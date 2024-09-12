Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как легионеры РПЛ сыграли в сборных в сентябре-2024: Бонгонда, Сперцян, Эракович, Педро, Угальде, Файзуллаев, Алип, Тикнизян, Сако

45 легионеров РПЛ уезжали в сборные. Как они там сыграли
Кирилл Закатченко
Как легионеры РПЛ сыграли за сборные
Аудио-версия:
Комментарии
Сперцян и Бонгонда забили, а новичок «Акрона» отдал три голевые передачи.

Более 40 футболистов из РПЛ (речь только о легионерах) приняли участие в матчах своих сборных. Рассказываем, кто как себя проявил во время международной паузы.

Рустам Ашурматов, Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан)

Сборная Узбекистана провела два матча третьего этапа отборочного цикла ЧМ-2026 в азиатской зоне. Итог: две победы. Сначала команда одолела на своём поле КНДР — 1:0. Ашурматов провёл весь матч, а Файзуллаева выпустили на последние полчаса. Позднее сборная Узбекистана победила на выезде Кыргызстан — 3:2. На этот раз защитник «Рубина» отыграл 62 минуты и получил жёлтую карточку. А нападающего ЦСКА выпустили на поле за четверть часа до конца основного времени. Первый гол сборной Узбекистана в матче оформил экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, третий — бывший полузащитник «Уфы» и «Спартака» Остон Урунов.

Мохаммад Горбани (Иран)

Полузащитник «Оренбурга» принял участие в одном из двух матчей сборной Ирана. Любопытно, что в обоих случаях команда победила со счётом 1:0. Сначала она справилась с Кыргызстаном, а потом одолела ОАЭ. В первом матче Горбани просидел в запасе, а единственный мяч забил капитан сборной Ирана Мехди Тареми. Через несколько дней футболист «Оренбурга» вышел на поле на 76-й минуте. Кстати, он поменял экс-игрока «Ростова» Саида Эззатоллахи. Иран и Узбекистан — единственные сборные в группе А, набравшие по шесть очков.

Роберто Фернандес (Боливия)

«Акрон» арендовал защитника перед международной паузой. В прошлом сезоне Фернандес играл за «Балтику». Боливия разгромила Венесуэлу со счётом 4:0 в матче отбора к ЧМ-2026. Фернандес отыграл 76 минут и отметился голевой передачей. Спустя несколько дней Боливия успешно съездила в Чили — 2:1, а Роберто отдал два результативных паса. За 90 минут на поле он ещё схватил жёлтую карточку. Таким образом, Фернандес отметился тремя голевыми передачами в двух матчах.

Виктор Давила, Томас Гальдамес (Чили)

Виктор Давила в матче с Аргентиной

Виктор Давила в матче с Аргентиной

Фото: Daniel Jayo/Getty Images

Чилийцы неудачно провели оба сентябрьских матча в квалификации ЧМ-2026. Сначала они проиграли на выезде Аргентине — 0:3. И защитник «Крыльев Советов», и нападающий ЦСКА вышли в стартовом составе. Давила отыграл 60 минут и заработал жёлтую карточку, Гальдамеса поменяли на 71-й минуте. После этого чилийцы проиграли дома Боливии — 1:2, а футболист самарского клуба на этот раз остался в запасе. Давила снова вышел в основе, но отыграл только 59 минут.

Николас Маричал, Лукас Оласа (Уругвай)

Уругвайская сборная также провела два матча в отборочном цикле ЧМ-2026. Сначала команда сгоняла по нулям с Парагваем. Защитник «Динамо» Маричал отыграл один тайм, а футболист «Краснодара» Оласа — 77 минут. Через несколько дней Уругвай провёл ещё один безголевой матч — на этот раз с Венесуэлой. Оласа отыграл все 90 минут, а Маричал вышел на замену на четвёртой минуте после травмы Себастьяна Касереса.

Фабиан Бальбуэна (Парагвай)

Фабиан Бальбуэна (№5) поздравляет соотечественников с голом

Фабиан Бальбуэна (№5) поздравляет соотечественников с голом

Фото: Парагвайская футбольная ассоциация

Защитник московского «Динамо» не принимал участия в игре с Уругваем (0:0), хотя присутствовал в заявке. Зато вышел с капитанской повязкой на матч с Бразилией (1:0) и провёл на поле все 90 минут.

