винисиусу.

Сборная Бразилии продолжает неудачное выступление в отборочном цикле ЧМ-2026. На этот раз команда Доривала Жуниора проиграла на выезде Парагваю (0:1). Это четвёртое поражение Бразилии в последних пяти матчах квалификации. Сейчас команда находится на пятой строчке в таблице, а отставание от первого места составляет восемь очков. Что же пишут в СМИ об очередном провале пятикратных чемпионов мира?

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
11 сентября 2024, среда. 03:30 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 0
Бразилия
1:0 Гомес – 20'    

UOL (Бразилия)

«Винисиус — прекрасный футболист. Но только тогда, когда играет за «Реал». Точка. Мы тешим себя тем, что в составе сборной Бразилии звёздные футболисты. Они прекрасно играют в клубах, но пока никто из них не стал настоящим лидером в сборной. Такое ощущение, что когда футболисты надевают футболку сборной Бразилии, то подвергаются какому-то проклятию. В национальной команде они играют гораздо хуже. Сейчас сборная Бразилии совсем не похожа на пятикратных чемпионов мира.

Команда играет без креатива, ей не хватает агрессии в атаке, интенсивности. Кто-то видит что-то хорошее в действиях нынешней сборной Бразилии? Два месяца назад у команды было жалкое выступление на Кубке Америки. У вас есть уверенность, что мы отберёмся в финальную стадию ЧМ-2026 с такой игрой? Смотреть за таким футболом утомительно. Футбол Доривала — неуважение к болельщикам. А мы не идиоты!»

При этом Вини претендует на «Золотой мяч»:
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента

Globo (Бразилия)

«Команда владела мячом, но не знала, что с ним делать. Да, у неё было больше подходов к воротам, однако катастрофически не хватало толковых ударов и комбинаций. Скорость, интенсивность, вертикальность — всего этого не было на поле. Парагвай с удовольствием отдал мяч, потому что знает, как нужно играть в обороне. Он пропустил всего три мяча в отборочном цикле. Трудно найти объяснение плохой игре в исполнении сборной Бразилии».

Ole (Аргентина)

«У Бразилии есть мяч, но нет коллективной игры. Всё завершается тем, что Родриго или Винисиус пытаются обыграть соперников один в один без участия других футболистов. Не говоря уже о фланговых защитниках. У Данило и Араны нет того, что присуще ДНК сборной Бразилии. Плюс их игру в обороне нельзя назвать надёжной. Доривалу предстоит серьёзная работа, но пока он только повторяет, что нужно набраться терпения. Все опасения болельщиков сборной Бразилии повторяются. Команда не впечатлила на Кубке Америке, а потом с трудом обыграла дома Эквадор».

Аргентина в этом туре тоже не порадовала:
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась

TyC Sports (Аргентина)

«Бразилия снова сыграла плохо и не показала себя с лучшей стороны. Дошло даже до того, что в концовке болельщики сборной Парагвая скандировали «оле» — это удар по самолюбию соперника. Если Бразилия хочет поехать на чемпионат мира, ей нужно прибавлять в ближайших матчах».

AS (Испания)

«Бразилия — на краю пропасти. Доривал сделал ставку на мадридский трезубец в атаке, но тот не проявил себя на поле. Разочаровавшая сборная Бразилии наблюдала за тем, как Парагвай воспользовался своим моментом. Винисиус растворился на поле, его видели только в редких эпизодах. Если Бразилия рассчитывает на успех, ей нужен Вини в лучшем состоянии».

Marca (Испания)

«Сборная Бразилии тонет в Асунсьоне и снова усложняет себе жизнь. С первых минут было видно, что гости играют не в тот футбол. Парагвай вышел на поле с более чётким планом и добился результата. Хозяева изо всех сил защищали результат, а соперник не организовал даже подобия финального штурма».

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