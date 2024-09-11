«Я в шоке от этой аналитики». Юрана возмутила критика со стороны спортдиректора «Пари НН»

Сегодня популярный телеграм-канал «Мутко против» (более 47 000 подписчиков) распространил фрагменты презентации спортивного директора «Пари НН» Александра Удальцова, посвящённой итогам прошлого сезона. Одной из главных причин провала команды весной 2024-го в исследовании названы ошибки бывшего главного тренера.

Фрагмент презентации спортивного директора «Пари НН» Александра Удальцова Фото: Телеграм-канал «Мутко против»

Сергей Юран выразил желание по пунктам ответить на все претензии в свой адрес. «Чемпионат» ему такую возможность предоставил.

Устаревшие методы подготовки Юрана

— Если бы это сказал Романцев, Газзаев или Сёмин, я бы, может быть, задумался. Для того чтобы понимать, современные эти методы или устаревшие, нужно быть специалистом и знать, что такое тренировочный процесс. А Удальцов сам в интервью рассказывал, что был агрономом, пресс-атташе, начальником команды. Он знает, как билеты купить, заказать самолёт, оплатить гостиницу, но от футбольных тонкостей далёк. Человек не работал со мной и не был в команде, а делает такую аналитику. Я в шоке.

Повышенный травматизм

— Может быть, Удальцов не знает, но именно футбол, а не хоккей или регби, является самым травмоопасным видом спорта. А все наши тяжёлые травмы весной носили сугубо игровой характер. Подготовка или физическое состояние были совершенно ни при чём. Костя Марадишвили в матче с «Краснодаром» порвал «кресты» в единоборстве. Потом Майга «сломался» на искусственном поле в Оренбурге. И снова в результате стыка. Кучаев получил повреждение в Калининграде опять-таки вследствие единоборства. Учтите ещё качество весенних полей и мотивацию команд-соперников. «Краснодар» боролся за чемпионство, «Оренбург» и «Балтика» — за выживание. Матчи шли бескомпромиссные.

Травма Константина Марадишвили Фото: ФК «Пари НН»

Плохая атмосфера в команде (недовольство многих футболистов)

— А можно узнать, кто конкретно был недоволен? У команды не может быть результата, если нет коллектива. Сейчас на тренировке дерутся Карапузов и Боселли, игроки разбились на группировки — вот это называется плохая атмосфера. Поэтому и результат такой. А когда хорошая атмосфера была, то и результат был соответствующий — в верхней части таблицы шли с последним-предпоследним бюджетом в лиге. Именно за счёт коллектива.

Отсутствие объективности при выборе стартового состава и проводимых замен

— У меня были задействованы все футболисты, входившие в заявку. Да, по Кубку я сразу сказал: «Краснодар», «Спартак», «Динамо» — это «группа смерти»; шансов на выход из группы практически нет». Нашим приоритетом было остаться в РПЛ. Поэтому в Кубке в большинстве случаев задействовали молодёжь из второй команды. Что касается объективности, я всегда говорил: кто на тренировках по максимуму выкладывается и работает, тот и получает приоритет. Я никогда не делил футболистов на основных и запасных. У меня всегда был стартовый состав. При этом, если мы проведём аналитику, у меня все футболисты получали игровую практику и каждый был готов выйти и помочь в любой момент — кто на 45 минут, кто на 15, кто на 10. Объективность у меня одна — это конкуренция. Только от этого я всегда отталкиваюсь.

Плохой матч-менеджмент

— Тут советую смотреть на табло и на результаты, которые команда давала. Люди, которые выходили на замену, не раз забивали мячи — и Боселли, и Кутателадзе, и Зе Турбо. Просто анализировать нужно с первого и до последнего матча, а не выборочно какие-то отрезки на своё усмотрение.

Сергей Юран на лавке ФК «Пари НН» Фото: Фк «Пари НН»

Повышенная вовлечённость в трансферы и взаимодействие с агентами

— У меня есть чёткое понимание этих процессов, приобретённое ещё в европейском футболе: тренер должен тренировать, а спортивный отдел — находить и подбирать игроков для усиления состава. После того как находятся кандидаты на ту или иную позицию, допустим, два-три человека, они показываются тренерскому штабу. И тогда уже я как главный тренер высказываю своё мнение: поможет он команде или нет.

Кандидатуры предлагались руководством, а я на первом этапе отвечал лишь за спортивную часть. Затем пришёл шеф-скаут и решал сам, дальше переговоры вело руководство клуба. На финальном этапе приобретение игроков утверждал совет директоров, в который входил и губернатор области. Я на этом совете даже не присутствовал. Поэтому здесь «взаимодействия с агентами» у меня на миллиард процентов не было. Я всегда говорил: если футболист мне подходит, для меня не имеет значения, кто его агент — Иванов, Петров или Сидоров. Дальше клуб работает с ним — и по зарплате футболиста, и по агентской комиссии. Я к этому не имел никакого отношения — можете спросить у самого губернатора, как принимались решения в Нижнем.

У нас на летнюю трансферную кампанию не было выделено ни копейки на трансферы. Брать могли только бесплатных игроков, потолок зарплаты — Первая лига. Какая тут вовлечённость в агентские дела? Зато сейчас происходит всё наоборот. Словака, которого летом клуб оценил в € 250-300 тыс., подписали чуть ли не в два раза дороже. Так, может, здесь есть вовлечённость Удальцова? Потому что трансферами в «Пари НН» сейчас занимается только он. Клуб практически бесплатно привёл Боссели, Удальцов назвал его слабым легионером весной, а теперь хочет за него € 1 млн.

Теперь за € 500 тыс. приобретают защитника, 28 лет. При мне о таких расходах на усиление можно было только мечтать. Взяли израильтянина, который сидит на лавке. И всё это средние футболисты, которые не лучше тех, которые сейчас есть в команде.

Эмоциональные срывы

— А как без эмоций работать в футболе? Когда тренер живёт командой, игрой, результатом, он должен отдаваться на все 100%. Это не срывы, а эмоциональная реакция на какие-то вещи. Я всегда так работаю. А разве Рахимов или Гончаренко не горят игрой? Это нормальное явление. Уж насколько спокоен Федотов, но даже он высказывался на нервах. Я за команду переживаю. И игроки чувствуют, видят, когда тренер за них бьётся. Нельзя давать в обиду свою команду. И я не давал. ЭСК потом признавал: «Да, здесь и здесь судья ошибся». А мы теряли очки. На это что, не реагировать? Иногда и игроков надо подстегнуть, как иначе? Поэтому у нас и был результат.

А что сейчас? Я переживаю за город. Там есть условия, но, к сожалению, люди занимаются не текущей работой, а пытаются обвинить других в своих неудачах. 10 трансферов за лето, а результата нет. Печальная картина.

P.S. «Чемпионат» также предлагает изложить свою точку зрения на эту ситуацию спортивному директору «Пари НН» Александру Удальцову.