Бразилию разносят на родине:
«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ
«Такой футбол — неуважение к болельщикам». Бразилию топчут за новый провал в отборе ЧМ

Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (Колумбия)

Колумбийцы продлили впечатляющую серию — они не проигрывают в основное время больше двух лет. На этот раз команда поделила очки с Перу — 1:1, а потом прибила действующих чемпионов мира — 2:1. В первом матче Кордоба провёл на поле 72 минуты, а Кастаньо — ни одной. С аргентинцами сыграли оба футболиста «Краснодара» — их выпустили на замену на 78-й минуте. У Джона был хороший момент, однако он пробил выше ворот.

Аргентинцам пришлось тяжело без Месси:
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась
Чемпионы мира проиграли впервые за 298 дней! Без Месси Аргентина не справилась

Страхиня Эракович (Сербия)

Страхиня Эракович (в красной форме) против испанца Дани Ольмо

Страхиня Эракович (в красной форме) против испанца Дани Ольмо

Фото: Футбольный союз Сербии

Сербы удивили многих, поскольку в 1-м туре Лиги наций остановили чемпионов Европы. Домашняя игра для балканской сборной завершилась нулевой ничьей. Защитник «Зенита» Эракович вышел в стартовом составе, получил предупреждение в начале встречи и был заменён в перерыве. В матче с датчанами (0:2) Эракович снова вышел в основе и на этот раз провёл на поле все 90 минут.

Во втором матче сербам положили красивый гол:
Шедевральный гол в Лиге наций. Эти «ножницы» безыдейная Сербия запомнит надолго
Шедевральный гол в Лиге наций. Эти «ножницы» безыдейная Сербия запомнит надолго

Кристофер Мартинс Перейра (Люксембург)

Спартаковец Мартинс вышел в основе на матчи Лиги наций с Северной Ирландией (0:2) и Беларусью (0:1). Во второй половине второй встречи ему доверили капитанскую повязку. Полузащитник отбегал весь матч, а в концовке получил жёлтую карточку. Что касается игры в Белфасте, то там гости пропустили два мяча уже к 17-й минуте.

Кирилл Печенин, Захар Волков, Кирилл Капленко (Беларусь)

Кирилл Печенин (в центре) отдал голевую передачу в матче с Люксембургом

Кирилл Печенин (в центре) отдал голевую передачу в матче с Люксембургом

Фото: Белорусская федерация футбола

Белорусы не пропустили ни одного мяча по итогам двух матчей Лиги наций. Сначала они поделили очки с болгарами (0:0), хотя играли в большинстве с 74-й минуте. Все три футболиста из РПЛ провели на поле по 90 минут. Волков и Капленко представляют «Химки», Печенин — «Крылья Советов». А потом Беларусь одержала первую победу в 2024 году — обыграла на выезде Люксембург (1:0). На этот раз Капленко остался в запасе, зато Печенин отдал результативную передачу.

Иван Башич (Босния и Герцеговина)

Футболист «Оренбурга» остался в запасе на матч Лиги наций с Нидерландами, а его сборная потерпела поражение с разгромным счётом 2:5. Спустя несколько дней Ивана выпустили на 60 минут во встрече с Венгрией (0:0). Башич провёл свой второй матч за национальную команду.

Боян Димоски (Северная Македония)

Защитник «Акрона» отыграл полностью оба матча команды в Лиге наций. Сначала Северная Македония поделила очки с Фарерскими островами — 1:1, а потом справилась с Арменией — 2:0. По итогам двух туров команда Димоски поднялась на первое место в таблице группы.

Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Эдуард Сперцян, Угочукву Иву, Эдгар Севикян (Армения)

Эдуард Сперцян отметился голом в игре с латвийцами

Эдуард Сперцян отметился голом в игре с латвийцами

Фото: Федерация футбола Армении

Сборная Армении представлена сразу пятью футболистами РПЛ. Сначала армянские футболисты уверенно обыграли Латвию — 4:1. В стартовом составе вышли все, кроме Севикяна (его выпустили на 65-й минуте). Арутюнян отметился автоголом, Тикнизян отдал голевую передачу, а Сперцян установил окончательный счёт. Через несколько дней все представители РПЛ попали в основу на игру с Северной Македонией (0:2). Футболисты «Локомотива» Севикян и Тикнизян провели на поле по 66 минут. Игроки «Краснодара» Сперцян и Арутюнян, а также полузащитник «Рубина» Иву ушли с газона только после финального свистка.

Как Армения раскатала латвийцев:
Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео
Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео

Олег Рябчук, Никита Моцпан (Молдавия)

Молдавия в первом матче нового розыгрыша Лиги наций обыграла Мальту — 2:0. И Рябчук, и Моцпан оказались в стартовом составе. Но спартаковец отыграл весь матч, а футболист «Факел» — 70 минут. Моцпан получил жёлтую карточку и заработал штрафной, с которого его команда открыла счёт. После этого Молдавия обыграла Сан-Марино — 1:0. На этот раз Рябчук не попал в заявку, а Моцпан вышел на поле сразу после перерыва.

Нуралы Алип, Максим Самородов (Казахстан)

Нуралы Алып (в центре в жёлтой форме) против Эрлинга Холанда

Нуралы Алып (в центре в жёлтой форме) против Эрлинга Холанда

Фото: Казахстанская федерация футбола

Сборная Казахстана провела первые официальные матчи под руководством Станислава Черчесова. Сначала команда сдержала Эрлинга Холанда — матч с норвежцами завершился без голов. А затем не справилась со словенцем Беньямином Шешко — футболист «Лейпцига» отгрузил «трёшку». Зенитовец Алип отыграл по 90 минут в каждом из матчей. Нападающий «Ахмата» Самородов провёл 32 минуты с Норвегией и 45 — со Словенией.

Второй матч с Казахстаном — кошмар для Черчесов:
Черчесов напоролся на форварда покруче Холанда. Казахстан «вынесли» без шансов
Черчесов напоролся на форварда покруче Холанда. Казахстан «вынесли» без шансов

Надер Гандри (Тунис)

Тунис стартовал в отборе Кубка африканских наций с победы в матче с Мадагаскаром — 1:0. Защитник «Ахмата» Гандри вышел на поле на 87-й минуте, а его команда забила единственный мяч на 90+8-й. Гандри вышел на замену и в концовке матча с Гамбией (2:1). На этот раз его выпустили на поле в добавленное ко второму тайму время.

Зе Турбо (Гвинея-Бисау)

Сборная Гвинеи-Бисау в 1-м туре отбора на Кубок африканских наций одолела Эсватини (1:0). Нападающий «Пари НН» Зе Турбо вышел на поле на 73-й минуте. Во 2-м туре команда проиграла Мозамбику (1:2). На этот раз Зе Турбо вышел в основе и провёл на поле 72 минуты.

Кевин Ленини, Жилсон Беншимол (Кабо-Верде)

В 1-м туре отбора на Кубок Африки сборная Кабо-Верде крупно уступила Египту — 0:3. Полузащитник «Краснодара» Ленини провёл матч целиком, а футболист «Акрона» Беншимол вышел на поле после перерыва. После этого команда Кабо-Верде переиграла Мавританию — 2:0. Оба футболиста РПЛ вышли в стартовом составе, но Беншимола заменили на 82-й минуте. Ленини, в свою очередь, заработал жёлтую карточку.

Тео Бонгонда (ДР Конго)

Спартаковец отыграл 80 минут в матче с Гвинеей. Игра квалификации Кубка Африки завершилась победой ДР Конго — 1:0. Во встрече с Эфиопией (2:0) Тео выпустили на поле на 33-й минуте. После перерыва он открыл счёт, забив, как выяснилось позднее, победный мяч.

Секу Койта (Мали)

Атакующий футболист ЦСКА вышел на замену в матче с Мозамбиком. Игра завершилась со счётом 1:1, а Койта провёл на поле 27 минут. Далее малийцы одолели Эсватини — 1:0. Секу снова вышел на замену — на этот раз на 66-й минуте.

