45 легионеров РПЛ уезжали в сборные. Как они там сыграли

Более 40 футболистов из РПЛ (речь только о легионерах) приняли участие в матчах своих сборных. Рассказываем, кто как себя проявил во время международной паузы.

Рустам Ашурматов, Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан)

Сборная Узбекистана провела два матча третьего этапа отборочного цикла ЧМ-2026 в азиатской зоне. Итог: две победы. Сначала команда одолела на своём поле КНДР — 1:0. Ашурматов провёл весь матч, а Файзуллаева выпустили на последние полчаса. Позднее сборная Узбекистана победила на выезде Кыргызстан — 3:2. На этот раз защитник «Рубина» отыграл 62 минуты и получил жёлтую карточку. А нападающего ЦСКА выпустили на поле за четверть часа до конца основного времени. Первый гол сборной Узбекистана в матче оформил экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, третий — бывший полузащитник «Уфы» и «Спартака» Остон Урунов.

Мохаммад Горбани (Иран)

Полузащитник «Оренбурга» принял участие в одном из двух матчей сборной Ирана. Любопытно, что в обоих случаях команда победила со счётом 1:0. Сначала она справилась с Кыргызстаном, а потом одолела ОАЭ. В первом матче Горбани просидел в запасе, а единственный мяч забил капитан сборной Ирана Мехди Тареми. Через несколько дней футболист «Оренбурга» вышел на поле на 76-й минуте. Кстати, он поменял экс-игрока «Ростова» Саида Эззатоллахи. Иран и Узбекистан — единственные сборные в группе А, набравшие по шесть очков.

Роберто Фернандес (Боливия)

«Акрон» арендовал защитника перед международной паузой. В прошлом сезоне Фернандес играл за «Балтику». Боливия разгромила Венесуэлу со счётом 4:0 в матче отбора к ЧМ-2026. Фернандес отыграл 76 минут и отметился голевой передачей. Спустя несколько дней Боливия успешно съездила в Чили — 2:1, а Роберто отдал два результативных паса. За 90 минут на поле он ещё схватил жёлтую карточку. Таким образом, Фернандес отметился тремя голевыми передачами в двух матчах.

Виктор Давила, Томас Гальдамес (Чили)

Виктор Давила в матче с Аргентиной Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Чилийцы неудачно провели оба сентябрьских матча в квалификации ЧМ-2026. Сначала они проиграли на выезде Аргентине — 0:3. И защитник «Крыльев Советов», и нападающий ЦСКА вышли в стартовом составе. Давила отыграл 60 минут и заработал жёлтую карточку, Гальдамеса поменяли на 71-й минуте. После этого чилийцы проиграли дома Боливии — 1:2, а футболист самарского клуба на этот раз остался в запасе. Давила снова вышел в основе, но отыграл только 59 минут.

Николас Маричал, Лукас Оласа (Уругвай)

Уругвайская сборная также провела два матча в отборочном цикле ЧМ-2026. Сначала команда сгоняла по нулям с Парагваем. Защитник «Динамо» Маричал отыграл один тайм, а футболист «Краснодара» Оласа — 77 минут. Через несколько дней Уругвай провёл ещё один безголевой матч — на этот раз с Венесуэлой. Оласа отыграл все 90 минут, а Маричал вышел на замену на четвёртой минуте после травмы Себастьяна Касереса.

Фабиан Бальбуэна (Парагвай)

Фабиан Бальбуэна (№5) поздравляет соотечественников с голом Фото: Парагвайская футбольная ассоциация

Защитник московского «Динамо» не принимал участия в игре с Уругваем (0:0), хотя присутствовал в заявке. Зато вышел с капитанской повязкой на матч с Бразилией (1:0) и провёл на поле все 90 минут.

Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (Колумбия)

Колумбийцы продлили впечатляющую серию — они не проигрывают в основное время больше двух лет. На этот раз команда поделила очки с Перу — 1:1, а потом прибила действующих чемпионов мира — 2:1. В первом матче Кордоба провёл на поле 72 минуты, а Кастаньо — ни одной. С аргентинцами сыграли оба футболиста «Краснодара» — их выпустили на замену на 78-й минуте. У Джона был хороший момент, однако он пробил выше ворот.

Страхиня Эракович (Сербия)

Страхиня Эракович (в красной форме) против испанца Дани Ольмо Фото: Футбольный союз Сербии

Сербы удивили многих, поскольку в 1-м туре Лиги наций остановили чемпионов Европы. Домашняя игра для балканской сборной завершилась нулевой ничьей. Защитник «Зенита» Эракович вышел в стартовом составе, получил предупреждение в начале встречи и был заменён в перерыве. В матче с датчанами (0:2) Эракович снова вышел в основе и на этот раз провёл на поле все 90 минут.

