Роналду оценил Мбаппе выше Бензема. Карим ответил
Между Криштиану Роналду и Каримом Бензема, кажется, возник небольшой конфликт. Во всём оказался виноват один из роликов в YouTube португальца.
Сложный выбор
На одном из недавних видео в гости к Роналду пришёл Рио Фердинанд. Тот спросил Криштиану, кого бы он выбрал: Мбаппе или Бензема. Не задумываясь, португалец назвал имя Килиана.
Красивый ответ
В ответ Бензема на своей странице в соцсети запостил фото «Золотого мяча», как бы подколов Роналду. У Мбаппе такой награды нет.
Роналду выбрал в опросе Мбаппе вместо Бензема. Карим красиво ответил
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