Умар Сако (Нигер)

Умар Сако (справа) принимает поздравления с голом

Умар Сако (справа) принимает поздравления с голом

Фото: Федерация футбола Нигера

Защитник «Ростова» провёл первый матч за национальную команду. Дебют получился успешным, поскольку именно Сако спас Нигер от поражения. Умар забил на 81-й минуте в матче с Ганой — 1:1.

Миенти Абена (Суринам)

Защитник сборной Суринама отыграл полностью матч с Гайаной (3:1) в Лиге наций. В межсезонье футболист перешёл в «Спартак». После этого Суринам не справился с Гваделупой (0:1), а Абена снова провёл матч целиком.

Шамар Николсон (Ямайка)

Сборная Ямайки не смогла обыграть Кубу (0:0) в матче Лиги наций, несмотря на то что соперник провёл больше тайма в меньшинстве. Нападающий «Спартака» Николсон вышел на поле на 58-й минуте. А вот во встрече с Гондурасом (2:1) ему предоставили гораздо меньше времени. Николсона выпустили на 84-й минуте, когда его команда вела в счёте.

Манфред Угальде (Коста-Рика)

Коста-Рика разгромила Гваделупу (3:0) в матче Лиги наций. Нападающий «Спартака» Угальде вышел на замену на 62-й минуте. К тому моменту его команда вела со счётом 1:0. Угальде завершил встречу без результативных действий. В матче с Гватемалой Манфред отыграл 71 минуту, а встреча завершилась без голов.

Луис Чавес (Мексика)

Луис Чавес (№24) в матче в Новой Зеландией

Луис Чавес (№24) в матче в Новой Зеландией

Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Полузащитник московского «Динамо» провёл полностью контрольный матч с Новой Зеландией (3:0). Отметился в протоколе тем, что получил предупреждение на 77-й минуте. А вот в контрольном матче с Канадой (0:0) Чавес не играл.

Педро (Бразилия U20)

Нападающий «Зенита» принял участие в обоих матчах бразильской молодёжки с мексиканцами. Сначала команда Педро обыграла соперника со счётом 2:1, а потом — 3:2. Правда, футболист «Зенита» ушёл с поля без голов. Во втором матче дублем отметился форвард «Барселоны» Витор Роке (сейчас играет на правах аренды за «Бетис»).

Лука Гагнидзе (Грузия U21)

Грузинская молодёжка раскатала сверстников из Молдавии — 3:0. Гагнидзе (представляет московское «Динамо») провёл на поле 77 минут. После этого грузинские футболисты проиграли Нидерландам (1:3). Гагнидзе снова вышел в основе и покинул поле на 81-й минуте после того, как получил жёлтую карточку.

Никита Баранок, Артём Шуманский (Беларусь U21)

Белорусская молодёжка провела товарищеский матч со сверстниками с Кипра. Игра завершилась победой команды с острова — 2:1. Защитник «Акрона» Баранок провёл на поле 85 минут, нападающий ЦСКА Шуманский вышел на замену в перерыве. После этого белорусы потерпели болезненное поражение от Словакии — 1:6. Шуманский провёл матч целиком, а Баранок вышел на поле после перерыва.

Далее список — тех, кто не принимал участия в матчах.

Джемал Табидзе (Грузия)

Защитник махачкалинского «Динамо» так и не вышел на поле в матчах Лиги наций. Правда, сборная справилась и без него. Сначала она разгромила Чехию — 4:1, а потом одолела на выезде Албанию — 1:0.

Грузия прекрасно стартовала в Лиге наций:
Грузия опять творит сенсацию! Завалила ещё одного участника Евро
Грузия опять творит сенсацию! Завалила ещё одного участника Евро

Эли Даса (Израиль)

Защитник московского «Динамо» пропустил оба матча в Лиге наций. Он не выходил на поле ни в игре с Бельгией (1:3), ни во встрече с Италией (1:2).

Срджан Бабич (Сербия)

Спартаковец, в отличие от Эраковича, просидел в запасе в обоих матчах Лиги наций. Его не выпустили ни в игре с Испанией (0:0), ни во встрече с Данией (0:2).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android