Кристофер Мартинс Перейра (Люксембург)

Спартаковец Мартинс вышел в основе на матчи Лиги наций с Северной Ирландией (0:2) и Беларусью (0:1). Во второй половине второй встречи ему доверили капитанскую повязку. Полузащитник отбегал весь матч, а в концовке получил жёлтую карточку. Что касается игры в Белфасте, то там гости пропустили два мяча уже к 17-й минуте.

Кирилл Печенин, Захар Волков, Кирилл Капленко (Беларусь)

Кирилл Печенин (в центре) отдал голевую передачу в матче с Люксембургом Фото: Белорусская федерация футбола

Белорусы не пропустили ни одного мяча по итогам двух матчей Лиги наций. Сначала они поделили очки с болгарами (0:0), хотя играли в большинстве с 74-й минуте. Все три футболиста из РПЛ провели на поле по 90 минут. Волков и Капленко представляют «Химки», Печенин — «Крылья Советов». А потом Беларусь одержала первую победу в 2024 году — обыграла на выезде Люксембург (1:0). На этот раз Капленко остался в запасе, зато Печенин отдал результативную передачу.

Иван Башич (Босния и Герцеговина)

Футболист «Оренбурга» остался в запасе на матч Лиги наций с Нидерландами, а его сборная потерпела поражение с разгромным счётом 2:5. Спустя несколько дней Ивана выпустили на 60 минут во встрече с Венгрией (0:0). Башич провёл свой второй матч за национальную команду.

Боян Димоски (Северная Македония)

Защитник «Акрона» отыграл полностью оба матча команды в Лиге наций. Сначала Северная Македония поделила очки с Фарерскими островами — 1:1, а потом справилась с Арменией — 2:0. По итогам двух туров команда Димоски поднялась на первое место в таблице группы.

Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Угочукву Иву, Эдгар Севикян (Армения)

Эдуард Сперцян отметился голом в игре с латвийцами Фото: Федерация футбола Армении

Сборная Армении представлена сразу пятью футболистами РПЛ. Сначала армянские футболисты уверенно обыграли Латвию — 4:1. В стартовом составе вышли все, кроме Севикяна (его выпустили на 65-й минуте). Арутюнян отметился автоголом, Тикнизян отдал голевую передачу, а Сперцян установил окончательный счёт. Через несколько дней все представители РПЛ попали в основу на игру с Северной Македонией (0:2). Футболисты «Локомотива» Севикян и Тикнизян провели на поле по 66 минут. Игроки «Краснодара» Сперцян и Арутюнян, а также полузащитник «Рубина» Иву ушли с газона только после финального свистка.

Олег Рябчук, Никита Моцпан (Молдавия)

Молдавия в первом матче нового розыгрыша Лиги наций обыграла Мальту — 2:0. И Рябчук, и Моцпан оказались в стартовом составе. Но спартаковец отыграл весь матч, а футболист «Факел» — 70 минут. Моцпан получил жёлтую карточку и заработал штрафной, с которого его команда открыла счёт. После этого Молдавия обыграла Сан-Марино — 1:0. На этот раз Рябчук не попал в заявку, а Моцпан вышел на поле сразу после перерыва.

Нуралы Алип, Максим Самородов (Казахстан)

Нуралы Алып (в центре в жёлтой форме) против Эрлинга Холанда Фото: Казахстанская федерация футбола

Сборная Казахстана провела первые официальные матчи под руководством Станислава Черчесова. Сначала команда сдержала Эрлинга Холанда — матч с норвежцами завершился без голов. А затем не справилась со словенцем Беньямином Шешко — футболист «Лейпцига» отгрузил «трёшку». Зенитовец Алип отыграл по 90 минут в каждом из матчей. Нападающий «Ахмата» Самородов провёл 32 минуты с Норвегией и 45 — со Словенией.

Надер Гандри (Тунис)

Тунис стартовал в отборе Кубка африканских наций с победы в матче с Мадагаскаром — 1:0. Защитник «Ахмата» Гандри вышел на поле на 87-й минуте, а его команда забила единственный мяч на 90+8-й. Гандри вышел на замену и в концовке матча с Гамбией (2:1). На этот раз его выпустили на поле в добавленное ко второму тайму время.

Зе Турбо (Гвинея-Бисау)

Сборная Гвинеи-Бисау в 1-м туре отбора на Кубок африканских наций одолела Эсватини (1:0). Нападающий «Пари НН» Зе Турбо вышел на поле на 73-й минуте. Во 2-м туре команда проиграла Мозамбику (1:2). На этот раз Зе Турбо вышел в основе и провёл на поле 72 минуты.

