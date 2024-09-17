Забивает больше всех в Европе, а в топ-лигу не уехал. Почему никто не купил Дьёкереша?

Самый результативный игрок топ-10 лиг Европы на старте нового сезона — Виктор Дьёкереш. 26-летний швед из лиссабонского «Спортинга» разрывает в матчах и на клубном уровне, и за сборную в Лиге наций. Этот нападающий был одной из самых привлекательных фигур на трансферном рынке летом 2024-го. Так почему же Дьёкереш никуда не перешёл, несмотря на то что продолжает забивать как машина? Разбираемся в истории Виктора, который сегодня сыграет в Лиге чемпионов с «Лиллем».

Статистика Дьёкереша в нынешнем сезоне действительно феноменальная. Судите сами. Виктор не забил только в первом официальном матче с «Порту» за Суперкубок Португалии. Но и в той игре сделал две голевые передачи. «Спортинг» выигрывал со счётом 3:0 к 24-й минуте, тем не менее умудрился уступить — 3:4.

Потом начался чемпионат Португалии. В 1-м туре с «Риу Аве» (3:1) Дьёкереш забил и сделал голевой пас. В матче 2-го тура с «Насьоналом» (6:1) швед с венгерскими корнями оформил дубль. В игре 3-го тура с «Фаренсе» (5:0) бомбардир «Спортинга» сотворил хет-трик. А в 4-м туре Виктор помог своей команде взять реванш у «Порту». Лиссабонцы победили дома со счётом 2:0 — Дьёкереш стал автором первого гола с пенальти, который сам же и заработал. В 5-м туре снова забил – уже «Ароке» (3:0).

В международную паузу нападающий отправился в расположение сборной Швеции на матчи Лиги наций. В первом матче скандинавы переиграли на выезде Азербайджан (3:1) благодаря голу и двум ассистам Дьёкереша. А в следующем туре раскатали на своём поле Эстонию (3:0). Виктор положил два мяча. Таким образом, в восьми играх нового сезона у снайпера «Спортинга» и сборной Швеции 11 голов и пять голевых передач. Статистике Дьёкереша сейчас позавидует даже Килиан Мбаппе.

Виктор Дьёкереш в сборной Швеции Фото: Michael Campanella/Getty Images

При этом о каком-то прорыве шведа в 2024 году говорить не приходится. Все и раньше прекрасно знали, что Дьёкереш — супербомбардир. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером чемпионата Португалии с 29 голами, оторвавшись на восемь мячей от ближайшего преследователя. Помог «Спортингу» выиграть чемпионский титул. Всего же в минувшем сезоне Виктор наколотил 43 мяча в 50 матчах во всех турнирах, включая Лигу Европы (там он набрал 5+2 в девяти играх). Логично, что именно шведа признали лучшим игроком Примейры. А это признание — фактически гарантия трансфера в большой клуб из топ-лиги.

Разумеется, в «Спортинге» хотят выжать максимум из трансфера Дьёкереша в сложившихся обстоятельствах. Лиссабонский клуб и сам покупал Виктора летом 2023 года за немалые деньги, когда швед стал вторым бомбардиром Чемпионшипа — заплатил «Ковентри» € 24 млн. В пятилетнем контракте нападающего прописали мощные отступные в размере € 100 млн. В эту сотню всё и упирается.

В последнее время было много слухов об интересе к Дьёкерешу со стороны клубов из ведущих лиг. Ещё в январе сообщалось, что «Челси» предложил лиссабонцам за трансфер шведа € 80 млн и € 5 млн бонусами. Однако в «Спортинге» указали в ответ на прописанные в контракте Виктора отступные. За меньшую сумму продавать отказались.

Виктор Дьёкереш в «Спортинге» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Затем в новостях появлялась информация о контактах по Дьёкерешу со стороны «Милана», «Атлетико», «Барселоны», «Ньюкасла», «Ливерпуля» и лондонского «Арсенала». Писали, что даже «ПСЖ» рассматривает шведского нападающего как замену Мбаппе. Тем не менее выложить € 100 млн за Виктора пока никто не рискнул. «Спортинг» твёрдо стоит на своём — португальцы умеют делать бизнес как мало кто на футбольном рынке.

Казалось, максимально близок к покупке Дьёкереша «Арсенал». Переговоры велись летом до последнего. Но сделка не состоялась, а после закрытия трансферного окна сам нападающий объяснил почему.

«Они хотели, чтобы большинство игроков стартового состава осталось в команде, и крепко держали нас, — сказал Виктор в интервью для Aftonbladet, говоря о руководстве «Спортинга». — Вот так всё сложилось. Но мне очень нравится в «Спортинге», поэтому для меня не было проблемой остаться. Вероятно, цена слишком высокая, ведь ничего не получилось. Конечно, это огромные деньги. Но посмотрим, что будет в следующее окно. «Спортинг» считает, что я стою таких денег. Нужно уважать это. У меня нет никакого стресса, хотя всегда хочется сделать шаг вперёд».

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим признавался, что не беспокоится из-за ситуации с трансфером Дьёкереша. Он был готов к потере лидера атаки. «Продажи игроков за большие деньги — это то, за счёт чего португальские клубы поддерживают конкурентоспособность», — объяснял Аморим. И предлагал спокойно дождаться закрытия трансферного окна.

В конце августа сообщалось, что «Спортинг» вроде бы даже готов пойти на уступки, чуть-чуть снизив стоимость, и уже подыскивает нового форварда. В частности, называлось имя Матео Кассьерры из «Зенита». Но неизвестно, насколько это соответствовало действительности. Швед всё равно остался в «Спортинге» как минимум до зимы. Тем временем лиссабонский клуб собирается увеличить зарплату Дьёкерешу, чтобы сохранить его надолго.