Кевин Ленини, Жилсон Беншимол (Кабо-Верде)

В 1-м туре отбора на Кубок Африки сборная Кабо-Верде крупно уступила Египту — 0:3. Полузащитник «Краснодара» Ленини провёл матч целиком, а футболист «Акрона» Беншимол вышел на поле после перерыва. После этого команда Кабо-Верде переиграла Мавританию — 2:0. Оба футболиста РПЛ вышли в стартовом составе, но Беншимола заменили на 82-й минуте. Ленини, в свою очередь, заработал жёлтую карточку.

Тео Бонгонда (ДР Конго)

Спартаковец отыграл 80 минут в матче с Гвинеей. Игра квалификации Кубка Африки завершилась победой ДР Конго — 1:0. Во встрече с Эфиопией (2:0) Тео выпустили на поле на 33-й минуте. После перерыва он открыл счёт, забив, как выяснилось позднее, победный мяч.

Секу Койта (Мали)

Атакующий футболист ЦСКА вышел на замену в матче с Мозамбиком. Игра завершилась со счётом 1:1, а Койта провёл на поле 27 минут. Далее малийцы одолели Эсватини — 1:0. Секу снова вышел на замену — на этот раз на 66-й минуте.

Умар Сако (Нигер)

Умар Сако (справа) принимает поздравления с голом Фото: Федерация футбола Нигера

Защитник «Ростова» провёл первый матч за национальную команду. Дебют получился успешным, поскольку именно Сако спас Нигер от поражения. Умар забил на 81-й минуте в матче с Ганой — 1:1.

Миенти Абена (Суринам)

Защитник сборной Суринама отыграл полностью матч с Гайаной (3:1) в Лиге наций. В межсезонье футболист перешёл в «Спартак». После этого Суринам не справился с Гваделупой (0:1), а Абена снова провёл матч целиком.

Шамар Николсон (Ямайка)

Сборная Ямайки не смогла обыграть Кубу (0:0) в матче Лиги наций, несмотря на то что соперник провёл больше тайма в меньшинстве. Нападающий «Спартака» Николсон вышел на поле на 58-й минуте. А вот во встрече с Гондурасом (2:1) ему предоставили гораздо меньше времени. Николсона выпустили на 84-й минуте, когда его команда вела в счёте.

Манфред Угальде (Коста-Рика)

Коста-Рика разгромила Гваделупу (3:0) в матче Лиги наций. Нападающий «Спартака» Угальде вышел на замену на 62-й минуте. К тому моменту его команда вела со счётом 1:0. Угальде завершил встречу без результативных действий. В матче с Гватемалой Манфред отыграл 71 минуту, а встреча завершилась без голов.

Луис Чавес (Мексика)

Луис Чавес (№24) в матче в Новой Зеландией Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Полузащитник московского «Динамо» провёл полностью контрольный матч с Новой Зеландией (3:0). Отметился в протоколе тем, что получил предупреждение на 77-й минуте. А вот в контрольном матче с Канадой (0:0) Чавес не играл.

Педро (Бразилия U20)

Нападающий «Зенита» принял участие в обоих матчах бразильской молодёжки с мексиканцами. Сначала команда Педро обыграла соперника со счётом 2:1, а потом — 3:2. Правда, футболист «Зенита» ушёл с поля без голов. Во втором матче дублем отметился форвард «Барселоны» Витор Роке (сейчас играет на правах аренды за «Бетис»).

Лука Гагнидзе (Грузия U21)

Грузинская молодёжка раскатала сверстников из Молдавии — 3:0. Гагнидзе (представляет московское «Динамо») провёл на поле 77 минут. После этого грузинские футболисты проиграли Нидерландам (1:3). Гагнидзе снова вышел в основе и покинул поле на 81-й минуте после того, как получил жёлтую карточку.

Никита Баранок, Артём Шуманский (Беларусь U21)

Белорусская молодёжка провела товарищеский матч со сверстниками с Кипра. Игра завершилась победой команды с острова — 2:1. Защитник «Акрона» Баранок провёл на поле 85 минут, нападающий ЦСКА Шуманский вышел на замену в перерыве. После этого белорусы потерпели болезненное поражение от Словакии — 1:6. Шуманский провёл матч целиком, а Баранок вышел на поле после перерыва.

Далее список — тех, кто не принимал участия в матчах.

Джемал Табидзе (Грузия)

Защитник махачкалинского «Динамо» так и не вышел на поле в матчах Лиги наций. Правда, сборная справилась и без него. Сначала она разгромила Чехию — 4:1, а потом одолела на выезде Албанию — 1:0.

Эли Даса (Израиль)

Защитник московского «Динамо» пропустил оба матча в Лиге наций. Он не выходил на поле ни в игре с Бельгией (1:3), ни во встрече с Италией (1:2).

Срджан Бабич (Сербия)

Спартаковец, в отличие от Эраковича, просидел в запасе в обоих матчах Лиги наций. Его не выпустили ни в игре с Испанией (0:0), ни во встрече с Данией (0:2).